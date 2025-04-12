10+ обувных хитов, которые добавят изюминку в модный образ весной и летом

Обувь с круглым носком, за исключением туфель Мэри Джейн, уже отжила свое. В этом году даже не стоит на них тратиться, а уже имеющиеся лучше отложить в дальний ящик. Сейчас на пик популярности вновь вернулся квадратный носок в стиле 90-х. Но если кажется, что такая модель чересчур экстравагантна для вас, то можно выбрать остроносую обувь. Кстати, такие модели визуально удлиняют ноги.