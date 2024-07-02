11 крутых юбок, надев которые не захочется носить ничего другого этим летом

Лето — лучшее время, чтобы воплощать идеи самых эффектных нарядов. С юбками это сделать проще простого, ведь на многие трендовые модели хочется смотреть не отрываясь.

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1. Юбка миди с разрезом

Благодаря возвращению стиля 2000-х, в моду вошли два противоположных фасона юбок: мини и макси. Но в этом году стилисты предлагают вспомнить и про универсальные миди. Небольшой разрез на таких моделях не только добавит комфорта, но и сделает образ женственнее. Круто смотрятся юбки из струящейся ткани, а вот слишком облегающие модели могут испортить образ. Так считают, например, француженки. О других секретах их стиля мы писали в этой статье.

2. Асимметричная плиссированная юбка

Еще недавно длинные плиссированные юбки казались приветом из прошлого, но модницы носят их снова. Если есть опасения, что такая юбка превратит вас в бабушку, можно выбирать модели с асимметричным, а не с прямым подолом.

3. С декоративными пряжками

Многие дизайнеры в этом году в своих коллекциях использовали двойные ремни с пряжками. Такие элементы эффектно смотрятся и на юбках — некоторые знаменитости уже опробовали это на себе. Поэтому, если хочется сделать образ запоминающимся, можно примерить подобную модель. А если такой декор кажется слишком броским, его можно заменить на украшения из ряда пуговиц, что тоже смотрится стильно и актуально.

4. Белая юбка

Feline 1 час назад Варианты с бахромой у нас носят на пляж. - - Ответить

Белая юбка — фаворит недели моды в Лондоне. Особенно популярны лаконичные модели макси в сочетании с другими белыми вещами или, наоборот, с контрастными черными. Если не хочется ограничиваться минимализмом, то можно примерить варианты с бахромой.

5. С необычным подолом

Юбки многих современных дизайнеров выглядят эффектно благодаря необычным фишкам: текстурированной ткани, дополнительным слоям, перьям или английским булавкам. Такие приемы освежают вещи даже самого привычного фасона. Так почему бы этим летом не примерить юбку с изюминкой, например, с необычным подолом?

6. С блеском

Чтобы носить сверкающие наряды, не нужен повод. Стилисты рекомендуют присмотреться к юбкам с пайетками или металлизированным покрытием. А любителям приглушенного блеска подойдут модели из атласной ткани. Лучше, если она будет натуральной, ведь полиэстер порой приносит больше хлопот, чем радости: прилипает к телу, плохо пропускает воздух и может выглядеть дешево.

7. Цветочный рисунок

Цветочный принт актуален, но не все юбки с ним выглядят одинаково удачно. Например, мелкий узор на темном фоне может старить. Даже самая крутая юбка с рисунком из цветов может смотреться нелепо, если она не сочетается с верхом. Стилисты рекомендуют подбирать к пышным юбкам приталенные блузки.

8. Леопардовый принт

Модные эксперты советуют по-новому взглянуть на вещи с леопардовым принтом. И хотя такой узор может оживить образ, с ним легко переусердствовать. Поэтому лучше придерживаться повседневного стиля и сочетать леопардовые юбки с обычными сандалиями, а не с туфлями на каблуке.

10. В стиле бохо

Юбки с оборками могут выглядеть круто и не напоминать сокровища бабушкиного гардероба. Например, они подойдут для образа в стиле бохо — он снова в тренде. Если рюши не для вас, а стиль бохо запал в душу, можно примерить многоуровневую длинную юбку.

11. Джинсовая юбка

Юбки-карго — горячий тренд, но они подходят не всем, потому что делают бедра визуально объемнее. Вместо этого можно надеть длинную джинсовую юбку — такие модели стройнят. Ограничиваться только моделями макси необязательно. Модные эксперты предлагают экспериментировать с ее длиной.