10 пар обуви, которые стоят каждой потраченной копейки, ведь они подходят ко всему
Иногда новую обувь удается надеть всего пару раз из-за того, что ее сложно сочетать с одеждой, или она быстро теряет актуальность. Но есть множество моделей, которые задержатся в вашем гардеробе надолго, ведь они подходят ко всему.
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1. Белые кроссовки
Некоторые модницы уверены, что парой белой спортивной обуви можно дополнить любой гардероб, ведь такая обувь универсальна. Но для создания актуального образа лучше подойдут белые кроссовки, а не кеды на плоской подошве — они могут выглядеть устаревшими. Другой вариант — кроссовки и кеды на платформе, такие модели популярны в этом году.
2. Вьетнамки на каблуке
Стилисты считают, что шлепанцы с перемычкой между пальцев — полноценная городская обувь. Кроме привычных сандалий, можно примерить необычные вьетнамки на каблуке. Однотонные модели из гладкой кожи могут стать даже более универсальным дополнением к гардеробу, чем их собратья на плоской подошве.
3. Классические балетки
В этом году произошел настоящий бум балеток. Дизайнеры предлагают множество неожиданных вариантов: прозрачных, в сеточку, со стразами. Вот только некоторые эксперты считают, что хотя трендовые модели и создают «вау-эффект», для повседневного использования лучше подойдут классические балетки.
4. Босоножки нейтрального цвета
Серая, белая, черная и бежевая обувь подходит к любому наряду. Поэтому туфли такого цвета — более практичная вещь, чем, например, красные. Ведь при стилизации яркой обуви легко ошибиться, если не чувствуете себя уверенно в сочетании цветов. Значение имеет и модель: в туфлях на шпильке может быть просто неудобно. Для повседневных образов лучше подойдут варианты на устойчивом блочном каблуке. О том, какие удобные туфли смотрятся круто, мы писали в этой статье.
5. Аккуратные сандалии
Сандалии с ортопедической стелькой и широкими ремешками популярны. Но хотя такие модели удобны, они могут выглядеть слишком грубо и будут плохо сочетаться с женственными нарядами. К тому же, в этой обуви ноги кажутся короче, а ступни шире. Если вы не готовы променять практичные сандалии ни на что другое, то лучше выбирать более аккуратные модели, в которых ноги будут выглядеть изящнее. Или же заменить их на элегантные мюли.
6. Босоножки с тонкими ремешками и скромным декором
Любая открытая обувь с ужасным или просто неподходящим педикюром будет выглядеть в стиле "бедной родственницы" (или того хуже)
Иногда хочется чего-то более эффектного, чем бежевые туфли, которые, хотя и подходят ко всему, могут смотреться скучно. Изюминкой нейтральных босоножек может стать элегантный декор. Гармонично выглядят модели с качественными стразами небольшого размера, они даже визуально удлиняют ноги. А туфли с широкими ремешками, усыпанными украшениями, могут смотреться дешево и неопрятно. В результате такая обувь может превратить вас в «бедную родственницу».
7. Туфли с анималистичным принтом
А чуть выше красные туфли ругали, как мало к чему подходящие... Не такой уж анималистический стиль и нейтральный, как стилисты утверждают
Хотя многие трендовые туфли смотрятся круто, не все подходят для повседневных образов. Они могут надоесть или быстро потерять актуальность. Вместо популярных моделей можно выбрать не менее эффектные туфли с анималистичным принтом. Хотя такой рисунок привлекает внимание и освежает образ, он считается нейтральными.
8. Босоножки без ремешков
Гладиаторские сандалии вновь вернулись в моду. Они часто бывают коричневого или черного цвета — казалось бы, что может быть универсальнее? Но подвох кроется не в цвете, а в особенностях их конструкции. Такие сандалии могут устроить настоящую подлянку и испортить фигуру. Вместо них можно надеть босоножки без ремешков на щиколотке, которые не «режут» ноги.
9. Туфли-слайдеры
Многие женщины носят модные «дутые» босоножки. Они выглядят эффектно, но могут навредить, как и гладиаторские сандалии: из-за их массивности ноги будут выглядеть шире, чем на самом деле. Если вместо них надеть элегантные туфли-слайдеры современного дизайна, образ получится утонченнее.
10. Обувь из рафии
Обувь из рафии или плетеные сандалии из натуральных материалов легко сочетать с остальным гардеробом благодаря нейтральному цвету. А необычная текстура освежит наряд. Кроме того, плетеная обувь в тренде, а значит, образ будет выглядеть не только гармонично, но и актуально.
Универсальную обувь можно сочетать с любой одеждой. Но, конечно, летом особенно актуально смотрятся платья и юбки. О том, какие модели юбок популярны сейчас, можно прочитать тут.
Комментарии
Урвали, по самые помидоры, устроят подлянку ( Adme, что с вами? Вы авторов из oткинувшихся с зоны набираете? Боюсь, если так дальше будет продолжаться, мы скоро увидим статьи "16 фрaеров, которые сняли хату и влипли по самые уши", "14 четких пацaнчиков, которые превратились в cсученых барыг" и "10 вещей, которые для вoров в законе как два пальца об aсфальт" (