9 стильных приемов, чтобы ворваться в дождливую весну как на подиум
Когда за окном бушует весна, а вместе с ней и непредсказуемая погода, неминуемо возникают сложности с выбором практичного и одновременно стильного образа. Но что, если мы расскажем, как оставаться стильными даже в такую погоду? От плащей до непромокаемых ботинок — мы собрали вещи, которые не только согреют, но и сделают ваш образ идеальным.
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Грубая куртка в сочетании с платьями и юбками
В пасмурный день есть место для романтики, особенно если вы любите кожаные куртки. Носить с ними повседневные джинсы — все равно, что нагнать тоску. Ведь можно сыграть на контрасте и носить с ними платья или модные пышные юбки! Или экспериментировать и сочетать разные виды грубой одежды с утонченными вещами. Например, дополнить клетчатую юбку объемной вощеной курткой и сапогами — словно вы приехали в загородный дом.
Тренч или кожаный плащ?
Если вы до сих пор выбираете между классическим тренчем а-ля "как у всех" и кожаным плащом, то модные эксперты в один голос рекомендуют остановить свой выбор на коже.
Любимый всеми бежевый тренч превратился в антитренд, а вот кожаный плащ или его эко-кожаный вариант — просто огонь!
Роскошный вельвет
Вельвет - отличный выбор для дождливой погоды, ведь он не пропускает влагу. Кстати, отличным выбором станут модели с высокой посадкой, так как такой фасон скрывает живот и визуально вытягивает силуэт. Также избегайте облегающих вариантов, так как вельвет плохо тянется и может создать некрасивые складки.
Старый добрый деним
Водонепроницаемые материалы — это известный способ защиты от дождя. Правда, носить дождевик в непогоду — уже прошлый век. Но если за окном легкая морось, а не ливень стеной, то достаточно набросить удлиненную куртку или плащ из джинсовой ткани. Прогулка будет особенно комфортной, если вы наденете три слоя одежды. Тогда наряд не будет перегружен, а куртку можно будет снять и высушить, когда потребуется.
Стильные брюки карго
По словам экспертов, функциональные и в то же время стильные брюки карго – проверенная временем классика. А образов с ними можно целый океан создать.
Так, если хочется добавить женственности – подберите широкие брюки с высокой талией и подчеркните изгибы поясом. Также приправить образ щепоткой элегантности поможет удлиненный пиджак. А создать баланс в образе с мешковатыми брюками позволит приталенная укороченная куртка.
Водонепроницаемые ботинки и кроссовки
Резиновые сапоги — не единственное решение для непогоды. Хотя модницы предлагают смело дополнять ими наряды, не всем такая обувь по душе. Надежной заменой могут стать водонепроницаемые ботинки и кроссовки. А если они будут еще и трендового бордового цвета — вообще огонь.
Водонепроницаемое пончо
Что делать, если хочется вообще не париться и чувствовать себя под дождем буквально как рыба в воде? Вариант для комфортного образа на этот случай — водонепроницаемое пончо. Оно не ограничивает движения, да и выглядит хитово, ведь можно выбрать модель с принтом.
Укороченная верхняя одежда
Головной убор с леопардовым рисунком
Если вы не хотите носить с собой зонт и надевать капюшон, выручить может эффектный головной убор. Например, кепка или платок. Чтобы образ выглядел актуально, можно выбрать вещь с леопардовым принтом — он уже покорил сердца модниц в этом году. Кстати, в гардеробе можно использовать и другие вещи такой расцветки, например, смелые пестрые брюки, которые гармонично смотрятся с обычной белой рубашкой. О других способах носить базовые рубашки мы писали тут.
Если в ближайшее время вы планируете освежить свой гардероб, то рекомендуем сперва ознакомиться с подборками непрактичных и вышедших из тренда вещей, от покупки которых стоит отказаться.