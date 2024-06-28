20 голливудских актеров, чья красота с возрастом расцвела на максимум

Знаменитости
9 часов назад

Кажется, время не властно над голивудскими актерами. Ведь возрастом эти красавчики становятся все только горячее. Стоит только посмотреть на Зака Эфрона, Тома Круза, Джейка Джилленхола и других их коллег, которые сегодня ну ничуть не уступают себе в молодости.

Крис Пайн

© Broadimage / EAST NEWS, MARK RALSTON / AFP / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
Светлана БМВ
3 дня назад

Красавчик, да. Но с 30ти до 43х лет, всего 13 лет разницы. Не такой это срок, чтобы "отцвести".

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Зак Эфрон

Элайджа Вуд

Микки Рурк

Том Круз

Генри Кавилл

Zest
6 часов назад

Он молодой еще. И каких изменений можно ждать за 4 года? 41 как 37, отличий нет.

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Джеффри Дин Морган

Крис Эванс

Остин Батлер

Джейк Джилленхол

Джеймс Франко

Мэттью Макконахи

Брендан Фрейзер

Том Харди

© Scenes of a Sexual Nature / Tin Pan Films and co-producers, Bakounine / ABACA / EAST NEWS, Vianney Le Caer / Invision / East News
Bazzzay.free
4 часа назад

Как бомж после обработки в санпрпускнике... В образе ? Готовиться к роли ?

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Райан Гослинг

Бен Аффлек

Ченнинг Татум

Марк Уолберг

Том Хиддлстон

© Unrelated / Raw Siena and co-producers, © The Night Manager / BBC and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Хью Джекман

Ollissiya Makerpeace
7 часов назад

Я узнала его как актера из фильма Флирт со зверем (2001). Советую посмотреть. Фильм про ловеласа, который в конце таки влюбился.

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Вы наверняка не догадывались о реальном возрасте Жасмин из «Аладдина», а ведь ей было 15, хотя в экранизации от 2019 года ее сыграла 26-летняя Наоми Скотт. А Золушке было 19 лет, а в кино в нее перевоплотилась 26-летняя Лили Джеймс.

Фото на превью With Honors / Warner Bros. and co-producers, MICHAEL TRAN / AFP / East News, G.I. Joe: The Rise of Cobra / Paramount Pictures and co-producers, Blink Twice / MGM and co-producers

Комментарии

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Jul
8 часов назад

Мне стали нравиться в более зрелом возрасте Джуд Доу и Итан Хоук.

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Ио
7 часов назад

это прикол что ли? как-то не гуманно, прикольнулись над Фрейзером, Крузом, Эфроном. Про Рурка так вообще черный юмор, зачем людей пугаете?

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Elena
1 час назад

мне кажется, я как-то не так поняла заголовок.....

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