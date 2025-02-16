15 историй о том, как люди отстояли в очереди и получили незабываемый бонус

Народное творчество
1 час назад

Стоять в очереди — то еще приключение. Но именно в такие моменты мы можем подметить что-то необычное или сами попадем в веселую переделку.

  • Сидела в очереди в поликлинике. Из кабинета вышла пожилая женщина, которая провела там больше часа. Она растерянно направилась с бумажками в руках к своему мужу и сказала: «Миша, как-то странно, что я всегда могу разобрать счет, который выписывает врач, но никогда не могу разобрать, выписанный им же рецепт. Что он мне тут выписал? Помоги». © Не все поймут / VK
  • Пробивала товар молодому парню. В конце он сказал, что оплатит по QR-коду. Мое внимание привлекла бабуля, стоящая за парнем. Она во все глаза наблюдала за процессом. Сначала молчала, а потом как воскликнула: «Уже и по фотографии можно оплачивать? Я еще к оплате часами и телефоном не привыкла, а тут уже по фотографиям. Куда катится мир?» Вся очередь ржала. Пробила товар бабушке, а она мне: «А можно обычными деньгами расплатиться или только фотографией? Если фото, то оно у меня только в паспорте». © Рабочие истории / VK
  • Зашел в аптеку, встал в огромную очередь. Сильно спешил, да и не хотелось тратить кучу времени на покупку гематогена жене, поэтому решил сымпровизировать. Чихнул, покашлял, сделал вид, что теряю сознание. На мое представление обернулось несколько человек из очереди, и одна женщина произнесла: «Мужчина, что вы здесь устроили? Все люди перед вами такие же. И кашель у нас, и насморк, и сознание теряем от плохих актеров». © Не все поймут / VK
  • Издалека увидел пустую кассу. Не спеша пошел к ней. Увидел, как женщина буквально бежит к этой кассе, стараясь не смотреть на меня. Я ускорил шаг и был первым в очереди. Бросил в ее сторону самодовольную улыбку и с гордостью начал разгружать свою тележку. Она пыхтела, краснела и смотрела на меня сердитым взглядом. Это были самые вкусные продукты в моей жизни. © valerianthegreat / Reddit
  • Сидим с 3-летним сыном в очереди в поликлинике. Рядом мама с ребенком постарше. Она достала конфеты и дала своему горсть, а мой все глазки таращит. Женщина улыбнулась, взяла последнюю конфету и протянула ему. Я шепчу: «Что нужно сказать тете?» Сын посмотрел на конфету и выдал: «Можно было и больше дать». Я чуть со стыда не сгорела. © Мамдаринка / VK
  • Стою в очереди у банкомата. Передо мной грустный мужчина. Он вставил карту, нажал кнопки и начал истерически смеяться. Заливался до слез минут пять. Я поинтересовалась, все ли у него нормально. На что получила умопомрачительный ответ: «Зарплата такая смешная, что аж до слез». Как же я его понимаю. © Не все поймут / VK
Амбидекстров Пипидастр
35 минут назад

Бесят мужчины, которые несутся по магазину с тележкой, расталкивая локтями окружающих, чтобы успеть занять очередь в кассе. Так теперь они этим ещё и в интернете похваляются!

