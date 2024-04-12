10 пар обуви, которые лучше оставить красоваться на полке в магазине

Не только модные, но и даже многие привычные виды обуви оказываются непрактичными. Их покупка может обернуться не только пустой тратой денег, но и стать причиной проблем со здоровьем.

1. Белые кроссовки

Чтобы белая обувь выглядела презентабельно, ее приходится регулярно чистить от пятен и пыли. Это такой же элемент ухода за вещами, как привычное натирание до блеска кожаных ботинок. Только вот когда речь идет о белоснежных кроссовках, оказывается, что поддерживать их в опрятном состоянии не так уж просто. Некоторые эксперты предлагают задуматься, оправдан ли интерес к таким моделям или их можно заменить на более практичные изделия. А модницы вообще считают, что белые теннисные кроссовки выглядят «дешево».

2. Лакированная обувь

Лакированная обувь подвержена износу и может трескаться. Чтобы продлить срок службы таких изделий, рекомендуется смазывать материал специальными увлажняющими средствами. Или предпочесть аналоги из кожи без лакового покрытия.

3. Шлепанцы



Шлепанцы и сандалии плохо поддерживают стопу. Их использование может привести к растяжениям и в дальнейшем к тендиниту — воспалению сухожилий. Более безопасной заменой могут стать модели сандалий с ремешком на щиколотке, который обеспечивает лучшую устойчивость ног во время длительных прогулок. Также врачи рекомендуют выбирать модели, которые сгибаются только на уровне пальцев ног, а не посередине.

4. Босоножки с завязками

Босоножки с завязками вместо ремешка с металлической фурнитурой смотрятся утонченно и эффектно на фото, но порой такие модели проигрывают в удобстве, ведь ноги в них более подвижны. А устойчивость и плотное крепление в районе щиколотки важны, особенно если в обуви есть каблук или увеличение подъема пятки.

5. Обувь на танкетке

Жесткая подошва обуви на танкетке часто мешает естественному движению ног при ходьбе. Особенно печальная ситуация складывается, когда пятка поднимается гораздо выше, чем носок. Так возникает дополнительное давление на плюсневые кости. Чтобы снизить нагрузку, можно выбирать обувь с более плоской платформой. Это немного ослабит давление на подушечки стопы.

6. Сабо

В 2024 году сабо триумфально возвращаются в моду. И хотя многие в восторге от разнообразия видов этой обуви, возможно, стоит повременить с их покупкой. Дело в том, что они могут вызвать боль в спине. А порой износ суставов и даже вросшие ногти. Поэтому ноги в таких туфлях лучше закрепить понадежнее и не выбирать модели со слишком высоким подъемом.

7. Текстильные эспадрильи

Обувь из ткани быстро пачкается и теряет форму. Характерный пример — текстильные эспадрильи. Специалисты даже предлагают брать эспадрильи на размер меньше, ведь они растопчутся. Такая обувь может пригодиться на отдыхе или в жарком климате, но все-таки более надежными будут их кожаные собратья.

8. Непроницаемые кроссовки



Когда приходит лето, многие носят проветриваемые сандалии. Но некоторые люди уверены, что ходить в закрытой обуви может быть не менее комфортно. Главное, подобрать ее правильно. Например, не использовать кроссовки из плотных синтетических материалов и водонепроницаемые модели. Такая пара может сберечь ноги от внешней влаги, например, при дожде. А вот нежелательный пот, наоборот, будет удерживать.

9. Обувь из металлизированных материалов

Хотя обувь из материалов с металлическим эффектом в моде и хорошо сочетается с одеждой, не стоит спешить покупать подобную пару. Во-первых, такие модели быстро теряют актуальность. Обновку придется отложить в шкаф на года, и тогда вложения не оправдают себя. А во-вторых, такое покрытие легко царапается, быстро становится непрезентабельным и туфли превращают ваш образ в «бедную родственницу».

10. Модели с декором

SomeOtherWomen 1 час назад Я так понимаю словосочетание "бедная родственница" очень по вкусу автору, раз он его использует несколько раз подряд)) - - Ответить

Часто прикрепленные к обуви стразы или другие мелкие украшения начинают отваливаться. Вылетевший камешек может сделать кроссовки неопрятными и испортить весь образ, в результате произойдет то же самое, что и при использовании обуви из металлизированных материалов. Если все же хочется чего-то эффектного, можно примерить модели ярких цветов. Например, трендовые цветные кроссовки.