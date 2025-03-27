14 счастливиц нашли в секонде вещицы, о которых даже мечтать не могли

Комиссионные магазины – кладезь всяких вещиц с историей, но чтобы найти там что-то стоящее, нужно знать хорошие места, а иногда и время, когда лучше приезжать или приходить. Герои нашей статьи, похоже, в этом настоящие профи, а иначе им бы вряд ли удалось урвать вещи, которые восхищают не только их самих.

«Нашла самую красивую ночную сорочку»

«Я искала подарок для подруги и нашла просто идеальный вариант»

«Это винтажная карусель для сережек»

Круто! Никогда ничего подобного не видела. © Ivy_Hills_Gardens / Reddit

«Эту кошечку я нашла в комиссионке, она очень похожа на кошку, которая была у нас дома, когда я была маленькой»

«Наконец-то удалось найти большое и удобное кресло для чтения. Обычно подобные стоят очень дорого, а это досталось мне всего за $49»

«Приобрела эти ботинки сегодня, я в восторге от них»

«Просто обожаю ее»

«Нашла платье 1980-х годов за $97»

Вот как выглядело свадебное платье принцессы Дианы - прим. ADME

«Нашла это платье в комиссионке. Чувствую себя как в сказке, когда его надеваю»

«Моя сегодняшняя находка из секонд-хенда»

«Купил эти часы в секонде, отреставрировал и расписал их»

«Несколько лет я искала этот пиджак и теперь готова кричать от радости»

«Сестра сказала, что сейчас такие коляски можно купить только за большие деньги, а мне она досталась совершенно бесплатно»

«Слезы навернулись, когда я нашла эти клипсы. Такие раньше были у моей мамы»