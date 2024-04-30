14 девушек, которые просто сделали макияж, а окружающим только и остается, что головы сворачивать
Все женщины прекрасны в своей уникальности, а с макияжем можно еще и буквально засиять. Легкий взмах туши — и даже в глазах появится особый блеск. Мы буквально зависли над фото девушек, которые кисточками для макияжа творят настоящее волшебство.
«До и после моего естественного макияжа»
«Мой вид без макияжа и с „естественным“ макияжем»
«До и после. Мягкий гламур»
Если это вечерний макияж, то хорошо. А для дневного тяжеловат на мой вкус
«Я попробовала создать свежий, летний образ»
«Вчера я накрасила свою 85-летнюю бабушку»
На левом милая старушка, на правом - крашеный кадавр. Всему своё время.
«Левая половина лица без макияжа, чтобы показать разницу»
Мне надо всматриваться Говорят, что у мужчин с этим еще хуже. Так что...
«Мой макияж до и после того, как спросила совета в интернете»
«Немного поменяла угол на второй фотографии, чтобы тени было лучше видно»
«Трансформация с помощью макияжа в корейском стиле для моей подруги»
Слушайте, я понимаю, что я - не фанат штукатурки и в этом не очень смыслю. Но когда там реально три сантиметра штукатурки, что видно даже на фото, а в реале еще лучше все это заметно... Это же ужасно смотрится, как жуть какую замазали. Я не уверена, но мне кажется, что мало какая девушка\женщина хочет создать эффект "замаскированный мертвец"
«До и после того, как я нарядилась для мужа»
«Вот как брови могут изменить ваше лицо»
«Моя вторая попытка свадебного макияжа»
«Спасибо всем и каждому, кто посоветовал мне просто сбрить часть бровей»
«До и после»
Бордовые волосы и морковные губы уточкой с типа как страстью раскрытым ртом...
- Из-за тебя мне теперь дико хочется научиться краситься. © ceciliabee / Reddit
А вот еще несколько женщин, которые так красятся, что просто вау: