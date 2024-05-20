9 моделей джинсов и брюк, которые безнадежно портят фигуру, а мы все не можем с ними расстаться

Сегодня магазины одежды и маркетплейсы предлагают огромный выбор брюк различных фасонов, цветов и дизайнов. И это как облегчает, так и усложняет их выбор. Ведь в погоне за трендами важно учесть не только то, подойдут ли брюки к образу, но и то, насколько хорошо будут сидеть.

Джинсы с акцентами или светлыми элементами

Джинсы с заметным декором или высветленными элементами способны добавить их обладательнице ненужного объема. Например, горизонтальные линии возле бедер будут визуально делать таз шире. Если цели привлечь дополнительное внимание нет, лучше выбирать однотонные брюки или джинсы.

Рваные джинсы

Джинсы с горизонтальными разрывами и потертостями способны визуально укоротить ноги. Если вы все-таки хотите добавить в свой образ неформальных ноток, обратите внимание на джинсы с небольшими разрывами на коленях, а не по всей длине. Так ваш образ будет и стильным, и аккуратным.

Кюлоты

Стилисты говорят о том, что брюки, длина которых заканчивается на икроножных мышцах, устарели. Это относится и к кюлотам, ведь они визуально урезают рост женщины, поэтому идут немногим и запросто могут испортить образ. Более удачно выглядят брюки, штанина которых заканчивается на самой тонкой части ноги, прямо над лодыжкой. Также стоит присмотреться к моделям свободного покроя, в которых ноги будут казаться длиннее.

Капри

Из-за своего дизайна капри не только некрасиво «режут» ноги, но и сильно облегают ноги, акцентируя внимание на всех деталях фигуры. Не удивительно, что стилисты считают дизайн этих брюк несовершенным. Вместо капри намного предпочтительнее носить зауженные короткие брюки.

Джинсы с заниженной талией

Джинсы с низкой посадкой периодически продолжают появляться в коллекциях модных домов. При этом одни девушки ликуют, а другие с осторожностью подходят к составлению образа и не спешат возвращать вещи такого фасона в свой гардероб. Ведь с ними пропорции тела могут выглядеть неправильно, а ноги — казаться короче. Гораздо лучше отдать предпочтение современным моделям джинсов свободного кроя либо все-таки выбирать универсальные варианты с высокой или средней посадкой, которые визуально добавят несколько сантиметров длине ног.

Укороченные «бананы»

Джинсы-бананы или брюки такой же формы будут отлично смотреться на худых и высоких девушках с узкими бедрами. Им они помогут сделать фигуру более пропорциональной.

Но женщинам со стандартной фигурой визуально увеличивать нижнюю часть тела обычно не требуется, и такой фасон может лишь испортить образ. К тому же укороченные модели брюк делают женщину визуально ниже, поэтому невысоким девушкам они, скорее всего, не пойдут даже с каблуками.

Джегинсы и джинсы скинни

Джинсы скинни, которые когда-то были очень популярны, сейчас снова в тренде. Но с выбором таких моделей стоит быть осторожней: зачастую такие джинсы слишком сильно подчеркивают нюансы фигуры и прямо-таки пережимают ноги. Кроме того, подобным фасоном легко исказить фигуру с пышными бедрами. Гораздо лучше будет выбрать брюки из плотной ткани более свободного кроя.

Плиссированные брюки

Екатерина Матвеева 1 день назад Первый вариант оч круто смотрится и визуально убирает пузо - - Ответить

На первый взгляд кажется, что брюки с защипами на талии (брюки-бананы) могут увеличить объемы. На самом деле они дают обратный эффект и могут даже сделать фигуру гармоничнее. Но вместе с тем такие брюки могут визуально укоротить ноги, а ремень способен добавить несколько сантиметров в области талии. Выход прост: брюки с плиссировкой без лишнего декора или в тонкую полоску, которая удлинит ноги.

Очень широкие брюки или большой клеш