6 вещей, на которых наши мамы никогда не экономили, — и теперь мы понимаем почему
Пока я покупаю на маркетплейсе очередные ножницы и сковородку, моя мама все еще готовит плов в старой утятнице, а ножницы в ее доме одни примерно с 1977 года. Удивительно, как тогда хозяйки точно знали, на каких вещах лучше не экономить: отрезы ткани, из которых хоть сейчас бери да шей новое платье или брюки, часы, механизм которых до сих пор на ходу, и платки, которые снова возвращаются в моду. Все эти вещи годами служили нашим мамам, да и мы ими пользуемся и разыскиваем на сайтах с объявлениями.
Посуда
«Разные гаджеты — это супер, конечно. Но лучшим своим приобретением считаю старую утятницу. Досталась она мне в крайне попользованном, в том числе и на кострах, состоянии, но я привел ее в порядок и вернул в оборот».
И мы сейчас не о сервизах в серванте. А о простых чугунных или алюминиевых приспособлениях, которые помогали нашим мамам на кухне. Взять хотя бы утятницу, в которой получалась самая сочная картошка со свининой или рассыпчатая перловка. Из личного опыта — такая 30-летняя утварь ничем не уступает новомодным казанам! Да еще утятницы более компактные и удобные.
Благодаря толстым стенкам и плотно прилегающей тяжелой крышке, блюдо томится и на выходе получается сочным. А главные плюсы — долговечность и универсальность.
«А как прошли ваши выходные? Я вот орешки делала на такой старинной штуковине».
Кроме утятницы из старой тяжелой посуды все мы помним орешницы и пельменницы: на выходных стоял аромат вареной сгущенки, а раз в пару месяцев вся морозилка забивалась домашними пельмешками. Когда моей маме подарили механическую пельменницу, она долго смеялась: «Я так по одному пельменю месяц лепить пачку буду! Вот на моей сразу — о-па и 30 штук!»
Металлические ножницы
Вспоминайте, вспоминайте. Они были тяжелые и зеленые — портновские ножницы из нашего детства. Я иногда задаюсь вопросом: а существует ли где-то экземпляр, который хоть чуточку бы затупился? Изготавливались они только на одном заводе — «Горизонт» в поселке Тумботино Нижегородской области — из цельного металла с заточкой под определенным углом. Ценили ножницы не только домохозяйки, но и портные да обувщики. Справиться ножницы могли не только с тканью, бумагой и нитками — даже алюминиевая проволока была им по зубам, точнее, по лезвиям.
Эти ножницы и сейчас продают на блошиных рынках и за немалые деньги! Больше того — есть даже подделки. Именно поэтому ценители такого раритета перед покупкой... нюхают ножницы. Дело в том, что единственный недостаток этого инструмента — подверженность коррозии, из-за которой со временем у ножниц появляется характерный металлический запах.
- Потеряла старые тяжеленные ножницы, еще бабушкины — а они были как новые! И тут в переходе дедок продает такие! Дороговато, но я взяла. Рассказываю маме, как повезло, а она ножницы понюхала и выдала: «Так это подделка, ведь наши ножницы металлом пахнуть должны, сильно так. А эти что? Ничем не пахнут совсем». И действительно, затупилась моя покупка уже через три недели.
Часы «Чайка»
«Занимаюсь восстановлением часов. И вот нашел такой корпус в закромах. После долгих поисков понял, что это продукт Угличского часового завода, в народе — „Чайка“. Нашел механизм из других часов этой же марки, и вот результат. Хотел продать, но такая корова нужна самому».
Еще наши мамы и папы носили часы! Это сейчас у нас сплошные фитнес-браслеты и прочие умные гаджеты, а тогда крутейшими часами считались «Чайка» Угличского часового завода. Назывались они так в честь позывного космонавтки Валентины Терешковой. Сам корпус был из металла, но с позолотой. Эти часы активно шли на экспорт, как уникальные сувениры.
«Наверное, многие узнали знакомые часики,
даже если никогда не держали их в руках».
«Чайки» и сейчас можно найти в продаже как раритет. Многие сдают в ремонт старые часики, доставшиеся от бабушки, и мастерам удается их починить: где-то заменить шестеренку, где-то заменить ремешок, а где-то и вовсе собрать по крупинкам: корпус от одной модели, механизм — от другой, браслет можно даже современный сделать. А на выходе получаются качественные часы с изюминкой. Так что носить такую семейную реликвию даже престижно.
«Дамы, которые носят такие часы, действительно могут гордиться таким необычным аксессуаром».
Сумки
У наших мам, как правило, был набор сумок: саквояж на каждый день, куда помещались кошелек, помада и бутылка молока, ридикюль для походов в театр и кино и хозяйственная сумка или плетеная авоська. Конечно, это необязательный набор.
Кожаные сумки были добротными и носились по несколько лет, да и то новая покупалась скорее ради обновки. Любопытно, что сейчас такие винтажные сумки модники и коллекционеры с удовольствием покупают на аукционах и в комиссионках. Так что советуем вам приглядеться к тому, в чем там ваш папа хранит инструменты в гараже: просто мой сортирует их по маминым старым сумкам.
Отрезы ткани
Да-да, те самые отрезы, которые, возможно, все еще хранятся у вас на антресолях как приданое. Наши мамы закупали все возможные ткани: и на платья, и на шторы, и на постельное. И, честное слово, не жалели они на это дело денег.
Шить умели практически все, а когда можно было достать модный журнал Burda, стрекот машинки в доме не затихал. На случай, если хозяйка все же не любила рукодельничать сама, сшить нужную вещь можно было в ателье. И давайте признаем, что ничто так хорошо не сидит по фигуре, как платье, сделанное на заказ.
С бельем и шторами было, конечно, попроще. Например, у меня есть три пары плотных занавесок и две гардины, сшитых моей мамой... вручную, даже без машинки! А вот нежная розовая ткань, из которой мне должны были сшить выпускное платье, так и лежит на полочке.
Меховые шапки и платки
Любовь наших мам к меховым шапкам просто неизмерима — пыжик, норка, цигейка. Они даже фотографировались в них в помещениях. Признаемся, это удовольствие не из дешевых — на такой головной убор нужно подкопить. Ну а как иначе, когда в каждом фильме красовались актрисы в шикарных меховых шапках. Модные стилисты отмечают, что как раз в этом сезоне подобные головные уборы можно смело включать в свой образ: так что если у вас есть меховая шапка, доставшаяся от мамы, то смело берите ее в оборот.
Другим любимым головным убором того времени были платки. Шерстяные, хлопковые, а еще были такие невесомые прозрачные — газовые, помните? Этот аксессуар тоже возвращается в моду, поэтому стоит заглянуть на антресоли и поискать цветастый теплый платок на осень — так вы сэкономите деньги на обновку. А если у вас еще есть и запас (бывало такое, что мамы покупали сразу две штуки одинаковых платков), то и заработать можно.
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