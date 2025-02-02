Такое клише из амер.фильмов - здоровенный качок, любящий маму и котиков.
15+ историй, которые показывают, что жизнь способна на такие ловкие проделки, что диву даешься
Порой жизнь преподносит нам такие сюрпризы, что даже не верится в их реальность. Однако некоторые люди испытали на себе такие кульбиты судьбы.
- Еду вечером в автобусе, никого нет. На одной из остановок заходит мужчина в длинном пальто, садится напротив. Вдруг наклоняется ко мне и шепотом говорит: "Знаешь, что у меня под пальто?". Ну, думаю, явно ничего хорошего. Тут он распахивает его, а там маленький котенок, весь мокрый, грязный. Мужик говорит, что нашел на улице и заберет его домой. Вот такое обманчивое первое впечатление. © Палата №6 / VK
- Захожу в спортзал. И вижу качающегося у зеркала сурового с бородой мужчину с горой мышц. Я становлюсь рядом с ним на беговую дорожку и начинаю заниматься. Вдруг у него зазвонил телефон, из которого зазвучало: "Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет". Он берет трубку и говорит: "Да, мамулечка". © Палата №6 / VK
- Коллеге 40 с небольшим, у нее 2 взрослых сына. В один момент она устала ругаться с ними из-за немытой посуды и незаправленных кроватей. Решила развесить везде яркие плакаты: "Помой посуду!", "Пропылесось!", "Вынеси мусор!". Проходит день, два, но ничего не меняется. А потом младший подошел к ней и острожно спросил: "Мам, а ты зачем напоминалки развесила? Стала все забывать, да?". © Подслушано / Ideer
- Хотел сделать девушке предложение, но все никак не получалось. То спрятал кольцо в пироженку, а она до этого отравилась и не стала его есть. То договорились полетать на воздушном шаре, а она, как оказалось, жутко боится высоты. То ресторан, где шло романтическое свидание, закрыли из-за пожара на кухне.
И вот новая попытка. Мы поехали отдыхать, подумал, сделаю предложение в поезде, чтобы отдых прошел на эмоциях. Думаю, ну в купе-то уж точно ничего не случится, если только наш поезд не сойдет с рельсов. Она пошла в туалет, возвращается, открывает купе, а я стою на одном колене и аккурат в этот же момент на меня с верхней полки сваливается спящий мужик. Она даже не успела понять, что я делал предложение. Может это знак? © Палата №6 / VK
- Наблюдал такую картину в супермаркете. Муж взял с прилавка колбасу и уже собирался положить ее в тележку. Жена выхватила батон из его рук и со всей серьезностью сказала ему: "Нет! Жизнь слишком коротка для того, чтобы есть дешевую колбасу!" После чего они отправились к прилавкам с более изысканными деликатесами. © Ok_Candle_4629 / Reddit
- Недавно мама поделилась одной историей. Много лет назад зимой в нашем городе был сильный снегопад, дороги заметало моментально. Ее знакомый шел по улице и вдруг заметил, что из-под снега торчит что-то вроде варежки. Посмеялся сначала, мол, кто-то, видно, обронил, наклонился поднять — а это чья-то рука! Он начал раскапывать снег и обнаружил мужчину, который лежал под сугробом. Оказалось, бедняга упал и не смог подняться, а снег его буквально накрыл. К счастью, тот знакомый быстро среагировал, вытащил его и вызвал помощь. Настоящий герой! © Не все поймут / VK
- Сосед попросил вынести мусор из его квартиры, пока был на даче. Пишу, что сделала. Позвонил с вопросом, что я на это скажу. Ответила, что все ок, мусор не завонялся. Он спрашивает, да или нет. Я взбесилась и произнесла: "Та-да-да-да...".
Не успела договорить, как он радостно проорал:
- Дааа! Я так переживал, всю ночь не спал.
Думаю, что он несет? Следующим вопросом шокировал:
- А как тебе кольцо? Подошло?
