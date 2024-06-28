20 голливудских актеров, чья красота с возрастом расцвела на максимум

Кажется, время не властно над голивудскими актерами. Ведь возрастом эти красавчики становятся все только горячее. Стоит только посмотреть на Зака Эфрона, Тома Круза, Джейка Джилленхола и других их коллег, которые сегодня ну ничуть не уступают себе в молодости.

Крис Пайн

Красавчик, да. Но с 30ти до 43х лет, всего 13 лет разницы. Не такой это срок, чтобы "отцвести".

Зак Эфрон

Все говорят как раз о том, что ему пластика на пользу не пошла. Он подурнел

Элайджа Вуд

Микки Рурк

Том Круз

Генри Кавилл

Он молодой еще. И каких изменений можно ждать за 4 года? 41 как 37, отличий нет.

Джеффри Дин Морган

Крис Эванс

Остин Батлер

Джейк Джилленхол

Джеймс Франко

Мэттью Макконахи

Брендан Фрейзер

Том Харди

Райан Гослинг

Бен Аффлек

Ченнинг Татум

Марк Уолберг

Том Хиддлстон

Хью Джекман

Я узнала его как актера из фильма Флирт со зверем (2001). Советую посмотреть. Фильм про ловеласа, который в конце таки влюбился.

Вы наверняка не догадывались о реальном возрасте Жасмин из «Аладдина», а ведь ей было 15, хотя в экранизации от 2019 года ее сыграла 26-летняя Наоми Скотт. А Золушке было 19 лет, а в кино в нее перевоплотилась 26-летняя Лили Джеймс.