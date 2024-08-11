10 способов носить базовую рубашку и слышать восторженное: «А что, так можно было?!»

Место рубашки не только в деловом гардеробе. И хотя офисный стиль сейчас в почете, следовать ему не обязательно — есть еще уйма способов сделать образ сногсшибательным.



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1. Носить как куртку

Рубашку можно носить как верхнюю одежду, если надеть ее вместо куртки. Это не только спасет от вечерней прохлады, но и добавит в образ многослойности. Ее можно набросить на женственное боди или короткий топ.

2. Как нижний слой

Катерина Лисичкина 1 день назад Тут ткань у рубашки должна быть шелковистая, иначе колом под сарафаном стоять будет! - - Ответить

Если вы ищете идеи для образа в деловом стиле, но классические сочетания с юбкой и брюками надоели, можно использовать рубашку как нижний слой для платья без рукавов. Такой наряд в духе преппи выглядит лаконично и в то же время современно. Также поверх рубашки можно надеть лаконичный корсет, что добавит в образ уникальности.

3. В стиле высокой моды

Рубашка может быть даже основой образа для свидания или вечеринки. На такое мероприятие можно надеть полупрозрачную модель с кожаной юбкой и дополнить эффектной сумкой. Получится образ словно с показа высокой моды.

4. С льняными шортами

Лето не закончилось, а значит, льняная одежда все еще правит балом. Один из способов подчеркнуть достоинства льняной рубашки и себя любимой, конечно, тоже — надеть ее с льняными шортами. А вот с короткими шортами такой образ может выглядеть слишком откровенно. По крайней мере так бы сказали француженки, ведь они не любят слишком облегающие шорты. О других фишках француженок мы писали в этой статье.

5. С леопардовыми брюками

Еще один способ оживить образ — надеть рубашку не с надоевшими джинсами, а с эффектными брюками. Выбрав брюки с леопардовым принтом, можно убить сразу двух зайцев: рубашку стилизовать и в горячий тренд на анималистичные узоры попасть. Хотя такой рисунок считается нейтральным, лучше его сочетать с однотонным верхом. Белый подойдет идеально, и все подруги скажут: «Это топ!»

7. Атласная рубашка с атласной юбкой

Если сердце требует роскоши, то зачем себя ограничивать. Один из самых простых способов составить шикарный наряд — выбрать атласные ткани. Их легкий блеск придаст образу торжественности, поэтому такой комплект подойдет даже для праздничного мероприятия. Кстати, атласные юбки в тренде. Про другие крутые юбки мы писали в этой статье.

8. Оттенить дополнительными текстурами

Если обрамить рубашку дополнительными текстурами, можно освежить самый приевшийся образ. Достаточно набросить легкий свитер или кофту на плечи. А еще свитер можно завязывать необычными способами. И вот он превратился в аксессуар, который можно носить даже в теплую погоду.

9. По правилу трех точек цвета

Другой способ сделать свой образ гармоничным и запоминающимся — добавить к белой рубашке три цветовых акцента. Например, это могут быть красные кроссовки, бейсболка и другой красный аксессуар или принт на одежде.

10. С ремнем с металлической пряжкой

С помощью ремня можно не только подчеркнуть талию, что делает фигуру визуально гармоничнее, но и добавить в образ изюминку. Особенно круто смотрятся ремни с колоритной металлической фурнитурой — декоративные элементы из металла в моде, и используются современными дизайнерами для декора аксессуаров, сумок и обуви.