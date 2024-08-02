9 вещей, которые стирают годы словно кнопка «Delete»

Хотя одежда не меняет реальный возраст, иногда она все-таки творит чудеса. Ведь одни вещи могут стереть годы как по волшебству, а другие — превратить образ в «бабушкин».

1. Длинные спортивные носки

Кеды на плоской подошве могут добавить лишних лет. Но это не значит, что вместо них нужно носить массивные кроссовки. В прошлом году последние были в моде, но сейчас уже смотрятся неактуально. В тренде обувь для тенниса или обычные кроссы. Белые модели базовые, они подойдут к любому наряду. О других вариантах универсальной обуви мы писали в этой статье. Сейчас модницы предпочитают носить с кроссовками не короткие носки, а классические или удлиненные. Такой аксессуар может сделать наряд более современным.

2. Платья в деревенском стиле

Платья-халаты хорошо сидят на многих женщинах. Но в них есть риск выглядеть старше. Вместо них можно выбрать трендовые платья в деревенском стиле. Они придадут образу актуальности. Эксперты считают, что длинные варианты смотрятся даже круче, чем короткие или модели миди.

3. Темные джинсы

ФьюАлка 20 минут назад О, да. Попа с левой фотки против попы с правой фотки - натуральная старуха. Угу )) - - Ответить

Подобрать удачные джинсы непросто. Например, «мамины джинсы» (мом) удобны, но они взрослят. Считается, что джинсы с потертостями или рваные — тоже не лучший выбор для зрелых дам. Круче всего будут смотреться классические темные джинсы, подчеркивающие достоинства фигуры, или брюки с высокой посадкой.

4. Мини-сумка

Bisquit 49 минут назад Все мои 12 сумок только кросс-боди и только небольшие. Но не потому что это в тренде или молодит, а потому что люблю, когда руки свободны. - - Ответить

Объемные сумки, которые можно носить через плечо, практичны. Но такой аксессуар может оказать владелице медвежью услугу и визуально накинуть лет. Куда современнее смотрятся компактные модели. Конечно, порой места в них хватает лишь для телефона и ключей, зато они мгновенно освежают образ.

5. Полностью заправленные футболки и рубашки

Наталия 1 час назад Заправлять только впереди смотрелось глупо ещё в те времена, когда это было модно :)) - - Ответить

Многие женщины заправляют кофты и рубашки только спереди, оставляя ткань ниспадать сзади. На первый взгляд такой метод может подчеркнуть достоинства фигуры, но на самом деле выдает старшее поколение. Нынешние модницы считают, что лучше заправлять вещи полностью или не заправлять вообще — это выглядит современнее.

6. Металлические аксессуары и материалы с блеском



Считается, что черные вещи могут накинуть лишних лет, но это не значит, что женщинам нужно себя ограничивать в таких нарядах. Свежести добавит яркий аксессуар, расположенный у лица, или металлические украшения. Черную ткань с легким блеском тоже можно носить без опасения выглядеть старше.

7. Вещи с V-образным вырезом

Руконожка Ай-Ай 3 часа назад Знающие люди не вставляют идиотские выражения из серии "накинет годков" по четыре раза за пост) - - Ответить

Удачный вырез может придать цветущий вид и подчеркнуть достоинства фигуры. Эксперты считают, что лучший — V-образный. Другие формы вырезов ему сразу проигрывают. Закрывать шею воротником или носить чокеры знающие люди тоже не рекомендуют.

8. Джинсовка оверсайз или ретро

Bisquit 44 минуты назад По-моему, это одна и та же куртка… - - Ответить

Если хотите выглядеть моложаво, смело выбирайте джинсовую одежду. Например, можно набросить джинсовую куртку поверх платья или топа. Актуальнее смотрятся винтажные или оверсайз модели. А вот обычные куртки стандартной длины любят носить лишь представительницы старшего поколения.

9. Одежда нейтральных цветов

Bisquit 41 минута назад У меня вся одежда яркая. Любимое платье — цвета фуксии. Нифига она не накидывает годков. А если бы и накидывала, всё равно бы ее носила — мне не идут ваши «нейтральные» тона. - - Ответить

Одежда с принтами и аляповатыми узорами подкупает тем, что смотрится нескучно. Но плата за такое развлечение — визуальное докидывание годков. Чтобы создать утонченный образ и не перегружать гардероб, лучше выбирать однотонную одежду нейтральных цветов.