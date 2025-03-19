12 историй, которые доказывают, что внешность бывает обманчива
Истории
28 минут назад
Внешность часто бывает обманчива. И порой ошибочные выводы "по одежке" приводят к неловким, странным и даже забавным историям. Поэтому сегодня мы собрали для вас случаи, когда героям действительно не стоило доверять своим глазам.
- Работала в магазине элитного фарфора. Заходит как-то чудо-юдо: немыто, нечесано, одето черт-те как. Приценивается к сервизу Royal Albert из 75 предметов. Цену не помню, но там что-то запредельное. А он купил и еще поинтересовался, чего так дешево. А у выхода его уже ждали телохранители. Второй случай: магазин косметики, заходит байкер, весь заросший, в пыли, на спине мелом надпись: "поехал в сельпо". Отправился в Диор и сделал им двухнедельную выручку. © Елена Дубилина
- Однажды зашла в ювелирный, стою, рассматриваю. Заходит женщина, лет пятидесяти, одета в туфли, треники, юбку, платье, кофту и майку. Волосы взъерошенные, в руках – пакеты, набитые пакетами и какими-то игрушками. И вот она ходит, смотрит, а потом делает покупку на $900! И уходит – я аж рот открыла. А продавец говорит, что она таким покупателям уже не удивляется. © Оксана Перевалова
- Работаю в СПА-центре. Обычно быстро запоминаю гостей в лицо. И вот приехала группа. Работаю и смотрю - лицо знакомое, я его точно сегодня видела. Но в направлении нет никаких записей. Думаю, перетрудилась. Ситуация повторялась несколько раз, и я уже решила, что это глюки. Пока мне не раскрыли секрет. Оказывается, в заезд отправили 3 пары близнецов, и они так развлекались.
- Ездили с дочерью на музыкальный фестиваль. К нам подошёл невзрачный мужчина: джинсы, простая рубашка и кроссовки. Очень вежливо со мной поздоровался, побеседовал с дочерью, оказалось, ее знакомый. Я не все поняла из его разговора на английском и спросила у дочки, кто это. Оказалось, что этот мужчина – организатор и главный спонсор фестиваля, миллионер. Никогда бы не подумала даже, глядя на него. Внешность обманчива! © Лидия Осипова
- Мне почти 27, и я женщина небольшого роста с милым лицом. Люди либо нянчатся со мной, либо грубо обращаются, потому что думают, что я подросток. Меня постоянно спрашивают, в какой класс я пойду. Иногда я хожу куда-то бесплатно или по детской цене, особенно если я с семьей вместе с племянниками. Это и благословение, и проклятие. Мне нравится, что меня часто недооценивают. © rissaro0o / Reddit
- Мы с парнем пошли в супермаркет. Мне было 18, ему 22 (встречались всего пару месяцев). Он показал на кассе паспорт. Я купила краску, а кассирша сказала: «Нет, все в порядке, твой брат показал паспорт, так что мне твой не нужен». Пришлось объяснить ей, что это мой парень. И тут человек позади нас вмешивается: «О, я думал, тебе лет 14!» А мы ведь даже не похожи! © prettysouthernchick / Reddit
- Многим при знакомстве кажется, что я резкий человек. На самом деле я очень милая и могу подружиться с кем угодно, но мне так часто говорили: «Когда мы впервые встретились, я думала, что ты будешь грубой», м-да! © Routine-Budget923 / Reddit
- На вечеринке один парень принял меня за музыканта, потому что мои пальцы натерты от работы. Не поверив моему объяснению, он настоял, чтобы я сыграл на гитаре. Конечно, мой «концерт» был далек от профессионального, и все в комнате попадали со смеху. Я же просто пожал плечами и сказал ему: «Теперь убедил?» © Relevant_Smell5639 / Reddit
- Моя свекровь после знакомства считала, что я не умею готовить. Хотя я готовлю всю свою жизнь, и мне это нравится. Она всегда настаивала, чтобы мы ходили куда-нибудь поесть, когда они приезжали. До такой степени, что могла испортить наши планы, потому что она была непреклонна в своем нежелании есть у нас дома. Пока однажды, примерно через 3 года совместной жизни, мой муж не настоял, чтобы я приготовила домашний ужин. После еды свекровь повернулась к нему с удивлением и сказала: «Ух ты! Это действительно вкусно! Я не знала, что она может так готовить». Мой муж посмотрел ей в глаза и сказал: «Это потому, что ты никогда не давала ей шанса, а она готовит лучше тебя». © RyeDoll13 / Reddit
- Людям регулярно кажется, что я женат. Хотя даже не встречался ни с кем более 10 лет. Я не знаю, почему люди делают такой вывод. Я ведь даже никогда не говорю о том, что у меня есть вторая половинка, или что-то в этом роде. © BatsyCrusader / Reddit
- Мое лицо умеет выглядеть удивительно несчастно. Даже когда я совершенно рад, выгляжу угрюмым. Каждое лето езжу на музыкальные фестивали, и ко мне регулярно подходят люди и спрашивают, все ли у меня в порядке, потому что я выгляжу так, будто вот-вот расплачусь. Не помогает и то, что я смотрюсь на 20 лет старше. Люди просто видят во мне измученного старика на грани срыва. На самом деле, обычно я просто наслаждаюсь музыкой и более чем доволен! © MrSpindles / Reddit
- Люди часто думают, что я безработный, небогатый и, следовательно, необразованный, потому что всегда ношу одну и ту же одежду, езжу на маленькой машине и не очень разговорчив. Когда мне нужна одежда, я покупаю одну и ту же вещь 4-5 раз. Мне не хочется беспокоиться о том, что надеть. Моя машина ровно такого размера, как нужно. Зачем мне платить больше? У меня 2 разных ученых степени, и я фрилансер, работаю в основном из дома. © Planspiel / Reddit
Жизнь других людей – бесконечный источник интересных историй. Если вы любите погружаться в такие бытовые рассказы, то мы подобрали несколько похожих статей для вас:
- 12 курьезных историй от тех, кто регулярно занимается спортом
- 17 историй о людях, чей нестандартный график работы — главная причина событий
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Зачем объяснять кассиру, что это не брат, а парень? Ей вообще плевать. Как и вам. Как и всем. Хихикнули и забыли
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