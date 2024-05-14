Чтобы потом вся нога покрылась шишками и любой шаг был адской болью. Сама вчера ходила в таких, на фотосессии, ноги бляя поджарились. И V образный носик очень сильно сжимает ноги и частое ношения подобной обуви может стать причиной появления плоскостопии.
11 моделей обуви, которые могут устроить подлянку любой красотке
Многие женщины хотят выглядеть современно и стильно, но часто их подводит выбор обуви. Ведь некоторые туфли могут спутать карты и превратить самую изысканную леди в уставшую тетеньку.
1. Лодочки с круглым вырезом
К моделям, которые могут сделать женщину визуально старше, относятся классические туфли-лодочки с круглым вырезом. Иногда они могут выглядеть старомодно. А вот лодочки с V-образным вырезом и острым носком выглядят эффектно. Варианты на небольшом каблуке — то, что нужно, ведь неустойчивая обувь тоже портит образ.
2. Обувь с квадратным или круглым носком
Золотистые боты - огонь! Пусть хоть и позавчерашний день по чьему угодно мнению
Старомодные туфли с квадратным носом тоже могут испортить образ и превратить цветущую женщину в «тетеньку». У обуви с круглым носком та же проблема. Выигрышнее всего смотрится обувь с вытянутым или заостренным носком.
3. Туфли на танкетке
Казалось бы, обувь на танкетке — это оптимальный выбор, ведь она и удобная, и женственная. Но многие эксперты считают, что как раз такие модели, особенно низкие, визуально старят женщин, а пробковая подошва выглядит дешево.
Если подобные туфли носить все равно хочется, можно выбрать варианты с более высоким подъемом или примерить мюли на блочном каблуке. Они тоже устойчивы, но выглядят современнее.
4. Туфли с открытым носком
Конечно, не все туфли с открытым носом выглядят неуместно. Многое зависит от типа каблука, материала и ситуации. Но все-таки стилисты советуют заменить их на закрытые модели, чтобы не делать образ «возрастным». Ведь крутых вариантов множество. Например, можно надеть стильные закрытые ботильоны.
5. Сандалии с ортопедическими ремешками
«Нам не нужно куча ортопедических ремней, чтобы обувь не спадала с ноги, — отмечает стилист Анджела Фостер. — Если вы можете представить, как ваша бабуля носит эту модель с прозрачными колготками, не покупайте ее». Хорошая альтернатива — удобные сандалии на платформе и со стильным ремешком. Кроме того, существует немало современных моделей ортопедической обуви, которые не угробят образ.
6. Обувь с излишним декором
А можно ссылку вот тех, что вам не понравились. Типа таких (или такие) сейчас как раз ищу
Подобные туфли могут визуально докинуть лет. Стилисты отмечают, что обилие декора создает впечатление, что женщина пытается молодиться. А лаконичные варианты не только освежают образ, но и выглядят актуально. Если классическая обувь надоела и хочется чего-то более эффектного, можно примерить металлизированные туфли — они считаются очень модными в этом году.
7. Обувь на плоской подошве
А в соседней статье эксперты говорили, что балетки с узорами- пик моды. Люблю adme.
Модный эксперт Анджела Фостер считает, что туфли и сандалии на очень плоской подошве похожи на домашние тапочки. Кроме того, балетки и шлепанцы не обеспечивают достаточную поддержку стопы, что может вызвать боли в спине.
Анджела рекомендует выбирать обувь на небольшой платформе. А еще можно примерить туфли на небольшом каблуке, ведь они бывают даже удобнее, чем модели на плоской подошве.
8. Cандалии cо старомодными ремешками
Сандали с кучей ремешков тоже могут разрушить образ, таких моделей сейчас в тренде вообще нет. А вот сандали с широкой фигурной вставкой вместо ремней выглядят современно и добавляют баллов к стилю.
9. Обычные слипоны
Модный ыксперд сегодня слишком пьян, и перепутал слипоны и слиперы?
Слипоны — универсальная обувь, но стилисты считают, что они делают образ слишком обыденным. Альтернатива — обувь на шнуровке или липучках. А если желания убирать слипоны из своего гардероба нет, возможен компромисс — выбрать модель необычного цвета или дизайна.
10. Обувь с перфорацией
Перфорация перфорации рознь. Существуют модели, которые отлично выглядят.
Перфорированная обувь привлекает своей текстурой и «дышащим» эффектом. И хотя время от времени ее можно увидеть на полках в магазинах, она все же утратила актуальность. Стилисты отмечают, что перфорация может сыграть злую шутку и визуально добавить десяток лет. Часто такую обувь продолжают носить люди, которые застали пик ее популярности, и не готовы сменить стиль.
11. Белые кеды
странно, но у меня нет ассоциации с бабушками, а наоборот. столько молодежи в таких тапотулях бегает, то это уже их, родное)
Некоторые люди недоумевают, почему белые теннисные туфли и кеды у многих ассоциируются со старшим поколением. Как бы то ни было, но на такую обувь действительно вешают ярлык «бабушкиных тапочек». Если хочется освежить образ, лучше выбрать более современные кеды или кроссовки.
Кроссовки будут смотреться еще лучше, если учитывать современные тренды и умело сочетать их с остальным гардеробом.
Комментарии
Я считаю, что статья будет неполной без образа того самого модного стилиста Анджелы Фостер))
пролистала несколько фото, к сожалению на всех она предусмотрительно прячет ноги в немодной обуви))
короче нужно срочно переобуваться в узконосые золотые туфли на каблуке ,даже если я всю жизнь мне все это абсолютно не нравилось.
на самом деле у этих "ортопедических сандалий" есть преимущество ,их можно носить с шортами спортивного фасона.
вывод один: плевать на "искпертав". Обувь должна нравиться и быть удобной. Нынешняя мода как раз позволяет сочетать то, что раньше считалось несочетаемым. Так что дерзайте и создавайте новые и смелые ансамбли в одежде и обуви)
"Ведь некоторые туфли могут спутать карты" - представила себе картинку)
В общем, как я уже однажды говорила, за юницу меня нынче не примут даже спьяну в темноте, так что пусть накидывают, продолжу носить любимые босоножки на танкетке и белые кедо-тапки с перфорацией