10 удобных пар обуви, которые настолько эффектно выглядят, что леди на шпильках будут с завистью смотреть вслед

Чтобы образ был на высоте, необязательно носить высоченные каблуки. Современные модницы все чаще выбирают модели на плоской подошве или небольшом каблуке и выглядят шикарно. Приятно, что такая обувь еще и в тренде.

1. Туфли с каблуком «рюмочка»

Наталья Хижняк 7 минут назад ничего удобного в рюмочке нет, на мой взгляд, такой каблук - садизм чистой воды - - Ответить

Не только туфли на шпильке могут подчеркнуть женственность. Модели с миниатюрным каблуком «рюмочка» справятся с задачей не хуже. В таких туфлях щеголяла Одри Хепберн в фильме «Как украсть миллион», и они стали символом элегантности. Сейчас такая модель снова популярна, но чтобы образ не выглядел устаревшим, стилисты предлагают дополнять его современными аксессуарами.

2. Современные мюли

Королева-Ведьма 1 час назад Никогда не привыкну к названию "мюли", оно такое ржачное)))

Я всегда думаю про мулю (на любой вкус - хучь вомпэр из "Ведьмака", хучь "не нервируй меня") - - Ответить

Для дневных прогулок подойдут стильные мюли-лоферы. Такие гибриды встречаются в модных коллекциях этого года. А изящные мюли-лодочки могут стать эффектным дополнением к вечернему наряду. Особенно круто смотрятся модели с v-образным вырезом и острым носом. Ими можно заменить старомодные лодочки с круглым вырезом. О других моделях обуви, которые могут испортить образ, мы писали в этой статье.

3. Массивные лоферы или мокасины

Лоферы — обувь, которая подходит и для теплой погоды, и для прохлады. Если хочется выглядеть в них не просто элегантно, но и современно, то лучше подойдут модели без металлических пряжек на толстой подошве. Это могут быть массивные лоферы на платформе или лишь немного более увесистые, чем обычно, модели. Можно пойти противоположным путем и выбрать грубые мокасины без каблука на тончайшей подошве. Тогда образ станет менее официальным, но не менее актуальным.

4. Сандалии с перемычкой между пальцев

Мохнопопая егоза 1 час назад Ненавижу перепонку между пальцев. И не покупаю, даже не смотрю в сторону такой обуви. - - Ответить

Лето — пора легких сандалий. В них тоже можно выглядеть эффектно. Среди всевозможных моделей стилисты выделяют варианты с т-образной перемычкой между пальцами или со множеством тонких ремешков — такие никогда не выйдут из моды. Ну, а если перемычка из ремешков — вообще огонь.

5. Имитация экзотической кожи

Руконожка Ай-Ай 1 час назад Ноги на фото справа выглядят, как копытца неизвестного животного. Того самого, что предлагают нарисовать на собеседовании) - - Ответить

Металлизированная обувь в этом году вскружила головы модницам. Благодаря такому покрытию обувь на низком каблуке или плоской подошве выглядит эффектно, а не обыденно. Но эксперты советуют не забивать шкаф серебристыми туфлями — все-таки они могут довольно быстро надоесть. Считается, что покрытие под змеиную кожу может радовать дольше, а выглядит даже шикарнее.

6. Обувь трендовых цветов

Простой способ придать гардеробу актуальности — использовать деталь трендового цвета. Одни из ключевых цветов этого лета: желтый — как блеклый, так и насыщенный, синий и красный. Поэтому даже неброскую одежду освежат, например, желтые кожаные эспадрильи. Кстати, интерес к желтому среди модниц появился после угасания интереса к стилю old money («старые деньги»). Ведь желтый позволяет создать яркий, но в то же время изысканный образ.

7. Гламурные балетки

Балетки объединяют в себе комфорт и стиль. В последнее время они переживают настоящее возрождение. Дизайнеры создают обновленные модели со стразами, ремешками, из кожи и необычных материалов. Некоторые даже похожи на тапочки для бассейна. Теперь балетки не выглядят скучно и могут стать изюминкой образа. Кстати, комбинировать их с одеждой можно тоже смело: с длинными юбками, короткими шортами и даже с костюмами в деловом стиле.

7. Эффектная спортивная обувь

Королева-Ведьма 1 час назад Гламурные балетки напомнили эти кошмарные сетчатые рубашки, которые носят летом чоткие пацанчики - - Ответить

Кто-то скажет, что кроссовками и кедами уже никого не удивить. Но стилисты предлагают множество вариантов того, как необычно стилизовать эту обувь и выглядеть свежо. Например, рекомендуют выбирать ретро модели или модные цветные кроссовки на низкой подошве. А тем, кто хочет больше внимания, можно примерить кроссовки со стразами. Они снова актуальны.

8. Элегантные шлепанцы

На модных показах все чаще можно увидеть сочетание удобной обуви с формальной одеждой, что создает расслабленный, но в то же время уверенный образ. Чтобы воплотить тренд, необязательно выходить на улицу в тапочках, как это предлагают сделать некоторые дизайнеры. Зато можно надеть лаконичные кожаные шлепанцы и не переживать, что они выглядят слишком просто.



9. На блочном каблуке

Королева-Ведьма 1 час назад А чем каблуки на этих картинках отличаются? - - Ответить

Босоножки на небольшом устойчивом каблуке идеально подходят для ужина, элегантного офисного образа или торжества. На моделях, которые, как считают стилисты, никогда не потеряют актуальность, нет броского декора и лишних деталей. Все они базовых цветов и выглядят лаконично.

10. Эспадрильи

Fire 1 час назад неудобно здесь это третий вариант, самые удобные это первый вариант - - Ответить

Классические испанские туфли помогут разнообразить коллекцию обуви на плоской подошве и подойдут любителям натуральных материалов, ведь обычно их делают из джута и ткани. К тому же, эта обувь в тренде, поэтому, если на обычные сандалии смотреть больше нет сил, то самое время заменить их на эспадрильи.