10+ обувных хитов, которые добавят изюминку в модный образ весной и летом
Весной погода настолько переменчива, что порой непонятно бывает, что надеть — закрытые ботинки, изящные туфли-лодочки или вовсе босоножки. В этой статье мы постарались рассмотреть все эти варианты. И главное — каждый из них сейчас находится на пике моды.
Змеиный принт
Анималистичный принт вошел в моду еще в 2024 году. Но сейчас на пятки леопарду буквально наступает питон. Наступившей весной он приобрел еще большую популярность и стал основой многих модных коллекций.
Лоферы в разных вариантах
Эта модель обуви в огромном количестве представлена в коллекциях «Весна-лето 2025». Чаще всего это лоферы из мятой кожи и с квадратными носами. Любители экспериментов могут выбрать туфли на шнуровке или лоферы с ремешками, украшенными золотистыми колечками.
Лакированная кожа
Иногда хочется выбрать обувь с необычной текстурой, чтобы добавить изюминку в образ. Простая матовая кожа выглядит скучновато. На последних модных показах было много моделей из джинсовой ткани, но эксперты утверждают, что среди покупателей такая обувь не снискала одобрения. А вот лакированная кожа — это горячий тренд, такая модель и выглядит шикарно, и не столь экстравагантна, как джинсовые варианты.
Острые и квадратные носы
«можно выбрать остроносую обувь. Кстати, такие модели визуально удлиняют ноги» — удлиняют стопы. Хотя это тоже ноги😁
Обувь с круглым носком, за исключением туфель Мэри Джейн, уже отжила свое. В этом году даже не стоит на них тратиться, а уже имеющиеся лучше отложить в дальний ящик. Сейчас на пик популярности вновь вернулся квадратный носок в стиле 90-х. Но если кажется, что такая модель чересчур экстравагантна для вас, то можно выбрать остроносую обувь. Кстати, такие модели визуально удлиняют ноги.
Интересные детали на лодыжке и ремешки
Базовые лодочки — это скучная классика. Именно так могли бы сказать модницы, которые знают, что в этом сезоне туфли Мэри Джейн и другие модели с ремешками на пике популярности. Еще бы, ведь они невероятно удобные и элегантные! Но самый горячий хит — это ремешки и браслеты на щиколотках. К сожалению, они могут визуально «резать» рост, но есть альтернатива — перекрещенные ремешки спереди.
Шпильки и золотые каблуки
Ботинки с рифленой подошвой отжили свой век, как и дополнительная платформа на передней части туфель. Теперь в моде более изящные модели на каблуке. Снова в тренде шпильки а-ля «90-е». А если хочется добавить изюминку, то обувь на позолоченном каблуке — это отличный выбор, сегодня она особенно актуальна.
Открытый носок
Эксперты утверждают, что открытый носок, который недавно был антитрендом, теперь снова в моде. Его очень легко приспособить на переходный период, когда в шлепках ходить еще прохладно, а в закрытых туфлях — жарковато. Но и ботильоны с открытым носком также будут актуальны.
Бордовые и рубиновые цвета
Вы действительно считаете что вот эти красные лодочки актуальнее белых? О, мадонна!
Стилисты говорят, что белые модели обуви в этом году можно сразу отправлять на антресоли. Оно и верно, ведь это не самый практичный вариант для весны. В этом сезоне красные оттенки на пике популярности. Стоит присмотреться к бордовым и рубиновым моделям.
Серый цвет
Серебристые и металлические оттенки лихо ворвались в тренды. На показах они мелькали тут и там, но вот в реальности возникает вопрос «Куда в таких?» Вместо них можно приобрести не менее актуальные модели серого цвета. Такие и выглядят модно, и приспособить к повседневному гардеробу их гораздо проще.
Балетки с украшениями
Классические балетки снова в моде. Они удобны и практичны, однако иногда им не хватает изюминки. К счастью, балетки с различными украшениями — это горячий хит. Классно смотрятся модели с контрастным носком, ремешками, бантиками и другими необычными элементами.
Меховая отделка
В ужастиках оборотень вот так внезапно и кусками мехом обрастает
Не так давно хитом были так называемые «Бабл шуз» — обувь, будто состоящая из пузырьков. Но она вышла из моды, и, если честно, такие модели едва ли можно было приспособить к повседневному гардеробу. В этом году будут актуальны элегантные варианты обуви с меховой отделкой, которая придает изюминку любому образу, но не выглядит вычурно.
Бантики и цветочки
Забавно, но каждый второй будет наступать случайно. Велика возможность чебурахнуться
Кожаные сабо
Да-да, они снова в моде. Именно с помощью сабо можно создать классический образ в стиле бохо. И здесь есть выбор между обувью на танкетке или более удобными для ходьбы сандалиями. Кстати, в этом сезоне на пике популярности оказались сабо из коричневой кожи.
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