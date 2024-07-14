Брр... Сорочку из секонда - на голое тело? Ну, у каждого свой порог брезгливости.
19 покупок в секонд-хенде, которые на деле оказались настоящим сокровищем
На барахолку приходят разные люди: кто-то забрел сюда, просто посмотреть, кто-то пришел с определенной целью, а другие и вовсе годами охотятся на конкретные вещи. Главное, что всем героям нашей подборки посчастливилось найти нечто занятное. Одни приобрели крутую и дешевую вещь, а другие не смогли не сфотографировать свою неожиданную находку.
«Купила сорочку в секонде, а дома обнаружила это на бирке»
«Наконец-то я нашла этот кувшин от Tiffany & Co. И забрала его всего за $ 10 вместо двухсот»
Кувшин красивый, но за 10 долларов я бы его покупать не стала. Тиффани-хренифани, это просто пузырь из стекла с ручкой и носиком. Рублей за 500 можно взять.
«Нашел на рынке это старинное зеркало. Сейчас у меня нет места для него, но это не помешало мне его купить»
Действительно очень массивное, но интересное, и главное что само зеркало сохранило отражающую способность
«Забрала эту красоту всего за $ 5»
«Нашла себе этот антикварный дверной молоточек в виде целующейся пары!»
«Я буквально не могу поверить, что у меня теперь есть это. Заплатила $ 135 за винтажную полку вместо двух тысяч. Это безумие»
Классная полка, на которую ничего толком не поставить, но зато пыль вытирать замучаешься!
«Я чуть не закричала, когда их увидела»
Я бы тоже закричала, увидев над собой поношеный грязный штиблет. Но отнюдь не от восторга.
«Заплатил всего $ 30 долларов за ледогенератор вместо семисот. И он отлично работает»
Какая прикольная сумочка
Меня больше интересует,что в ней можно носить?даже телефон не каждый влезет (ключи и карту?
«Я уже и не надеялся, что где-нибудь смогу найти работающую дождевую лампу»
И как она работает? Там вода стекает по проволочкам? Вот радость коту...
«Всегда проверяйте шкатулки, прежде чем их купить. Взяла ее по дешевке, а там оказался сюрприз! Набор столовых приборов с покрытием из стерлингового серебра»
Я не пойму, они там все вслепую покупают? То есть приходишь в антикварный, а тебе там-купишь, при условии, что открывать не будешь?
«Нашла этот набор на аукционе и выиграла его всего за $ 2,55»
Представляем вам кролякулу
«Я и не знала, что могу так сильно полюбить мыльницу»
«Кофемашину отдавали бесплатно, потому что она протекала. Купила резиновую прокладку, и вуаля — теперь у меня есть работающая кофемашина, которая стоила $ 600»
Ну разумеется, люди такие тупые, что отдавали кофемашину именно из-за того, что не знали о существовании этой прокладки
«Нашла сегодня это сокровище»
«Случайно нашел это платиновое кольцо с бриллиантом всего за $ 20!»
«Есть ли у меня место для этой милой латунной лампы с грифоном? Нет. Но я практически побежал отдавать свои деньги за это»
«Проходила мимо этих сережек, и мне пришлось долго всматриваться, чтобы понять: я-таки не ошиблась»
А вот еще подборочка от людей, которые поделились своими любопытными и неожиданными находками на барахолках.
Комментарии
Ловите диз, ленивый автop Вaлерия. Как минимум половина этого была совсем недавно, в пределах пары недель. Я даже не забыла еще, что писала под этими находками
Мы только в сэкондах или с рук и покупаем мебель, любим вещи с историей. Иногда на аукционах, но там доставка может стоит дороже, чем сам объект. Где еще такие купить) Наши последние приобретения, все за 320 евро.