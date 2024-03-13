11 вещей на весну, которыми мы забиваем шкафы, а потом не знаем, куда их пристроить

Весной, когда в одну минуту светит теплое солнышко, а в другую уже налетает пронизывающий ветер с дождем, подобрать подходящий гардероб особенно сложно. В зимних вещах можно 3 раза вспотеть, а в летних — закоченеть. Мы решили выяснить, какую одежду и обувь в этом непредсказуемом сезоне стоит убрать куда подальше.

Обычная кожаная обувь

К сожалению, натуральная кожа плохо переносит влагу. Этот пористый материал быстро впитывает воду и намокает, а при высыхании может потрескаться. Сейчас многие модели покрывают специальным водоотталкивающим слоем, но даже он со временем стирается. Если вы предпочитаете шлепать по лужам и подтаявшей снежной каше в любимых кожаных сапогах, лучше купить специальный кондиционер, который создает защитный барьер на поверхности обуви. Но не стоит тратиться на водоотталкивающие средства. Кожа — натуральный материал, она должна дышать. Использование таких продуктов сохранит ноги сухими, но может испортить обувь. Лучше всего просто выбрать сапоги из экокожи. Этот синтетический материал не промокает при контакте с водой и прост в уходе. При этом такая обувь часто выглядит точь-в-точь как кожаная.

Обувь с матерчатыми стельками

В прорезиненной обуви или ботинках со специальным водоотталкивающим покрытием ноги могут начать потеть и источать неприятные ароматы, поэтому стоит обратить внимание на материал стелек. Лучше выбрать ботинки с кожаными стельками. Такие изделия снижают риск появления неприятного запаха. Кроме того, с ними обувь удобнее носить, а ноги меньше устают. Если же ботинки приглянулись, но стельки в них матерчатые, всегда можно купить кожаные и заменить ими оригинальные.

Классические резиновые сапоги

Обычные резиновые сапоги отлично подходят для работы в огороде или рыбалки, но проходить в них весь день по городу довольно сложно. Во-первых, эта обувь слишком тяжелая. Во-вторых, ноги в ней немилосердно потеют. В-третьих, такие сапоги обычно недостаточно плотно охватывают ногу и поэтому быстро начинают натирать. Лучше выбрать специальные модели с более тонким внешним слоем и внутренней мембраной. Последняя отлично отводит излишнюю влагу, так что ноги меньше потеют. При этом мембрана не пропускает воду, то есть и стопы не промокнут. Месить грязь в такой обуви не стоит, зато они легко переживут прогулку по лужам.

Обувь на тонкой подошве

Обувь на тонкой и совершенно гладкой подошвой — неподходящий выбор для весенней распутицы. Такие изделия будут скользить на мокрых или обледенелых поверхностях. Стоит поискать сапоги или ботинки на толстой резиновой подошве с выступами и канавками. Толстая подошва из качественного материала хорошо защищает ноги от сырости и не так подвержена механическим повреждениям. Стоит обратить внимание и на высоту обуви. Полуботинки или ботинки высотой по щиколотку не переживут встречи с первой же глубокой лужей. Так что в идеале обувь должна прикрывать ноги хотя бы до середины икры.

Широкие брюки

В дождливую погоду широкие брюки, спадающие до земли, быстро намокнут, и ходить в них будет крайне неприятно. Кроме того, влажная ткань начнет липнуть к ногам, из-за чего штаны приобретут неряшливый вид. Лучше выбрать прямые или зауженные модели длиной по щиколотку или даже короче, тем более что их значительно проще заправлять в сапоги.

Юбки в пол

По той же причине идеальная длина весенней юбки — до середины икры или до колена. Не стоит выбирать облегающие модели из тонкой ткани. Если они намокнут, то будут не слишком элегантно облагать все изгибы тела. Для дождливой погоды отлично подойдут юбки из темной ткани, так как влажные пятна на светлых материалах выглядят неряшливо. Кроме того, промокшая ткань может стать прозрачной, что поставит обладательницу юбки в неловкое положение.

Шарфы и платки из синтетических тканей

Такие изделия обычно стоят недорого и не нуждаются в особенном уходе, но у них есть свои минусы. Синтетика плохо пропускает воздух, а потому такие ткани вызывают излишнее потоотделение и пропитываются неприятными запахами. Кроме того, они вырабатывают статическое электричество. Лучше выбрать изделие из шелка. Такие шарфы, повязанные на шее поверх волос, не дают им растрепаться под порывами весеннего ветра и отлично сохраняют тепло.

Одежда из хлопка

Хлопковая ткань отлично впитывает влагу и долго сохнет, поэтому вещи из этого материала лучше исключить из весеннего гардероба. Влажная одежда не только раздражает кожу, в ней человек быстрее замерзает. Стоит подобрать на замену вещи из тонкой шерсти или шелка. По этой причине колготки с кашемиром в составе лучше, чем хлопковые.

Дешевые дождевики из водонепроницаемых материалов

В дождливые весенние деньки обойтись без куртки со специальным водоотталкивающим покрытием практически невозможно. Дешевые варианты обычно отлично защищают от дождя, но при этом не пропускают воздух, поэтому человек в них начинает активно потеть. Из-за этого одежда под дождевиком все равно намокает, что не слишком-то приятно. Перед покупкой изделия стоит убедиться, снабжено ли оно специальной мембраной, которая не пропускает влагу снаружи и отводит ее изнутри. Стоит обратить внимание и на швы. Дождевики с проклеенными или сварными швами лучше отталкивают воду.

Куртки с толстой подкладкой

Весной погода меняется как по мановению волшебной палочки, поэтому тяжелые куртки на толстой подкладке — не лучший вариант. Если неожиданно потеплеет, в такой одежде будет слишком жарко, а без нее сразу станет холодно. Лучше выбрать легкую и достаточно свободную модель, под которую можно надеть дополнительный свитер или кофту. Куртки с капюшоном, отделанным мехом, тоже не подходят для весны. Под дождем мех быстро намокает и становится тяжелым.

Короткие куртки

Даже самый большой зонт не может полностью защитить от дождя. А если брюки или юбка намокнут, то даже теплая куртка не согреет человека. Весна — это идеальное время, чтобы примерить тренч или куртку длиной до колена или середины икры. Выглядят такие модели достаточно стильно, но главное — они обеспечивают отличную защиту от ненастной погоды.