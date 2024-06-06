10 фишек француженок, которые помогают им блистать ярче солнца даже летом

Во Франции так трепетно относятся к внешнему виду, что в некоторых местах из-за неподходящей одежды даже могут отказать в обслуживании. Неудивительно, что и на летний гардероб у местных женщин особые взгляды.

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1. Говорят «нет» коротким шортам

Местные женщины считают, что короткие шорты выглядят слишком откровенно, особенно в сочетании с другой обтягивающей одеждой. Над таким нарядом француженки могут лишь посмеяться. Вместо этого они выбирают удлиненные модели свободного кроя. Еще во Франции популярны пляжные льняные или махровые комплекты из шорт и рубашек.

2. Предпочитают белые брюки

Orsa Valdés 1 час назад Фыркающие француженки в белых брюках. Не так мы себе представляли 21 век.😂 - - Ответить

Лето — это не только палящее солнце, но и и вечерняя прохлада. Поэтому у многих француженок в шкафу припасены белые брюки или джинсы. Но узкие или рваные джинсы — выбор иностранок, французские женщины предпочитают прямые фасоны.

3. Обходят стороной кроп-топы

Конечно, француженки не призывают носить исключительно закрытую одежду, особенно в жару. Они любят открытые топы и майки, но считают, что выбирать их нужно с умом. Вызывающие кроп-топы выглядят не по-французски. А вот легкие блузки и элегантные топы украшают образ.

4. Обожают банты

Руконожка Ай-Ай 1 день назад Жену Михалкова напомнило, та по жизни с приколоченным бантом идет) - - Ответить

Особый французский шик летним нарядам можно придать с помощью аксессуаров. Например, повязав на волосы текстильный бант. Среди парижанок в этом году популярны и заколки такой формы: текстильные или металлические. Они отлично вписываются практически в любой гардероб.

5. Используют металлизированные материалы

Местные женщины любят одеваться эффектно, но в то же время элегантно. Поэтому даже современный тренд на металлизированные материалы они воплощают с шармом: не носят много блестящих вещей одновременно, а надевают лишь одну. Например, серебряные брюки или золотую обувь.

6. Щеголяют в черных платьях-комбинациях

Lilit1313 1 час назад Иностранка-гостья из солнечной Бразилии)

Да что со мной,шёлковое платье справа должно быть красивым,но НЕ красиво. Кто-то разбил зеркало Снежной Королевы и я словила осколок? - - Ответить

Утонченное черное платье-комбинация — визитная карточка парижанок. Стилисты уверены, что его можно надевать не только на вечерние мероприятия, но и при множестве других случаев. Современные модели таких платьев бывают не только на тонких бретельках, но и на широких лямках. Только ткань не должна слишком обтягивать фигуру — такие фасоны у французских женщин не в почете.

7. Покупают клетчатые купальники

При выборе пляжной одежды француженки придерживаются романтичного стиля. Есть шанс, что о купальнике слишком броского цвета и фасона они вообще могут сказать «фи». Ведь многие носят черные слитные купальники или модели с принтом в клетку. Среди раздельных купальников выделяют бикини с треугольными чашечками.

8. Носят простые черные сандалии

Наверное, многие слышали, что во Франции очень популярны балетки. Но местные модницы часто дополняют свои летние наряды и простыми черными сандалиями. Это могут быть как классические модели с тонкими ремешками, так и массивные.

9. Берут на пляж не шляпы, а панамы

Соломенная шляпа выглядит женственно. Можно предположить, что именно этот головной убор француженки носят на отдыхе. Но в последнее время их все чаще можно встретить на пляжах в панамах. Такой аксессуар выглядит современно и освежает летний образ.

10. Умеют правильно обыграть любой наряд

Криптозоолог мамкин 2 часа назад Мандаринами обыгрываем как француженка, а цветами не надо, моветон. Можно еще носить багет и круассаны в крафтовом пакете - - Ответить

Француженки считают, что недостаточно подобрать хорошую одежду, важно ее правильно сочетать с обувью и аксессуарами. Легкое платье местная женщина вряд ли наденет с высокими массивными кроссовками, скорее она выберет утонченные модели на плоской подошве или сандалии. А в руках у нее может быть не только кожаная сумка, но и плетеная корзинка, нейлоновый шопер или даже авоська.