19 модников и модниц, у которых обувь - это изюминка гардероба

Многие люди уверены, что обувь просто должна быть практичной: защищать от холода или влаги, не натирать ноги, выглядеть неброско - чтобы грязь на ней была не сильно заметна. Но есть те, кто уверен, что туфли могут стать той изюминкой образа, от которой невозможно отвести взгляд. И они просто не в состоянии пройти мимо нетипичной пары обуви.

"Присмотрела летние сапожки. Что думаете?"

Думаем о том, зачем люди надевают на ноги корзины из супермаркета. © Technical_Can_3646 / Reddit

"Я проектирую и создаю дерзкую обувь"

Вау! Где я могу их купить? © PelicanFather / Reddit

"Мне подарили туфельки, но я не знаю, с чем их лучше носить. Может, что посоветуете?"

Вам нужны колготки, белая шуба и меховые наушники. © devilpusheen / Reddit

"Весь мой наряд из секонда, но туфли - мои фавориты! Я купила эту красоту всего за $ 10!"

"Купила себе в Китае такие шлепки"

"Я люблю коллекционировать уникальную обувь и не смогла устоять перед этой парой, тем более, что туфли стоили всего $ 5. Сидят идеально!"

"Свекровь покупает скучные кеды и творит чудеса. Вот что она мне подарила!"

Кеды с намеком, что "часики-то тикают". © Mixonec / Pikabu

"У меня теперь есть обувь в средневековом стиле"

"Урвала на барахолке необычные туфли всего за $ 8! Они выглядят так, будто их никогда не носили"

"Мои новые прозрачные туфельки"

"Мне сложно выразить словами, как я обожаю цветочный принт. У меня нет друзей, которым я мог бы это показать, поэтому хвастаюсь в интернете"

"Купила эти фруктовые босоножки в комиссионке во время путешествия"

"Разрисовала свои кеды и теперь я в восторге! Обожаю чувствовать себя героиней мультфильма!"

Они просто созданы для того, чтобы месить грязь

"Мои любимые туфли на каблуках, которые я ношу на концерты. Кстати, я купила их всего за $ 6!"

"Странные туфли - моя слабость. Эти стали моими всего за $ 9"

"Я расписываю кроссовки. На этот раз вдохновилась цветами в саду"

"Я связала детали украшений крючком, а затем пришила их к кедам. Это будет мой подарок подруге на день рождения"

"Мой опыт такой: ваши свадебные туфли не обязательно должны быть белыми, практичными или гармонировать с платьем. Они просто должны вам нравиться"