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  • Дедушка с аккуратно уложенными седыми волосами стоял в очереди за пирожком. Впереди него была статная бабушка в шляпке и с красной помадой. Она выбирала себе чай. Дед обратился к ней: «Чай без лимона — это как жизнь без любви». Бабушка на секунду зависла и выдала: «Тогда возьмите лимон и подайте мне пример любви». Дед, не теряя времени, взял лимон и сел за ее столик. Они просидели там минут 40, обсуждая все на свете. © Не все поймут / VK
  • Однажды стояла в очереди в супермаркете и услышала, как один парень, стоявший перед девушкой в очереди сказал ей: «Возможно это не мое дело, но я никогда не стал бы это есть». Я не поняла о чем идет речь, но женщина повернулась к нему и сказала: «Да, это не ваше дело». Он посмотрел на меня вопрошающе, но я ему тихонько сказала: «Не ждите от меня сочувствия». Парень ответил: «Вы, женщины, всегда держитесь друг за друга». Я его проигнорировала, но кассир сказал: «Вам лучше отстать от них обеих». © Leora Zairi / Quora
  • На почту пришла мама с дочкой лет 4-5. Сели, ждут. Без очередей пошли люди со срочными отправлениями. На лице дамы негодование. Девочка сказала: «Мам, давай!». Ситуация повторилась, доча вновь: «Мам, ну давай!» Прошло минут 30, мама в ярости, а доча твердит «Давай!» Обстановка накаляется и тут чадо выдало: «Мам, ну давай уже скандал закатим, а?» Мать восприняла это как прямой сигнал к действию и воскликнула: «Сейчас закатим!» и направилась к столу выдачи. © СИТУАЦИЯ / VK
  • Подслушано в очереди в поликлинике:
    — Кто последний?
    — Я, вот за той бабушкой занимала.
    — Я не бабушка!
    Сидит дама лет за 70, выглядит очень бодрой. «Ну, — думаю. — Сейчас начнется: я не бабушка — я женщина!» Ответ последовал незамедлительно:
    — Я — не бабушка, я — прабабушка. Мне 87 лет, а сыну уже 65.
    Очередь уважительно ахнула. Ребенок на соседнем стуле не смог смолчать:
    — Мама, а разве так бывает, чтобы сыну было 65 лет? © schewa*** / Pikabu
  • Недавно ходила в поликлинику вместе с полугодовалым ребенком. Сидела в очереди, мимо прошла женщина лет 50-60. Она посмотрела на нас и сразу начала набрасываться на меня с упреками о том, что ребенку холодно. Он был одет в комбинезон с шортиками, на улице было 30 °C. Все бы ничего, но не успела я опомниться, как мадам начала щупать ручки и ножки моего ребенка. Убедившись в том, что они теплые, женщина пригрозила мне пальцем и удалилась со словами: «Смотри мне». © Палата № 6 / VK
  • Очередь в кулинарии. Стоит молодая девушка, а за ней женщина в возрасте. Девушка отошла к соседней витрине, чтобы посмотреть ассортимент. В этот момент пожилая дама последовала за ней со словами:
    — А куда это моя рыбка ушла?
    Все выпали в осадок от такого.
    Но дама продолжила:
    — Тут рулетик с рыбкой лежал, а уже нет. Неужели разобрали уже? © Не все поймут / VK
  • Вчера стала свидетельницей забавной ситуации. В супермаркете работал всего лишь одна касса, скопилась очередь из множества людей. За мной стояла парочка, которая бурно выясняла отношения на протяжении 10 минут. Девушка при всех закидывала его претензиями по поводу того, что он не делает ей предложение. Она его упрекала, а он лишь тяжело вздыхал и просил говорить тише. Наконец, парень не выдержал, достал из корзины банку газировки, оторвал кольцо, встал на одно колено и спросил согласна ли она стать его женой. Посетители супермаркета вместе с кассиром начали хлопать и кричать «горько». Девушка стояла в недоумении. Видимо не такого предложения она себе представляла. © Карамель / VK
  • Стою в очереди на кассу, рядом стоит мужчина с ребенком. Мальчик пьет сок из пакетика. Допил. Папа забрал у него пустой пакетик, аккуратно его расправил, протянул кассиру и сказал:
    — Нам еще за него заплатить надо.
    Мальчик удивленно спросил:
    — Зачем? Я же все уже выпил!
    Папа, тяжело вздыхая, пояснил:
    — Так надо, сынок. Это называется — кредит! © Unknown author / Pikabu
  • Как-то делала покупки в магазине на периферии, где одна продавщица на все отделы. За мной собралась очередь из женщины лет 50 и нескольких мужчин. К купленному попросила добавить средства личной гигиены, продавщица сообразила быстро. И тут за мной громогласно и раскатисто та самая женщина из очереди потребовала: «Томка, захвати и для моей гигиены вон те прокладки!». © Подслушано / Ideer

Иногда жизнь преподносит нам такие сюрпризы, что диву даешься. Стоит только почитать эти истории и все сразу же заиграет яркими красками.

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