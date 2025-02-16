Про совпадения. Купила в секондхенде белую кожаную куртку, нарулальная кожа, но вся красиво маленькими дырочка и пробита, подкладка белая. Ветерок пролцвается, весенняя. Захожу в маршрутку, а там сидения отбитые похожим материалом, белый с дырочка и. Естественно, из кожзаменителя. Но вид был, как одинаковый с курткой. О чем мне сидящий рядом дядька и сказал. Было неудобно, но я сказала, все же, что у меня кожа натуральная.
20+ нетривиальных совпадений, в которые как-то даже и не верится
Фотоподборки
1 час назад
В жизни бывает много нетривиальных совпадений, которые сложно предугадать или объяснить. Некоторым людям кажется, будто это какие-то знаки свыше, другие уверены, что так мир транслирует свое совершенство и многообразие. Ну а мы просто восхищаемся тем, как лихо порой закручиваются сюжеты и как внимательны бывают обыватели к таким событиям.
«Моя кошка слилась с одеялом»
«Однажды я увидел у ТЦ 7 красных машин, припаркованных рядом друг с другом»
Когда муж спалился
- Муж заболел и поехал к своей маме, чтоб не заразить дочку. А я тогда работала курьером. Прилетает мне заказ в соседний с его мамой дом. Сажусь в маршрутку, смотрю, а там бывшая моего мужа — я ее на фотках видела. Приезжаем на остановку, она выходит и падает прямо в объятья моего благоверного! И тут из маршрутки выхожу я... Немая сцена. Муж бывший, конечно. © VedmaRyzhaya / Pikabu
Мороженое совпало с футболкой этого парня
«Сегодня был в ресторане, и там мой кошелек очень хорошо сочетался с их скатертью»
Если место благотворно влияет на появление детей, то пол уже не важен
- У нас в отделе было такое место, с которого дамы уходили в декрет. Все ржали, мол, место животворящее. Тогда начальник посадил туда своего заместителя — женщину в возрасте за 40. Так и она забеременела! Шеф был в шоке и взял на это место мужчину. А он оказался отпетым бабником. © Акварель / Dzen
«У комбинезона моей дочери и этой упаковки салфеток один и тот же рисунок»
«Идеальное сочетание горизонта, океана и перил»
Когда от мистических совпадений просто волосы на голове шевелятся
- Моей родной сестренки Лены не стало несколько лет назад. У нее осталась дочь, подросток. Когда племяшке 18 исполнилось, она переехала от нас в свой дом, хотела самостоятельно жить. Я к ней езжу каждые выходные. И после одной такой поездки что-то у меня в голове перемкнуло, и я проехала свой поворот - пришлось крюк сделать на 10 км. И вдруг неожиданно что-то попало в колесо, правый бок машины подкинуло, стал слышен звук, похожий на скрежет железа. Трасса, поток плотный, я вырулила к автобусной остановке. В шоковом состоянии позвонила мужу, сказала, что с виду все нормально, но треск из колеса, в общем, жду его. Он подъехал, подходит, улыбается и спрашивает: "Тебе от Ленки привет прилетел?" Я не поняла его. Он повторяет: "Ты к Ленке в гости сходила, пока меня ждала?" Я вообще не понимаю, что он говорит: какая Ленка, коллега, что ли? Он рукой за машину показывает и такой: "Ты что, не понимаешь, где остановилась?" Я повернулась, и меня просто током прошибло: я стояла в 100 метрах от въезда на кладбище, где лежит моя сестра Лена. А я не была у нее уже месяцев 7-8. В голове стоит установка, что, главное, я ее дочь не бросила, поддерживаю, помогаю ей, про сестру постоянно думаю, но про кладбище и забыла.
