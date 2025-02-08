19 модников и модниц, у которых обувь - это изюминка гардероба
Многие люди уверены, что обувь просто должна быть практичной: защищать от холода или влаги, не натирать ноги, выглядеть неброско - чтобы грязь на ней была не сильно заметна. Но есть те, кто уверен, что туфли могут стать той изюминкой образа, от которой невозможно отвести взгляд. И они просто не в состоянии пройти мимо нетипичной пары обуви.
"Присмотрела летние сапожки. Что думаете?"
- Думаем о том, зачем люди надевают на ноги корзины из супермаркета. © Technical_Can_3646 / Reddit
"Я проектирую и создаю дерзкую обувь"
- Вау! Где я могу их купить? © PelicanFather / Reddit
"Мне подарили туфельки, но я не знаю, с чем их лучше носить. Может, что посоветуете?"
- Вам нужны колготки, белая шуба и меховые наушники. © devilpusheen / Reddit
"Весь мой наряд из секонда, но туфли - мои фавориты! Я купила эту красоту всего за $ 10!"
Наверное кастомизированные свадебные туфли. Красивые. Но как можно их к наряду «дерзкая главбухша» надеть?!
"Купила себе в Китае такие шлепки"
"Я люблю коллекционировать уникальную обувь и не смогла устоять перед этой парой, тем более, что туфли стоили всего $ 5. Сидят идеально!"
"Свекровь покупает скучные кеды и творит чудеса. Вот что она мне подарила!"
- Кеды с намеком, что "часики-то тикают". © Mixonec / Pikabu
"У меня теперь есть обувь в средневековом стиле"
"Урвала на барахолке необычные туфли всего за $ 8! Они выглядят так, будто их никогда не носили"
"Мои новые прозрачные туфельки"
- Выглядят хорошо. Только немного больно. © Direct_Whole_8542 / Reddit
"Мне сложно выразить словами, как я обожаю цветочный принт. У меня нет друзей, которым я мог бы это показать, поэтому хвастаюсь в интернете"
"Купила эти фруктовые босоножки в комиссионке во время путешествия"
"Разрисовала свои кеды и теперь я в восторге! Обожаю чувствовать себя героиней мультфильма!"
круто. у меня ручки растут не оттуда. а так очень бы хотела такое!
Они просто созданы для того, чтобы месить грязь
"Мои любимые туфли на каблуках, которые я ношу на концерты. Кстати, я купила их всего за $ 6!"
"Странные туфли - моя слабость. Эти стали моими всего за $ 9"
"Я расписываю кроссовки. На этот раз вдохновилась цветами в саду"
"Я связала детали украшений крючком, а затем пришила их к кедам. Это будет мой подарок подруге на день рождения"
"Мой опыт такой: ваши свадебные туфли не обязательно должны быть белыми, практичными или гармонировать с платьем. Они просто должны вам нравиться"
Согласна со всем вышесказанным, кроме «не должны гармонировать с платьем». Всё же было бы неплохо)
Кстати, крутые вещички можно покупать не только в магазинах и на барахолках, но и с рук. Правда, не всегда такие сделки проходят гладко, зато вместе с обновкой можно раздобыть и забавную историю.
Комментарии
А я купила себе кеды с эффектом замызганности. У них даже шнурки сразу грязные. С рваными джинсами - топчик! Чтоб совсем по-бомжацки;)
"они созданы чтобы месить грязь" а вот и нет, каждый ,кто когда-нибудь мыл обувь ,знает как трудно вымывать грязь из рельефа подошвы . Но смотрятся они конечно дико странно, впечатлили меня...🤣