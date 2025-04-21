10 моделей обуви из далекого прошлого, которые снова в тренде этой весной
Если эти модели смогли пережить десятилетия забвения, значит, они действительно бессмертны. Кто бы мог подумать, что обувь, которую носили наши мамы и бабушки, этой весной снова окажется на пике популярности?
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Плетеная обувь
Мокасины и туфли с плетением из кожи или текстиля — тренд, пришедший к нам из 70-х. Куда в этом — только на дачу? Можно поспорить: плетеная обувь отлично смотрится с луками в стиле бохо, льняными платьями и шортами. Современные модели часто дополняют деревянными элементами, кисточками и бахромой, что добавляет образу этнического колорита.
Кроссовки на танкетке
Кто-то скажет «только не это», а кто-то расценит ренессанс кроссовок на танкетке как возвращение легенды. Эта модель была популярна в 2000-х, а сейчас переживает новый виток славы. Кроссовки на танкетке прекрасно смотрятся как с юбками, так и с брюками, добавляя роста и визуально удлиняя ноги.
«Моя любимая пара кроссовок на танкетке»
Сандалии-желе (jelly shoes)
Помните эти прозрачные пластиковые босоножки? Они передают привет из 90-х и снова возвращаются на подиум. Современные версии сохраняют узнаваемый дизайн, но стали удобнее благодаря мягким стелькам и анатомической форме. Бренды предлагают их в разных цветах — от классического прозрачного до пастельных и неоновых оттенков.
Jelly shoes отлично сочетаются с летними платьями, шортами и даже джинсами. Их главное преимущество — универсальность и влагостойкость, что делает их идеальными для пляжа или городских прогулок в дождливую погоду. Если хотите добавить образу нотку ностальгии и легкости, смело выбирайте эту модель!
Замшевые кроссовки
Замшевые кроссовки — это классика, которая никогда не выходит из моды, но этой весной они особенно актуальны.
В 70-х и 90-х такие модели носили с джинсами-клеш и объемными свитерами, а сегодня их можно комбинировать с чем угодно: от платьев-миди до кожаных курток. Главный тренд — модели с тонкой подошвой и ретро-логотипами.
Лаковые балетки
В этом сезоне балетки в целом снова на пике популярности, а с глянцевым покрытием — особенно. Это элегантный тренд, который пришел к нам из 50-х и 60-х годов. Лаковые балетки визуально удлиняют ноги и легко сочетаются с любым образом: от классических пальто до романтичных платьев.
Кроссовки в гамме «металлик»
Серебряные, золотые и бронзовые кроссовки — тренд, который захватил моду еще в 80-х и 2000-х, а сейчас возвращается с новой силой, обретая свежие краски. Такая обувь мгновенно делает образ ярче, добавляя ему футуристичности и дерзости.
Их можно носить с монохромными луками, спортивными костюмами и даже вечерними нарядами для смелого контраста. Главное — не бояться экспериментов!
Кеды-конверсы
Converse All Stars — безусловная легенда. Впервые появились еще в начале XX века, но до сих пор остаются must-have в гардеробе. Этой весной они снова на пике популярности, особенно в белом, черном и пастельных оттенках.
Кеды отлично сочетаются с джинсами, платьями в стиле гранж и кожаными куртками. Их главный плюс — универсальность и комфорт, который не устаревает десятилетиями.
Каблук kitten heels
Классные сапожки. Под змеиную кожу. И с короткими брюками красиво смотрятся.
Современные версии чаще всего делают с острым носом, украшают ремешками или лаковым покрытием. Идеальны для офиса, свиданий и вечерних выходов.
Туфли Mary Jane
Туфли с ремешком на подъеме, названные в честь героини комиксов, вновь становятся популярными среди модниц всех возрастов благодаря своей игривости и женственности.
На стильных блогерах замечены как туфли с ремешком на плоской подошве, так и мощные массивные «платформы». Кто-то скажет про них «модная жуть» и припомнит популярных в 2000-е кукол Bratz. Но, как известно, ugly shoes — отдельный вид самоиронии.
Казаки
Сапоги-казаки — тренд 70-х, который возвращается почти каждую весну. В этом сезоне особенно популярны укороченные модели с широким голенищем.
Их можно носить с платьями, юбками и джинсами. Главное — не перегружать образ, чтобы казаки оставались главным акцентом.
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Комментарии
Художественный "талант" ИИ поражает воображение. Ноги кривые, пальцев нна ногах не сосчитать. Обувь для Буратино. УжжжОсс!