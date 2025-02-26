16 усатых хулиганов, чьи причуды смогут понять только опытные кошатники

Только те, чья жизнь осчастливилась появлением котейки, понимают, каково это делить с ними дом. Шерсть повсюду? Нет, это приправа ко всему. Хаос среди горшков с цветами? Да просто пушистики любят помогать ухаживать за растениями. Еда внезапно пропала с тарелки? Но хвостатый друг же должен понять, что мы правильно питаемся.

«Она делает это каждую, блин, ночь. Ждет, когда я ослаблю бдительность. И неважно, сколько раз я сказала ей: "Нет!"»

"Как думаете, можно ли это назвать котострофой?"

"Ну вот, мой вкусный перекус пошел под откос"

"Думал, что вертикальное положение моей игровой приставки отпугнет ее"

"Что, простите?! Пожалуйста, освободите холодильник"

"Моя соседка разгромила мой дом, чтобы добраться до своей еды"

"Соседи развесили свое чистое белье сушиться. Кошка стянула простыню и использовала как кровать"

"Ну все, я сдаюсь"

"В этом доме кошачья шерсть должна наноситься на одежду сразу после вытаскивания из сушилки. Никаких исключений"

"Оставила продукты на одну секунду, чтобы сбегать в туалет"

"Я и не знала, что нужно держать новый пакет с наполнителем для кошачьего туалета в недоступном месте"

"Я же не доела"

"Мой кот живет внутри нашего дивана и проникает туда через маленькое отверстие, которое он сделал"

"Мои котята помогают мне подметать содержимое горшка, который они опрокинули сегодня в 4 утра"

"В 4 утра он включает мой планшет и бьет по нему, пока что-нибудь не включится. Сегодня утром он позвонил моему брату в 4 утра! Второе утро подряд. Кому нужен будильник?"

"Никак не могла найти свою кошку! И тут сосед показал, где она. Пожарные снять не смогли. И мне пришлось 5 часов стоять на морозе на лестнице и упрашивать ее спуститься с крыши. Теперь она в безопасности и в тепле"