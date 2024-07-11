10 пар обуви, которые стоят каждой потраченной копейки, ведь они подходят ко всему

Иногда новую обувь удается надеть всего пару раз из-за того, что ее сложно сочетать с одеждой, или она быстро теряет актуальность. Но есть множество моделей, которые задержатся в вашем гардеробе надолго, ведь они подходят ко всему.

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1. Белые кроссовки

Некоторые модницы уверены, что парой белой спортивной обуви можно дополнить любой гардероб, ведь такая обувь универсальна. Но для создания актуального образа лучше подойдут белые кроссовки, а не кеды на плоской подошве — они могут выглядеть устаревшими. Другой вариант — кроссовки и кеды на платформе, такие модели популярны в этом году.

2. Вьетнамки на каблуке

Стилисты считают, что шлепанцы с перемычкой между пальцев — полноценная городская обувь. Кроме привычных сандалий, можно примерить необычные вьетнамки на каблуке. Однотонные модели из гладкой кожи могут стать даже более универсальным дополнением к гардеробу, чем их собратья на плоской подошве.

3. Классические балетки

В этом году произошел настоящий бум балеток. Дизайнеры предлагают множество неожиданных вариантов: прозрачных, в сеточку, со стразами. Вот только некоторые эксперты считают, что хотя трендовые модели и создают «вау-эффект», для повседневного использования лучше подойдут классические балетки.

4. Босоножки нейтрального цвета

Серая, белая, черная и бежевая обувь подходит к любому наряду. Поэтому туфли такого цвета — более практичная вещь, чем, например, красные. Ведь при стилизации яркой обуви легко ошибиться, если не чувствуете себя уверенно в сочетании цветов. Значение имеет и модель: в туфлях на шпильке может быть просто неудобно. Для повседневных образов лучше подойдут варианты на устойчивом блочном каблуке. О том, какие удобные туфли смотрятся круто, мы писали в этой статье.

5. Аккуратные сандалии

Кира Север 1 день назад Перемычка между пальцами может натирать до ран - - Ответить

Сандалии с ортопедической стелькой и широкими ремешками популярны. Но хотя такие модели удобны, они могут выглядеть слишком грубо и будут плохо сочетаться с женственными нарядами. К тому же, в этой обуви ноги кажутся короче, а ступни шире. Если вы не готовы променять практичные сандалии ни на что другое, то лучше выбирать более аккуратные модели, в которых ноги будут выглядеть изящнее. Или же заменить их на элегантные мюли.

6. Босоножки с тонкими ремешками и скромным декором

Иногда хочется чего-то более эффектного, чем бежевые туфли, которые, хотя и подходят ко всему, могут смотреться скучно. Изюминкой нейтральных босоножек может стать элегантный декор. Гармонично выглядят модели с качественными стразами небольшого размера, они даже визуально удлиняют ноги. А туфли с широкими ремешками, усыпанными украшениями, могут смотреться дешево и неопрятно. В результате такая обувь может превратить вас в «бедную родственницу».

7. Туфли с анималистичным принтом

Lala_Luna 24 минуты назад А чуть выше красные туфли ругали, как мало к чему подходящие... Не такой уж анималистический стиль и нейтральный, как стилисты утверждают - - Ответить

Хотя многие трендовые туфли смотрятся круто, не все подходят для повседневных образов. Они могут надоесть или быстро потерять актуальность. Вместо популярных моделей можно выбрать не менее эффектные туфли с анималистичным принтом. Хотя такой рисунок привлекает внимание и освежает образ, он считается нейтральными.

8. Босоножки без ремешков

Гладиаторские сандалии вновь вернулись в моду. Они часто бывают коричневого или черного цвета — казалось бы, что может быть универсальнее? Но подвох кроется не в цвете, а в особенностях их конструкции. Такие сандалии могут устроить настоящую подлянку и испортить фигуру. Вместо них можно надеть босоножки без ремешков на щиколотке, которые не «режут» ноги.

9. Туфли-слайдеры

Многие женщины носят модные «дутые» босоножки. Они выглядят эффектно, но могут навредить, как и гладиаторские сандалии: из-за их массивности ноги будут выглядеть шире, чем на самом деле. Если вместо них надеть элегантные туфли-слайдеры современного дизайна, образ получится утонченнее.

10. Обувь из рафии

Обувь из рафии или плетеные сандалии из натуральных материалов легко сочетать с остальным гардеробом благодаря нейтральному цвету. А необычная текстура освежит наряд. Кроме того, плетеная обувь в тренде, а значит, образ будет выглядеть не только гармонично, но и актуально.