Как оказалось, он оставил в мусорном ведре коробочку с кольцом и записку "Выйдешь за меня?". А я просто, как любой нормальный человек, не разглядываю мусор - завязала пакет, да и выбросила. Я ему, конечно, наваляла, но кольцо нашла и сказала парню да. © Палата №6 / VK
- Мой муж подрабатывает в такси. Недавно у него был один очень странный вызов. Он подъехал к дому, оттуда вышел мужик и сел в машину. Мой благоверный спросил, мол, куда едем? На что получил в ответ просьбу занять денег в залог паспорта и документов на свою машину! Да, мужик вызвал такси, чтобы занять денег у таксиста! © Подслушано / Ideer
- Переехала к своему парню. У него старая квартира на первом этаже. Сплю и вдруг слышу шорох в кладовке. Думаю, мышь или крыса забрались из подвала. Я схватила первый попавшийся тяжелый предмет - большую массажную расческу, и начала разгребать хлам в кладовке. Подошел бойфренд, и как начал ржать: "Вот что значит девушка переехала! Квартира убрана, посуда блестит, занавески в рюшках, а теперь у меня еще и мыши причесанные будут". © Подслушано / Ideer
- Дело было пару лет назад. Уставшая и злая возвращалась с работы домой. Шел снег с дождем, так что настроение было хуже некуда. Подошла к подъезду и услышала писк. Смотрю, а под машиной сидит крошечный щенок, весь мокрый и дрожащий. Мое сердце не выдержало, я взяла его на руки, а он как-то сразу затих, будто бы понял, что спасен. Иду домой, а сама думаю, как же муж отреагирует. Он у меня довольно строгий и животных в квартире не любит. Зашла домой, показала ему щенка, уже мысленно приготовилась к скандалу, а он посмотрел и выдал: "Ну что, значит я теперь второй по важности в доме мужик?" Отмыли мы этого кроху, отогрели, накормили, а через неделю муж с ним гулять начал. Называет его братаном. © Карамель / VK
- Вчера выбежала в магазин в домашнем: в широких серых штанах с катышками, в какой-то старой куртке, на голове было ни пойми что, ну и без макияжа. Стою на кассе в очереди и слышу: "Девочка-демон". Продолжаю стоять и снова разносится: "Девочка-демон". Я не оборачиваюсь и тут опять: "Девочка-демон". Я уже не выдержала, развернулась и увидела парня, стоящего сзади меня. Говорю ему: "Молодой человек, что вы себе позволяете? Да, я сейчас не в лучшем виде, но это не ваше дело!". У него округлились глаза и вновь откуда-то донеслась фраза про девочку-демона. Ничего не поняла, ведь в этот момент у парня рот был закрыт. Я опустила голову и увидела на его тележке сидящего попугая, который и повторял без конца эту фразу. Оказалось, паренек просто пошел в магазин со своим попугаем. © Палата №6 / VK
- Работаю в торговом центре. Давно заприметила одну женщину. Она приходит каждую субботу, усаживается в массажное кресло и проводит там весь день. Поест в фуд-корте и возвращается. Мы думали, что она так любит отдыхать, но нет. Как оказалось, ее муж отправляет супругу "по магазинам", чтобы она "развлекалась" и "была как все", а ей ничего и не надо. Так что она просто ждет, когда он ее заберет. Женщина нашла свой способ наслаждаться шопингом. © Карамель / VK
- Мои бабушка с дедушкой счастливы в браке 40 лет. Сегодня бабушка была у нотариуса, ей понадобилось свидетельство о браке. Смотрит, а там у дедушки дата рождения неправильная, получается свидетельство недействительно. Дед ходит по даче, веселится, говорит, что всегда знал, что она не его жена, теперь-то он холостой. А бабушка по сути 40 лет замужем за другим человеком. © Подслушано / Ideer
Я так от родителей сбегала. ТЦ тогда не было, так что летом во двор или парк, а зимой в библиотеку. Там можно или поучиться было спокойно, или почитать, или чем-то своим занятся, а дома каждые пять минут будут дергать.
- Когда мне было лет 13 у меня начало болеть ухо. Я не особо переживала, была уверена, что пройдет, ведь такое у меня бывало неоднократно. Однако боли не прекращались. В общем, пошла к ЛОРу, он посмотрел мне в ухо и посмеялся. Как оказалось, у меня там очень далеко застрял поролон от наушников. Он пробыл там полгода! А я находилась в полной уверенности в том, что потеряла его. © Подслушано / Ideer
- Сидим с друзьями в ресторане. Всем принесли заказы, едим, болтаем. Тут к нам подошла раскрасневшаяся официантка и дрожащим голоском произносит: "Я убрала со стола салфетку, а в ней было что-то такое... Вам это что-то такое надо?!" Оказалось, один из моих друзей носит пластинку для выравнивая зубов и на время приема пищи он завернул ее в салфетку. © Подслушано / Ideer
- Недавно с мужем ездили в город. Гуляли по лесу. Нашли там старую деревянную скамейку с вырезанным сердечком и надписью внутри: "25.05.1995 Л+П". Мы очень удивились! Прикол в том, что у нас с мужем годовщина ровно в эту дату, но спустя 25 лет. Мы оба 1995 года рождения и зовут нас Лена и Паша. © Палата №6 / VK
- Часто пользуюсь доставкой. Всегда оплачиваю онлайн, чтобы сразу забрать заказ и распрощаться с курьером. В очередной раз ждала посылку. Раздался звонок в дверь, а я в это время висела на телефоне по работе. Увидела в глазок мужика с пакетом, открыла дверь, взяла пакет, показала на телефон, и заперлась. Курьер позвонил снова. С недовольным лицом выдал: "Девушка, вы ничего не хотите мне отдать?" Я шикаю, что не могу оторваться от телефона, бросаю: "У меня все оплачено". А он завопил на весь этаж: "Рыбу мою отдай! Я вообще-то ее продаю!". © Подслушано / Ideer
Недавно наши читатели поделились проделками от своих уже бывших вторых половинок, которые не могут забыть их уже даже после расставания.
Комментарии
-Рыбу мою отдай! (c)
🐟🐠😄
И рыба тоже завопила: -неча меня за хвост ташшить!!!
Над причесанными мышами долго смеялась! Молодец парень - с отличным чувством юмора 😁😁😁
Я слышала, что сейчас с элайнерами в кафе очень популярная тема. Официанты постоянно их вместе с салфетками выкидывают, а посетители потом бегают и просят порыться в мусоре