Муж посмотрел на колесо и сказал, что вылетела какая-то пластина, которая стоит 6 тысяч, и предложил немного пройтись вдоль трассы, мол, вдруг повезет и найдем ее. Он пошел искать на дорогу, а я дошла до ворот кладбища, уже закрытых, и стояла смотрела на них, думала: "Вот как так бывает! Неужели сестра рядом и вот так по носу меня щелкнула, напомнила, чтобы я к ней зашла?" Муж вернулся - не нашел пластину на дороге. Обнял меня, я голову вниз опустила, а пластина рядом с моей ногой лежит! Прямо возле ворот - ее туда откинуло. Вернулись к машине, муж сел за руль и застыл: пробег в авто в этот момент был 288 888 км. Восьмерка - это любимое число Лены. Как мужчину это его очень впечатлило, потому что специально ловить будешь такую ровную цифру - и то не поймаешь. © Агата Воронковская / Dzen
«Эскалатор + обувь»
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«Передвинул свой стол в эту нишу. Наступило совершенство»
История, похожая на сценарий индийского фильма
- У нас с мужем было очень интересное даже не совпадение, а чудо. Я откопала фотографию профессионального фотографа, в парке, на фоне картинки из картона, где мне примерно полтора года. Понесла показать мужу, уж больно младший сын был похож в этом возрасте на меня.
Так вот, оказалось, что на заднем плане на скамеечке сидел мой муж со своей бабушкой. Но это самое странное не это, а то, что там сидела и моя бабушка! Мало того, когда мы фотографию показали свекрови, она сказала, что мою бабушку прекрасно знает, они дружили с бабушкой мужа на почве любви к книгам и прогулкам с нами в парке.
И, оказывается, я у своего мужа неоднократно бывала в гостях. Вот так вот. Правда, он меня не узнал, поскольку был старше и в его 6 лет они переехали, но наши бабушки продолжали общаться. Очень было жаль, что мы узнали об этом намного позже их ухода, но хоть свекровь порадовали. © Inna Tentere
«Мой сын откопал на нашем дворе складной нож, точно такой же, как у меня»
Сын откопал ржавый нож - не фоткать надо, а царапины искать и прививку от столбняка делать
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Какой-то знак или совпадение?
- Были с мужем на похоронах одного очень хорошего человека. Стоим в морге у гроба, прощаемся. Вдруг у мужа завибрировал телефон. Он вышел. Возвращается с белым лицом и круглыми глазами. Звонил человек, который много лет назад взял крупную сумму в долг и пропал. Думали все, с концами. Что такого скажете вы? А дело в том, что он был полным тезкой, того, кто лежал в гробу. Сказать, что мы офигели — ничего не сказать. Бывает же такое! © Людмила Жабская
«Кофе идеально подходит под кружку»
«При укладке ламината такого почти никогда не происходит»
Мысли совпадают даже на расстоянии
- Я некоторое время ломала голову над именем для своего рыжебрюхого котея. Чтоб было неизбито, невычурно, хорошо звучало и в сокращенном, и в полном варианте, было приятно кошачьему слуху, просто для человечьего языка. Остановилась на Ричи — Ричарде. Было прикольно узнать, что примерно в то же время моя двоюродная сестра подобрала рыжего котенка. И назвала его тоже Ричардом. © Racoonzel / ADME
«Нашел кресло у обочины, забрал себе. А на следующий день в том же месте появилось такое же кресло»
Переехали в новую квартиру, мебель старая была, купили новый диван, а старый разобрали и внесли у подъезду по частям. Пока вторую часть вынесли, первой уже там не было, боковушки муж понёс сам, а я видела в окно, что их уже уносили в соседний тоже новый дом.
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«Эта бабочка прилетела и села прямо на фотографию»
Тот случай, когда живешь в одном городе и не видишься, но встречаешь за тридевять земель
- Мой брат поехал в отпуск. Пошел купаться в море и в паре метров от себя увидел плещущегося троюродного брата. Самое интересное, что живут они в одном городе, на одной улице и не видятся годами, только перезваниваются. А вот за 4 000 км от дома, пожалуйста, встретились. © Гульнар Касым
«Узор на моей рубашке почти соответствует узору на гладильной доске»
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