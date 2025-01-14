кт ото из партнеров по делишкам подарил целый ящик шоколада... его решили утилизировать с помощью сотрудников...
15 историй о подарках, которые еще как остались в памяти
Когда шебуршишь подарочной упаковкой, то обычно думаешь: "Вот оно, сейчас я получу что-то очень крутое. Ну или просто милое". Вот только на деле подарки бывают разными. От одних действительно веет теплом, а другие можно вспоминать с нервным смехом. И вот из таких очень разных историй про подарки и состоит наша статья.
- Большое руководство вызвало нашего начальника и выдало шоколадки для вручения сотрудникам. Причем за каждую шоколадку нужно было расписаться! Ладно, расписались. Ну и заодно высказались про вышестоящих жадюг. Некоторые решили сразу шоколадки сгрызть, развернули, а там в каждую вложена примерно треть оклада. Мне потом бухгалтерия рассказывала, как они со службой безопасности впихивали купюры в шоколадки, жесть. © Светлана С. / Dzen
- Мама маленькая была, когда ее родители развелись, и все разъехались по коммуналкам. Ремонт, естественно, надо что-то купить из мебели и посуды. Денег мало. И вот наступает Новый Год. Бабушка на подарок моей маме наскребла, а на елочку уже не хватило. Проявили креатив, обмотали швабру мишурой и сели праздновать. И вот, около 11 вечера звонок в дверь. А за дверью — мамин коллега. А с ним — громадная живая ель! Морозная, с запахом! Втащил, установил и в половине двенадцатого умчался встречать праздник в своей семье. Не друг, тем более не любовник, просто проникся. Мама до сих пор вспоминает эту настоящую новогоднюю сказку. Долго эта елка простояла в ведре с водой, почти до весны. © ZояКандик / Dzen
- Я все детство мечтала о собаке. Большой, рыжей и лохматой. И вот бабушка незадолго до моего дня рождения раскрывает секрет — мне подарят собаку! Боже, как я ждала, как мечтала. И вот в назначенный день родители с заговорщическим видом зовут меня в гостиную, я в предвкушении открываю дверь и вижу, что на кресле сидит огромная, рыжая и лохматая собака... Только игрушечная. Сейчас я понимаю, как сложно было тогда достать такую игрушку, но тогда это было главным разочарованием моей жизни, прямо до слез ©
Анастасия Сорокина / Dzen
"Когда мама была маленькая, в дверь позвонил мамин коллега")
Понятно, что маминой мамы, но блин. То она бабушка, то мама, когда мама тоже мама...
- Подруга работала в магазине. 31 декабря перед закрытием приезжает шеф, говорит: «Девочки, милые, с Наступающим!» Берет с полок конфеты, мандарины, что-то еще по мелочи, кладет перед ними на стол и, довольный, уходит. Девочки переглянулись и вернули все на полки. Ведь денег он в кассу не внес. А недостачу бы на них списали. © Алексей Органов / Dzen
- Тетя подарила мне несколько очень хороших топов на несколько размеров меньше. Специально. Потому что «ты так хорошо выглядела прошлым летом, когда похудела». Ага, я болела бронхитом, вот и похудела. © Dramiotic / Reddit
- Тетя подарила мне книгу, которую я сам забыл у нее дома несколько лет назад. Внутри все еще было написано мое имя. © Stringless_Automaton / Reddit
- Я училась в универе на другом конце страны, но приехала навестить маму на зимние праздники. Так вот, она подарила мне стопку настольных игр, но когда я захотела забрать их с собой, она сказала, что они должны остаться у нее. Она просто хотела найти повод купить их себе. С Наступающим, называется. © azorianmilk / Reddit
- В старших классах у меня была одна любимая книжка в мягкой обложке. Она ходила по рукам, в ней делали подписи и пометки человек 30 моих друзей. И к тому времени, как я поступила в универ, обложка книжки уже просто исчезла. И вот мой парень на наш первый день святого Валентина купил новый экземпляр этой книги, в уже твердом переплете, снял обложку, укрепил ее и использовал для переплета моего экземпляра. Не передать словами, как это было ценно для меня. © itsacalamity / Reddit
