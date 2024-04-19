10+ трендовых сумок, которые сейчас девушки скупают со скоростью света

Сумка способна как стать украшением образа, так и его испортить. Поэтому так важно следить за трендами и уметь отличать свежие модели от уже устаревших. Мы уже изучили модные тренды и готовы рассказать, какие сумки сейчас в топе.

Сумки округлых форм

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

В 2024 году дизайнеры уделяют особое внимание сумкам с мягкими, плавными линиями. В тренде модели с закругленными краями, в виде бочонка и в форме полумесяца. Не сдают свои позиции и сумки хобо.

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News Криптокартограф даркнета 1 час назад Она идеально подойдет, чтобы носить в ней ничего, карту, телефон, помаду и ничего. Не одобрям-с - - Ответить

Наконец хит сезона — модель в форме бочонка. Она идеально подойдет и для офисного образа, и для вечернего, добавив элегантности.

Сумка-ведро

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News Криптокартограф даркнета 1 час назад Слева сумка-ведро, справа — сумка-бочонок, накинула на плечи коромысло, и пошла покорять модный мир - - Ответить

Эксперты считают, что сумки-ведра — модель вне времени и они будут популярны не только в 2024 году. Тем не менее, в этом сезоне такие сумки особенно актуальны. В частности модели с затягивающимся шнурком вместо молнии или замков. А самый шик — аксессуары черного и коричневого цветов.

«Офисные» сумки

Ёжик в авокадо 24 минуты назад Какая крутая сумка из обивки бабулиного дивана! Что может быть ещё круче? - - Ответить

Растущий интерес дизайнеров к офисному и деловому стилю в этом сезоне распространился и на аксессуары: прямоугольные сумки и портфели, которые когда-то были популярны у наших мам и бабушек, снова в моде.

Причем, дело касается не только привычных многим кожаных вариантов, но и сумок из замши, которые нередко выглядят более интересно и свежо.

Мягкий оттенок ретро таким сумкам будут придавать дополнительные пряжки и ремни, которые также очень популярны в этом сезоне.

Объемные сумки

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

В 2024 году стилисты обращают пристальное внимание на функциональность сумки, поэтому на пике популярности большие модели, в которых поместится все необходимое. Дизайнеры предлагают особенно присмотреться к крупным, мягким и слегка мешковатым сумкам.

Сумки причудливых форм

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

В этом году дизайнеры сумок ратуют за то, что этот предмет гардероба должен быть не только функциональным и удобным, но и красивым. Поэтому в коллекциях модных домов появилось очень много сумок необычных форм и конструкций. Дизайнеры развлекаются с размерами и пропорциями, делая сумки скульптурными и асимметричными, а модницам только остается подхватить этот тренд и адаптировать его под себя.

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

Микро-сумки

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

Также в 2024 в тренды вновь врываются микро-сумки. По словам стилистов, они станут не просто аксессуаром, а мощным акцентом в образе. Поэтому можно смело выбирать даже самые безумные модели. Особенно модны сейчас лакированные микро-сумки и модели с яркими принтами.

Сумки темно-вишневого цвета

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

Эксперты по стилю называют темно-вишневый «новым черным» и говорят, что он будет одним из самых модных оттенков в 2024 году. Попробуйте сочетать сумку этого цвета с вещами максимально разных тонов: например, с нейтральным серым или с ярко-зеленым.

«Металлические» сумки

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News Криптокартограф даркнета 1 час назад Выражение лица: убей меня из сострадания - - Ответить

Превратить скромный ансамбль в роскошный способна всего лишь одна деталь — сумка с яркой металлической фурнитурой: ручками, цепочками и др. В 2024 году цепочки украшают самые разные модели: миниатюрные сумки и клатчи, объемные мешковатые модели, даже вязаные сумки. В тренде, кстати, не только ручки и ремешки в виде цепочки. Она становится полноценным элементом декора, придавая сумке изысканности.

Также некоторые известные бренды этой весной выпустили полностью золотые клатчи, а звезды теперь нередко отдают предпочтение металлизированным сумкам даже в повседневной носке. Выглядят такие аксессуары очень стильно.

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

Сумка-багет

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News Криптокартограф даркнета 1 час назад Вы что багеты не видели? Они длинненькие - - Ответить

Привычный многим вариант сумки — кроссбоди, по мнению стилистов, уже не выглядят стильно. Большинство из них уже пора отправить на антресоли. Модной заменой может стать длинная и неширокая сумка-багет.

Обратите внимание не только на классические варианты, но и на модели с нестандартным дизайном.

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

Клатчи

Подзабытые клатчи, которые до сих пор многими воспринимаются как вечерний вариант сумочки, вернулись в моду в 2024 году. В дизайнерских коллекциях все чаще появляются модели для повседневной носки, которые выглядят не только очень стильно, но еще и удобно.

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News Криптокартограф даркнета 1 час назад Лишить себя свободных рук, потому что кросс-Боди уже не модно? Никогдааааааа! - - Ответить

Вязаные и плетеные сумки