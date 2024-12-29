16 историй про то, как новогодний подарок стал главной изюминкой праздника

У меня на день рождения был "сюрприз". Моя подруга из Германии деньги в открытую послать не может. Вот она и решила их в коробку с посылкой положить. Деньги не мне, а ее сыну. А я типа ему по курсу переслать должна была. Об этом она как-то нечётко по телефону сказала, что я не знала, будут ли деньги в посылке. И вот извещение о посылке приходит как раз в мой день рождения (так просто получилось). