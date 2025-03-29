9 стильных приемов, чтобы ворваться в дождливую весну как на подиум

По словам экспертов, функциональные и в то же время стильные брюки карго – проверенная временем классика. А образов с ними можно целый океан создать.

Так, если хочется добавить женственности – подберите широкие брюки с высокой талией и подчеркните изгибы поясом. Также приправить образ щепоткой элегантности поможет удлиненный пиджак. А создать баланс в образе с мешковатыми брюками позволит приталенная укороченная куртка.