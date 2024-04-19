10 актуальных вещей, которые хороши не только на подиумах, но и в простом повседневном гардеробе

Нам уже не терпится поскорее прогуляться по солнечным улицам. Совсем скоро настанет лето, и это отличный повод обновить гардероб. Некоторые вещи можно будет смело достать с антресолей, а вот другие пока оставить там же. Возможно что-то захочется прикупить. А в этой статье мы покажем, какие вещи будут самыми актуальными в этом году.

Футболки с необычными принтами

Базовая вещь на лето — белая футболка. Однако иногда она смотрится слишком просто, особенно если в образе нет ярких акцентов. Хотя можно сделать акцентом саму футболку, если выбрать вариант с графикой. В этом году в моде ретро-принты, узоры с цветами, а также напечатанные авторские рисунки.

Приталенный пиджак

Безразмерный оверсайз пиджаки, которые чем-то порой напоминают мешок, можно оставить в прошлом. Сейчас в моду вошли приталенные модели. Но это не означает, что пиджак должен быть в облипку — лучше выбирать вещь по фигуре.

Металлик

Если в прошлом году тренд на металлические оттенки лишь набирал обороты, то теперь это модный хит. Но тут главное не переборщить с золотым цветом, лучше сочетать его с такими материалами, как кожа и джинсы.

Принт в горошек

Мода проходит определенные циклы, и некоторые вещи то становятся неактуальными, то снова вновь возвращаются в список трендов. Также случилось в этом году с принтом в горошек, который сейчас на пике популярности. Такие вещи всегда выглядят элегантно. А вот полоска уже не так актуальна, как раньше, кроме того, определенные вещи с таким узором могут накидывать килограммов.

Банты

Это горячий тренд. Банты и ленточки могут быть как огромными, так и совсем незаметными, ими можно декорировать одежду или использовать в качестве аксессуаров. Бантики создадут романтичный образ, который отлично подойдет для свадьбы, свидания или вечеринки. Однако мы уверены, что с их помощью можно прокачать и повседневный образ.

У нас также есть статья, посвященная трендам из прошлого, которые внезапно снова стали актуальными.

Бермуды

Не так давно на подиумах стали мелькать очень короткие шорты, которые напоминают трусы. Многие модницы стараются приспособить тренд к гардеробу, но нам подобные вещи кажутся сомнительными — едва ли в таких шортах можно куда-то пойти, кроме пляжа. А вот шорты-бермуды, длиной до колена вновь стали актуальными. Такая вещь идеально подойдет для жары и впишется в любой образ. А вот шорты длиной до середины бедра лучше пока отложить — сейчас они не в моде.

Белое платье

Белый цвет в этом году будет очень популярен. Поговаривают даже, что белое платье станет практически такой же классикой, как маленькое черное и платье-комбинация. Оно может быть как длинным, так и ультракоротким.

Подвороты

Джинсы с потрепанными снизу штанинами покидают список трендов. Теперь они выглядят неряшливо, а не модно. Но если сильно хочется добавить изюминку в образ, то с этим помогут аккуратные подвороты, которые сейчас очень актуальны.

Вишнево-красный цвет

© marymarkevich / Freepik SomeOtherWomen 1 час назад Сравнить повседневный летний сарафанчик с каким-то концертным платьем.

Красное в пол, да ещё и с блестками... Ну и куда в таком? На концерт Надежды Кадышевой? И то... в том случае, если ты сам - Надежда Кадышева. - - Ответить

Некоторые тренды настолько мимолетны, что еще не успел прикупить какую-то вещь, как она уже вышла из моды. Так случилось с ярко-розовым цветом в стиле «Барби», который был на пике популярности прошлым летом, а теперь пополнил список антитрендов. Сейчас в моде практически все оттенки красного, но самый горячий хит — вишнево-красный. И, если честно, он выглядит роскошно и благородно.

Джинсы с ультравысокой талией

SomeOtherWomen 1 час назад Это, может, и "шик", но подходит не для каждой фигуры. Во всяком случае, на третьем фото, ноги стали выглядеть короче и шире - - Ответить