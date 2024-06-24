ничего удобного в рюмочке нет, на мой взгляд, такой каблук - садизм чистой воды
10 удобных пар обуви, которые настолько эффектно выглядят, что леди на шпильках будут с завистью смотреть вслед
Чтобы образ был на высоте, необязательно носить высоченные каблуки. Современные модницы все чаще выбирают модели на плоской подошве или небольшом каблуке и выглядят шикарно. Приятно, что такая обувь еще и в тренде.
1. Туфли с каблуком «рюмочка»
Не только туфли на шпильке могут подчеркнуть женственность. Модели с миниатюрным каблуком «рюмочка» справятся с задачей не хуже. В таких туфлях щеголяла Одри Хепберн в фильме «Как украсть миллион», и они стали символом элегантности. Сейчас такая модель снова популярна, но чтобы образ не выглядел устаревшим, стилисты предлагают дополнять его современными аксессуарами.
2. Современные мюли
Никогда не привыкну к названию "мюли", оно такое ржачное)))
Я всегда думаю про мулю (на любой вкус - хучь вомпэр из "Ведьмака", хучь "не нервируй меня")
Для дневных прогулок подойдут стильные мюли-лоферы. Такие гибриды встречаются в модных коллекциях этого года. А изящные мюли-лодочки могут стать эффектным дополнением к вечернему наряду. Особенно круто смотрятся модели с v-образным вырезом и острым носом. Ими можно заменить старомодные лодочки с круглым вырезом. О других моделях обуви, которые могут испортить образ, мы писали в этой статье.
3. Массивные лоферы или мокасины
Лоферы — обувь, которая подходит и для теплой погоды, и для прохлады. Если хочется выглядеть в них не просто элегантно, но и современно, то лучше подойдут модели без металлических пряжек на толстой подошве. Это могут быть массивные лоферы на платформе или лишь немного более увесистые, чем обычно, модели.
Можно пойти противоположным путем и выбрать грубые мокасины без каблука на тончайшей подошве. Тогда образ станет менее официальным, но не менее актуальным.
4. Сандалии с перемычкой между пальцев
Ненавижу перепонку между пальцев. И не покупаю, даже не смотрю в сторону такой обуви.
Лето — пора легких сандалий. В них тоже можно выглядеть эффектно. Среди всевозможных моделей стилисты выделяют варианты с т-образной перемычкой между пальцами или со множеством тонких ремешков — такие никогда не выйдут из моды. Ну, а если перемычка из ремешков — вообще огонь.
5. Имитация экзотической кожи
Ноги на фото справа выглядят, как копытца неизвестного животного. Того самого, что предлагают нарисовать на собеседовании)
Металлизированная обувь в этом году вскружила головы модницам. Благодаря такому покрытию обувь на низком каблуке или плоской подошве выглядит эффектно, а не обыденно. Но эксперты советуют не забивать шкаф серебристыми туфлями — все-таки они могут довольно быстро надоесть. Считается, что покрытие под змеиную кожу может радовать дольше, а выглядит даже шикарнее.
6. Обувь трендовых цветов
Простой способ придать гардеробу актуальности — использовать деталь трендового цвета. Одни из ключевых цветов этого лета: желтый — как блеклый, так и насыщенный, синий и красный. Поэтому даже неброскую одежду освежат, например, желтые кожаные эспадрильи. Кстати, интерес к желтому среди модниц появился после угасания интереса к стилю old money («старые деньги»). Ведь желтый позволяет создать яркий, но в то же время изысканный образ.
7. Гламурные балетки
Балетки объединяют в себе комфорт и стиль. В последнее время они переживают настоящее возрождение. Дизайнеры создают обновленные модели со стразами, ремешками, из кожи и необычных материалов. Некоторые даже похожи на тапочки для бассейна. Теперь балетки не выглядят скучно и могут стать изюминкой образа. Кстати, комбинировать их с одеждой можно тоже смело: с длинными юбками, короткими шортами и даже с костюмами в деловом стиле.
7. Эффектная спортивная обувь
Гламурные балетки напомнили эти кошмарные сетчатые рубашки, которые носят летом чоткие пацанчики
Кто-то скажет, что кроссовками и кедами уже никого не удивить. Но стилисты предлагают множество вариантов того, как необычно стилизовать эту обувь и выглядеть свежо. Например, рекомендуют выбирать ретро модели или модные цветные кроссовки на низкой подошве. А тем, кто хочет больше внимания, можно примерить кроссовки со стразами. Они снова актуальны.
8. Элегантные шлепанцы
На модных показах все чаще можно увидеть сочетание удобной обуви с формальной одеждой, что создает расслабленный, но в то же время уверенный образ. Чтобы воплотить тренд, необязательно выходить на улицу в тапочках, как это предлагают сделать некоторые дизайнеры. Зато можно надеть лаконичные кожаные шлепанцы и не переживать, что они выглядят слишком просто.
9. На блочном каблуке
Босоножки на небольшом устойчивом каблуке идеально подходят для ужина, элегантного офисного образа или торжества. На моделях, которые, как считают стилисты, никогда не потеряют актуальность, нет броского декора и лишних деталей. Все они базовых цветов и выглядят лаконично.
10. Эспадрильи
Классические испанские туфли помогут разнообразить коллекцию обуви на плоской подошве и подойдут любителям натуральных материалов, ведь обычно их делают из джута и ткани. К тому же, эта обувь в тренде, поэтому, если на обычные сандалии смотреть больше нет сил, то самое время заменить их на эспадрильи.
Некоторые модели обуви оказываются непрактичными и даже могут стать причиной проблем со здоровьем. Например, ношение сабо может вызвать боли в спине.
Комментарии
Подборку писал человек живущий с динозаврами и имеющий чувство вкуса как у них
Коротко об авторах эдми. Десятки такого, если не сотни. Всё тужатся и корячатся впечатлить окружающих. Ведь да, в обуви самое важное, чтобы кто-то позавидовал, неужели что-то другое?