10 супермодных моделей обуви, которые мгновенно прокачают образ до уровня «богиня»

Весна и лето — самое время выгуливать свои лучшие наряды. Важно не забывать и про обувь, ведь она может как испортить весь образ, так и добавить изюминку. Наша статья о классных вариантах обуви на теплое время года, которые будут на пике популярности в грядущем сезоне.

Интересные детали на лодыжке и ремешки

Детали на лодыжке: ремешки, завязочки, браслеты — все это будет на пике популярности летом 2024 года. А еще круче, если эти дополнительные элементы будут с каким-либо необычным дизайном. Но всегда стоит помнить, что ремешки на лодыжках, особенно темных цветов, могут визуально «резать» ногу. К счастью, им есть достойная замена, которая также актуальна — перекрещенные спереди ремешки. Такой вариант идет всем.

Мюли и шлепанцы

Крулцифер Эйнфолк 26 минут назад Бляяя, похоже тетки которых я вижу на базаре одеваются по статьям Адме. Потому что я на каждой второй вижу такие шлепанцы - - Ответить

Летом хочется удобную и практичную обувь, в которой ноги не потеют. К счастью, в этом году в моде шлепанцы и мюли. Они отлично сочетаются как с платьями, так и с брюками. Можно выбрать модели на каблуке, платформе или с плоской с плоской подошвой.

Балетки с украшениями

Lilit1313 26 минут назад Балетки же предали анафеме в одной из прошлых статей,не? - - Ответить

В этом году балетки популярны как никогда. И сложно найти еще более удобные и практичные варианты обуви на лето, которые подошли бы к любому образу. Однако классические однотонные балетки выглядят порой скучновато. В этом году в тренде также модели с необычным дизайном и украшениями.

Лакированная кожа

Иногда классические лодочки выглядят простенько, хочется добавить небольшую перчинку, но при этом не выглядеть слишком экстравагантно. В таком случае лучше предпочесть матовым туфлям модели из лакированной кожи. Сейчас это горячий тренд, который может поднять образ на новый уровень.

Серебристые и серые оттенки обуви

Серебристые и металлические оттенки лихо ворвались в тренды. На показах они мелькали тут и там, но вот в реальности возникает вопрос «Куда в таких?» Вместо них можно приобрести не менее актуальные модели серого цвета. Такие и выглядят модно, и приспособить к повседневному гардеробу их гораздо проще.

Бантики и цветочки

Lilit1313 23 минуты назад На этой паре Лилит грязно и долго материлась. Потом ее немного стошнило. И ее кота тоже. - - Ответить

Мода в этом году идет в сторону легкости, изящности и женственности. Не удивительно, что одним из горячих трендов стали бантики и цветочки в качестве украшения обуви. Это могут быть как крупные акцентные детали, так и аккуратные, почти незаметные «изюминки».

Шпильки и золотые каблуки

Модные списки в этом году покинул каблук конической формы. Толстый каблук, за исключением туфель Мэри-Джейн, также отжил свой век. Возможно в следующей сезоне он вернется в моду, ну а пока стоит приглядеться к более изящным вариантам. Особенно горячий хит — это позолоченный каблук. Но если такой кажется слишком смелым, то можно выбрать и классические лодочки на шпильке.

Меховая отделка

Не так давно хитом были так называемые «Бабл шуз» — обувь, будто состоящая из пузырьков. Но она вышла из моды, и, если честно, такие модели едва ли можно было приспособить к повседневному гардеробу. В этом году будут актуальны элегантные варианты обуви с меховой отделкой, которая придает изюминку любому образу, но не выглядит вычурно.

Открытый носок

Тревожное Пирожное 1 день назад Осспадя, опять эта обувь, которая выглядит как черные носки с дырками на пальцах 😂 - - Ответить

Эксперты утверждают, что открытый носок, который недавно был антитрендом, теперь снова в моде. Его очень легко приспособить на переходный период, когда в шлепках ходить еще прохладно, а в закрытых туфлях — жарковато. Но и ботильоны с открытым носком также будут актуальны.

Обувь в зеленых оттенках

Совсем недавно в моде была прозрачная обувь — от босоножек до сапог. Однако тренд так быстро прокис, что некоторые даже не успели прикупить такую обувь. Возможно это и к лучшему, ведь некоторые модели с прозрачными вставками смотрелись, мягко говоря, странно, будто нога в них парит в воздухе или прилеплена к подошве. Сейчас в моде цветные туфли. Особенно стоит обратить внимание на зеленые оттенки — они на пике популярности.