6 вещей, на которых наши мамы никогда не экономили, — и теперь мы понимаем почему

Да-да, те самые отрезы, которые, возможно, все еще хранятся у вас на антресолях как приданое. Наши мамы закупали все возможные ткани: и на платья, и на шторы, и на постельное. И, честное слово, не жалели они на это дело денег.

Шить умели практически все, а когда можно было достать модный журнал Burda, стрекот машинки в доме не затихал. На случай, если хозяйка все же не любила рукодельничать сама, сшить нужную вещь можно было в ателье. И давайте признаем, что ничто так хорошо не сидит по фигуре, как платье, сделанное на заказ.

С бельем и шторами было, конечно, попроще. Например, у меня есть три пары плотных занавесок и две гардины, сшитых моей мамой... вручную, даже без машинки! А вот нежная розовая ткань, из которой мне должны были сшить выпускное платье, так и лежит на полочке.