14 девушек, которые просто сделали макияж, а окружающим только и остается, что головы сворачивать

Все женщины прекрасны в своей уникальности, а с макияжем можно еще и буквально засиять. Легкий взмах туши — и даже в глазах появится особый блеск. Мы буквально зависли над фото девушек, которые кисточками для макияжа творят настоящее волшебство.

«До и после моего естественного макияжа»

«Мой вид без макияжа и с „естественным“ макияжем»

«До и после. Мягкий гламур»

«Я попробовала создать свежий, летний образ»

«Вчера я накрасила свою 85-летнюю бабушку»

«Левая половина лица без макияжа, чтобы показать разницу»

«Мой макияж до и после того, как спросила совета в интернете»

«Немного поменяла угол на второй фотографии, чтобы тени было лучше видно»

«Трансформация с помощью макияжа в корейском стиле для моей подруги»

© c***rte / Reddit Конфуз 12 минут назад Слушайте, я понимаю, что я - не фанат штукатурки и в этом не очень смыслю. Но когда там реально три сантиметра штукатурки, что видно даже на фото, а в реале еще лучше все это заметно... Это же ужасно смотрится, как жуть какую замазали. Я не уверена, но мне кажется, что мало какая девушка\женщина хочет создать эффект "замаскированный мертвец" - - Ответить

«До и после того, как я нарядилась для мужа»

«Вот как брови могут изменить ваше лицо»

«Моя вторая попытка свадебного макияжа»

«Спасибо всем и каждому, кто посоветовал мне просто сбрить часть бровей»

«До и после»

Из-за тебя мне теперь дико хочется научиться краситься. © ceciliabee / Reddit

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.