Красавчик, да. Но с 30ти до 43х лет, всего 13 лет разницы. Не такой это срок, чтобы "отцвести".
20 голливудских актеров, чья красота с возрастом расцвела на максимум
Кажется, время не властно над голивудскими актерами. Ведь возрастом эти красавчики становятся все только горячее. Стоит только посмотреть на Зака Эфрона, Тома Круза, Джейка Джилленхола и других их коллег, которые сегодня ну ничуть не уступают себе в молодости.
Крис Пайн
Зак Эфрон
Все говорят как раз о том, что ему пластика на пользу не пошла. Он подурнел
Элайджа Вуд
Микки Рурк
Том Круз
Генри Кавилл
Он молодой еще. И каких изменений можно ждать за 4 года? 41 как 37, отличий нет.
Джеффри Дин Морган
Крис Эванс
Остин Батлер
Джейк Джилленхол
Джеймс Франко
Мэттью Макконахи
Брендан Фрейзер
Том Харди
Как бомж после обработки в санпрпускнике... В образе ? Готовиться к роли ?
Райан Гослинг
Бен Аффлек
Ченнинг Татум
Марк Уолберг
Том Хиддлстон
Хью Джекман
Я узнала его как актера из фильма Флирт со зверем (2001). Советую посмотреть. Фильм про ловеласа, который в конце таки влюбился.
Вы наверняка не догадывались о реальном возрасте Жасмин из «Аладдина», а ведь ей было 15, хотя в экранизации от 2019 года ее сыграла 26-летняя Наоми Скотт. А Золушке было 19 лет, а в кино в нее перевоплотилась 26-летняя Лили Джеймс.
Комментарии
это прикол что ли? как-то не гуманно, прикольнулись над Фрейзером, Крузом, Эфроном. Про Рурка так вообще черный юмор, зачем людей пугаете?
вообще нет... по мне так на вторых фотках почти все симпатичнее...