11 моделей обуви, которые могут устроить подлянку любой красотке

Многие женщины хотят выглядеть современно и стильно, но часто их подводит выбор обуви. Ведь некоторые туфли могут спутать карты и превратить самую изысканную леди в уставшую тетеньку.

1. Лодочки с круглым вырезом

Крулцифер Эйнфолк 10 минут назад Чтобы потом вся нога покрылась шишками и любой шаг был адской болью. Сама вчера ходила в таких, на фотосессии, ноги бляя поджарились. И V образный носик очень сильно сжимает ноги и частое ношения подобной обуви может стать причиной появления плоскостопии. - - Ответить

К моделям, которые могут сделать женщину визуально старше, относятся классические туфли-лодочки с круглым вырезом. Иногда они могут выглядеть старомодно. А вот лодочки с V-образным вырезом и острым носком выглядят эффектно. Варианты на небольшом каблуке — то, что нужно, ведь неустойчивая обувь тоже портит образ.

2. Обувь с квадратным или круглым носком

Старомодные туфли с квадратным носом тоже могут испортить образ и превратить цветущую женщину в «тетеньку». У обуви с круглым носком та же проблема. Выигрышнее всего смотрится обувь с вытянутым или заостренным носком.

3. Туфли на танкетке

Казалось бы, обувь на танкетке — это оптимальный выбор, ведь она и удобная, и женственная. Но многие эксперты считают, что как раз такие модели, особенно низкие, визуально старят женщин, а пробковая подошва выглядит дешево. Если подобные туфли носить все равно хочется, можно выбрать варианты с более высоким подъемом или примерить мюли на блочном каблуке. Они тоже устойчивы, но выглядят современнее.

4. Туфли с открытым носком

Конечно, не все туфли с открытым носом выглядят неуместно. Многое зависит от типа каблука, материала и ситуации. Но все-таки стилисты советуют заменить их на закрытые модели, чтобы не делать образ «возрастным». Ведь крутых вариантов множество. Например, можно надеть стильные закрытые ботильоны.

5. Сандалии с ортопедическими ремешками

«Нам не нужно куча ортопедических ремней, чтобы обувь не спадала с ноги, — отмечает стилист Анджела Фостер. — Если вы можете представить, как ваша бабуля носит эту модель с прозрачными колготками, не покупайте ее». Хорошая альтернатива — удобные сандалии на платформе и со стильным ремешком. Кроме того, существует немало современных моделей ортопедической обуви, которые не угробят образ.

6. Обувь с излишним декором

Белади 18 минут назад А можно ссылку вот тех, что вам не понравились. Типа таких (или такие) сейчас как раз ищу - - Ответить

Подобные туфли могут визуально докинуть лет. Стилисты отмечают, что обилие декора создает впечатление, что женщина пытается молодиться. А лаконичные варианты не только освежают образ, но и выглядят актуально. Если классическая обувь надоела и хочется чего-то более эффектного, можно примерить металлизированные туфли — они считаются очень модными в этом году.

7. Обувь на плоской подошве

askluna 1 час назад А в соседней статье эксперты говорили, что балетки с узорами- пик моды. Люблю adme. - - Ответить

Модный эксперт Анджела Фостер считает, что туфли и сандалии на очень плоской подошве похожи на домашние тапочки. Кроме того, балетки и шлепанцы не обеспечивают достаточную поддержку стопы, что может вызвать боли в спине. Анджела рекомендует выбирать обувь на небольшой платформе. А еще можно примерить туфли на небольшом каблуке, ведь они бывают даже удобнее, чем модели на плоской подошве.

8. Cандалии cо старомодными ремешками

Сандали с кучей ремешков тоже могут разрушить образ, таких моделей сейчас в тренде вообще нет. А вот сандали с широкой фигурной вставкой вместо ремней выглядят современно и добавляют баллов к стилю.

9. Обычные слипоны

Тревожное Пирожное 1 час назад Модный ыксперд сегодня слишком пьян, и перепутал слипоны и слиперы? - - Ответить

Слипоны — универсальная обувь, но стилисты считают, что они делают образ слишком обыденным. Альтернатива — обувь на шнуровке или липучках. А если желания убирать слипоны из своего гардероба нет, возможен компромисс — выбрать модель необычного цвета или дизайна.

10. Обувь с перфорацией

Перфорированная обувь привлекает своей текстурой и «дышащим» эффектом. И хотя время от времени ее можно увидеть на полках в магазинах, она все же утратила актуальность. Стилисты отмечают, что перфорация может сыграть злую шутку и визуально добавить десяток лет. Часто такую обувь продолжают носить люди, которые застали пик ее популярности, и не готовы сменить стиль.

11. Белые кеды

Muereske 37 минут назад странно, но у меня нет ассоциации с бабушками, а наоборот. столько молодежи в таких тапотулях бегает, то это уже их, родное) - - Ответить

Некоторые люди недоумевают, почему белые теннисные туфли и кеды у многих ассоциируются со старшим поколением. Как бы то ни было, но на такую обувь действительно вешают ярлык «бабушкиных тапочек». Если хочется освежить образ, лучше выбрать более современные кеды или кроссовки.