К таким вещам нужны две обязательные опции - "отсутствие наколок", и "причёска в стиле".
13 девушек доказали, что порой винтажные вещи могут дать фору современной моде
Народное творчество
1 час назад
Иногда старые вещи способны удивить своей актуальностью и стилем даже спустя десятилетия. Гардеробы наших мам и бабушек хранят настоящие сокровища, способные покорить сердца и сегодня. Девушки с восторгом делятся своими винтажными находками из секонд-хендов и нарядами с историей, перешедшими к ним по наследству от самых близких.
"Моя потрясающая находка — винтажное выпускное платье 50-х годов. Даже коробка и снимки первого владельца сохранились!"
"Винтажное вечернее платье и меховая накидка. Я была обязана сделать крутые фотографии в этом образе!"
Тесное в районе подмышек. Это решается более крупной меховой накидкой)
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"Ретро-платье из 50-х"
"Купила винтажное платье как у Мэрилин Монро всего за $10!"
- Боже, ты выглядишь как египетская царица! © mirandalikesplants / Reddit
"Бабушка отдала мне парочку своих платьев. Очень нравятся цветочные узоры!"
"Мой ретро-наряд на сегодня"
"Платье моей бабушки из 70-х"
О!... Очень похожа, Росси де Пальма. В этом платье и с красной помадой-особенно.
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"Отпраздновали годовщину свадьбы! Я была в винтажном платье 1975 года. На сегодняшний день это моя лучшая находка"
"Платья передала моя бабушка. Их носили на семейных свадьбах в 70-х и 80-х годах"
"Купила свое первое ретро-платье. Не могу дождаться, когда надену его куда-нибудь!"
«Платье, которое перешло ко мне от прабабушки и бабушки»
"Эта юбка старше меня. Мама носила ее еще до моего рождения! До сих пор в шоке, как она так хорошо сохранилась"
"Мой вчерашний улов: платье 40-х годов и клетчатая юбка. Они идеально смотрятся вместе!"
А вот еще одна статья про винтажные вещи, в которой 14 счастливиц нашли в секонде такое, о чем даже мечтать не могли.
Фото на превью ratchetjersey / Reddit
Комментарии
Уведомления
Люблю такие статьи). Креативность и здоровое потребление май лав❤️
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