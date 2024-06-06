Фыркающие француженки в белых брюках. Не так мы себе представляли 21 век.😂
10 фишек француженок, которые помогают им блистать ярче солнца даже летом
Во Франции так трепетно относятся к внешнему виду, что в некоторых местах из-за неподходящей одежды даже могут отказать в обслуживании. Неудивительно, что и на летний гардероб у местных женщин особые взгляды.
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1. Говорят «нет» коротким шортам
Местные женщины считают, что короткие шорты выглядят слишком откровенно, особенно в сочетании с другой обтягивающей одеждой. Над таким нарядом француженки могут лишь посмеяться. Вместо этого они выбирают удлиненные модели свободного кроя. Еще во Франции популярны пляжные льняные или махровые комплекты из шорт и рубашек.
2. Предпочитают белые брюки
Лето — это не только палящее солнце, но и и вечерняя прохлада. Поэтому у многих француженок в шкафу припасены белые брюки или джинсы. Но узкие или рваные джинсы — выбор иностранок, французские женщины предпочитают прямые фасоны.
3. Обходят стороной кроп-топы
Конечно, француженки не призывают носить исключительно закрытую одежду, особенно в жару. Они любят открытые топы и майки, но считают, что выбирать их нужно с умом. Вызывающие кроп-топы выглядят не по-французски. А вот легкие блузки и элегантные топы украшают образ.
4. Обожают банты
Жену Михалкова напомнило, та по жизни с приколоченным бантом идет)
Особый французский шик летним нарядам можно придать с помощью аксессуаров. Например, повязав на волосы текстильный бант. Среди парижанок в этом году популярны и заколки такой формы: текстильные или металлические. Они отлично вписываются практически в любой гардероб.
5. Используют металлизированные материалы
Местные женщины любят одеваться эффектно, но в то же время элегантно. Поэтому даже современный тренд на металлизированные материалы они воплощают с шармом: не носят много блестящих вещей одновременно, а надевают лишь одну. Например, серебряные брюки или золотую обувь.
6. Щеголяют в черных платьях-комбинациях
Иностранка-гостья из солнечной Бразилии)
Да что со мной,шёлковое платье справа должно быть красивым,но НЕ красиво. Кто-то разбил зеркало Снежной Королевы и я словила осколок?
Утонченное черное платье-комбинация — визитная карточка парижанок. Стилисты уверены, что его можно надевать не только на вечерние мероприятия, но и при множестве других случаев. Современные модели таких платьев бывают не только на тонких бретельках, но и на широких лямках. Только ткань не должна слишком обтягивать фигуру — такие фасоны у французских женщин не в почете.
7. Покупают клетчатые купальники
При выборе пляжной одежды француженки придерживаются романтичного стиля. Есть шанс, что о купальнике слишком броского цвета и фасона они вообще могут сказать «фи». Ведь многие носят черные слитные купальники или модели с принтом в клетку. Среди раздельных купальников выделяют бикини с треугольными чашечками.
8. Носят простые черные сандалии
Наверное, многие слышали, что во Франции очень популярны балетки. Но местные модницы часто дополняют свои летние наряды и простыми черными сандалиями. Это могут быть как классические модели с тонкими ремешками, так и массивные.
9. Берут на пляж не шляпы, а панамы
Соломенная шляпа выглядит женственно. Можно предположить, что именно этот головной убор француженки носят на отдыхе. Но в последнее время их все чаще можно встретить на пляжах в панамах. Такой аксессуар выглядит современно и освежает летний образ.
10. Умеют правильно обыграть любой наряд
Мандаринами обыгрываем как француженка, а цветами не надо, моветон. Можно еще носить багет и круассаны в крафтовом пакете
Француженки считают, что недостаточно подобрать хорошую одежду, важно ее правильно сочетать с обувью и аксессуарами. Легкое платье местная женщина вряд ли наденет с высокими массивными кроссовками, скорее она выберет утонченные модели на плоской подошве или сандалии. А в руках у нее может быть не только кожаная сумка, но и плетеная корзинка, нейлоновый шопер или даже авоська.
Французский стиль — это не только манера одеваться. В нем отражается сам образ жизни. Возможно, сказывается и то, что француженок приучают к уходу за кожей с детства, а рабочий день у большинства женщин не длится больше 7 часов.
Комментарии
Пишите уже про нас красивых и хороших. И умных. Бог с ними, с импортными девахами. Для русских мужчин они не годятся.
Всё не расстаетесь с надеждой мимикрировать под француженку? У вас проблемы с законом, и нужно новое гражданство и шпионская легенда?
Иначе на*уя?
Та не блистают француженки уже давно. Мне вообще кажется, в Европе стиль остался только в Италии
Мне интересно,а что сказали бы на этот…Как бы приличнее сказать…текст настоящие француженки?😁