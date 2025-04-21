10 моделей обуви из далекого прошлого, которые снова в тренде этой весной

Мокасины и туфли с плетением из кожи или текстиля — тренд, пришедший к нам из 70-х. Куда в этом — только на дачу? Можно поспорить: плетеная обувь отлично смотрится с луками в стиле бохо, льняными платьями и шортами. Современные модели часто дополняют деревянными элементами, кисточками и бахромой, что добавляет образу этнического колорита.