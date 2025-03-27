14 счастливиц нашли в секонде вещицы, о которых даже мечтать не могли
Фотоподборки
1 час назад
Комиссионные магазины – кладезь всяких вещиц с историей, но чтобы найти там что-то стоящее, нужно знать хорошие места, а иногда и время, когда лучше приезжать или приходить. Герои нашей статьи, похоже, в этом настоящие профи, а иначе им бы вряд ли удалось урвать вещи, которые восхищают не только их самих.
«Нашла самую красивую ночную сорочку»
«Я искала подарок для подруги и нашла просто идеальный вариант»
«Это винтажная карусель для сережек»
- Круто! Никогда ничего подобного не видела. © Ivy_Hills_Gardens / Reddit
«Эту кошечку я нашла в комиссионке, она очень похожа на кошку, которая была у нас дома, когда я была маленькой»
«Наконец-то удалось найти большое и удобное кресло для чтения. Обычно подобные стоят очень дорого, а это досталось мне всего за $49»
«Приобрела эти ботинки сегодня, я в восторге от них»
«Просто обожаю ее»
«Нашла платье 1980-х годов за $97»
- Да это же платье принцессы Дианы! © Unknown author / Reddit
Вот как выглядело свадебное платье принцессы Дианы - прим. ADME
«Нашла это платье в комиссионке. Чувствую себя как в сказке, когда его надеваю»
«Моя сегодняшняя находка из секонд-хенда»
«Купил эти часы в секонде, отреставрировал и расписал их»
«Несколько лет я искала этот пиджак и теперь готова кричать от радости»
Как будто пиджак сшили из настенного коврика... помните, были такие с оленями и лебедями)
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«Сестра сказала, что сейчас такие коляски можно купить только за большие деньги, а мне она досталась совершенно бесплатно»
«Слезы навернулись, когда я нашла эти клипсы. Такие раньше были у моей мамы»
«Нашла самый милый набор мерных чаш в виде ежиков»
Вот еще несколько статей о находках в комиссионных магазинах:
Фото на превью Sunny-FlowerBoi / Reddit
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