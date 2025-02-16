15 историй о том, как люди отстояли в очереди и получили незабываемый бонус

Бесят мужчины, которые несутся по магазину с тележкой, расталкивая локтями окружающих, чтобы успеть занять очередь в кассе. Так теперь они этим ещё и в интернете похваляются!
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Стоять в очереди — то еще приключение. Но именно в такие моменты мы можем подметить что-то необычное или сами попадем в веселую переделку.
Бесят мужчины, которые несутся по магазину с тележкой, расталкивая локтями окружающих, чтобы успеть занять очередь в кассе. Так теперь они этим ещё и в интернете похваляются!
Иногда жизнь преподносит нам такие сюрпризы, что диву даешься. Стоит только почитать эти истории и все сразу же заиграет яркими красками.