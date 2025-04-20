15+ человек, для которых слова «модный тренд» ничего не значат, ведь они за винтаж

Мода меняется с головокружительной скоростью, тренды диктуют нам, как одеваться в новом сезоне. И порой мы даже не успеваем насладиться какими-то образами, как их уже объявляют «устаревшими». Один из выходов в данной ситуации — носить винтажные вещи. Эти образы не претендуют на то, чтобы быть на модном острие, но у них есть свой стиль и очарование. К тому же, это экономно, если раскопать на антресолях наряды, в которых щеголяли наши мамы или бабушки.

«Перешила винтажные фартуки в платья для своих девочек»

Я аж ахнула, когда увидела! © niongo / Reddit

«Платье из 1970-х, которое досталось мне всего за $20»

Вау, вы как актриса из Бриджертонов. © engineeringprawn / Reddit

«Целую вечность я искала подобное платье в размере XL. В итоге нашла его в секонд хенде всего за $2»

В этом платье и с идеальным телом у вас теперь вайб «главная героиня любовного романа». © SecretAccomplished25 / Reddit

«Купила на гаражной распродаже винтажный фартук ручной работы»

«Одним махом нашла себе и дневной и вечерний наряд. Платье в стиле пин-ап и юбка из 1940-х. А главное — отлично между собой сочетаются»

«Мы с моей сестрой — готом решили принарядить друг друга. Теперь я гот, а она одета в стиле пин-ап. Ну разве не очаровательно?»

«Долго я не могла отыскать винтажные брюки. Пока не набрела на эту пару. Кстати, они очень удобные»

«Мне нравится носить водолазки, но есть существенный минус — не могу надеть галстук»

«Мой образ в стиле 1950-х»

«Выбрала винтажное платье для выпускного и я совершенно им одержима!»

«У меня появились эти крутейшие сапоги в стиле хиппи. И с чем мне теперь их носить?»

«Вот что происходит, когда вещи, что ты собирала годами, внезапно идеально дополняют друг друга»

«Мои любимые винтажные джинсы из 1990-х»

«Мне нравится, как можно с помощью фартука добавлять слои в образ»

«Я просто влюблена в этот образ. Причем все, кроме ожерелий, куплено в секонд-хенде»

Да ладно, это выглядит слишком хорошо. Обычно в секонд-хенде можно найти только узкие джинсы и, если вы везунчик, гавайскую рубашку. © ****yeahglitters / Reddit

«Это не совсем винтаж, но я сделала корсет по винтажной выкройке»

«Мои обновки — рубашка и жилет. Думаю, вам понравится»

«Мне сложно найти на свой размер одежду, которая бы мне понравилась. Поэтому я шью сама из винтажной ткани»