- Выбирать подарки я не умею, пылесборники дарить не хочется, поэтому предпочитаю выяснять, что хочет получить одаряемый. Но однажды меня прям перемкнуло: вспомнила из разговора, что папа в детстве хотел железную дорогу, но денег на такое не было, и мечта осталась мечтой, про которую он уж и думать забыл. Короче, будучи очной студенткой и подрабатывая в вечернее время я накопила денег и подарила папе железную дорогу. Поезд на радиоуправлении, шлагбаумы опускаются и поднимаются, стрелки переводятся. Кучу денег отдала за это чудо дивное. Но как же радовался и плакал мой папа, дядька немалых габаритов и возраста! Всегда буду помнить его восторг. В общем, папу за праздничным столом мы в те дни уже не видели. А потом я родила сына, и мой папа уже как дедушка ползал вокруг этой железной дороги и объяснял нюансы и играл в нее вместе с моим сыном. Играют до сих пор, сыну 11 лет. Так тепло от этого, не знаю почему. © Ekaterina Filippova / ADME
- Однажды подарила мне свекровь страховку от укуса клеща. Я оказалась перед выбором: то ли бежать в тайгу в надежде, что страховка сработает и мне сделают укол на бешеные тысячи, то ли пропадай подарок. А мужу его мама на день рождения подарила книгу «Как похудеть на 10 кг». Что-то тоже подарочек не сработал. © guryana / Pikabu
- Cлучился у меня бурный роман с молодым человеком. Времена были тяжелые и он таскал мне полевые цветы да урожай с дачи родителей. Как-то раз он пришел с пакетом с логотипом приличного магазина косметики. Сказал, что подарок. Ликуя в душе от счастья, я открываю пакет, а там лежит большой ком слипшейся серой глины, которую местные жители выкорчевывали из карьеров и мазали ею свое лицо и тело, будучи уверенными в ее целебной силе. © april140468 / Pikabu
- Мой бывший прикольно дарил подарки. Я хотела в подарок приставку, всем об этом сообщила. На день рождения он вручает мне огромную коробку с приставкой. Открываю, а там облом: коробка поменьше с рулем от приставки. Открываю ее — блин, там еще одна коробка поменьше, а в ней еще одна, и еще. В итоге нашла малюсенькую коробочку, открываю, а там дешевое бижутерное кольцо! Кипя от злости, была готова швырять его в лицо дарителю, и вдруг он вручает мне приставку. © Подслушано / Ideer
Жаль, что сами клещи не в курсе, что они только в тайге водятся, оказывается
- У меня было два разочарования, и оба связаны с одним, уже бывшим, парнем. Первое: на 8 марта он мне подарил тонометр. Мне было 30, ему 27. Подарок, конечно, практичный, но неужели ничего поприятнее не придумалось? Второе: я всегда говорила что я не пользуюсь микроволновкой, мне она не нужна. А еще я терпеть не могу вещи б/у, по крайней мере бытовые приборы, т.к. неизвестно сколько они служили до меня, как с ними обращались и гарантия на них обычно уже не действует. Так вот, зная все это, мой парень на 14 февраля подарил мне б/у микроволновку, которую еще и заставил вместе с ним тащить в руках через весь город на общественном транспорте. Сдохла она через неделю. Мой ненаглядный решил, что будет хорошо заменить ее микроволновкой со своего прежнего места жительства, где остался жить его брат. Я решила, что он реально принес эту на замену моего "подарка". Но когда мы расставались, он ее забрал со словами: "Я тебе дарил вон ту, сломанную. Хочешь микроволновку - чини ее сама". © Pantika / ADME
- Я думала, что в плане бесполезных подарков меня уже ничем удивить нельзя, но я ошибалась. Все мои друзья и знакомые знают, что я ненавижу чай с запахом жасмина. И особенно это знает тот человек, который подарил мне данный чай на этот Новый год, ибо он сам терпеть не может жасмин. Что это было? Я прямо спросила его. Ответ: "Ну, передаришь кому-нибудь". Дальше вопрошаю, мол, так ты мне передарил то, что сам не выносишь?Ответом было жалкое блеяние, мол, дареному коню в зубы не смотрят. Сейчас удивляется, почему я отказываюсь с ним общаться. © Хищный ЗаИц / ADME
- Один из самых лучших подарков был от моего бывшего мужа (на тот момент — моего молодого человека). Он принес спортивную сумку, битком набитую книгами из жанра фантастики, которых у меня еще не было. Умыкнул на время тетрадь, где были списки книг, которые у меня есть в наличии и сделал план какому-то продавцу книг, возможно, и не одному (тогда хорошие книги продавались с лотков). © Хищный ЗаИц / ADME
Комментарии
Мне как-то парень (теперь уже бывший) нa день рождения помело подарил. Которое не веник, а цитрусовый фрукт, но уж лучше бы, ять, веник. Стоило оно тогда чуть дороже грейпфрутов, продавалось в магазине у дома, можно было с тем же успехом подарить пару кило картошки или пачку сосисок.
Я нa его день рождения: пoдбираю нa замену его развалившемуся нa нитки любимому рюкзаку, с которым он никак не мог расстаться, рюкзак максимально похожей модели и той же фирмы, заранее заказываю, делю сюрприз.
Он нa мой: зашёл в магаз у дома - о, вот эта хрeнь сгодится, пoфuг. Очень обидно было.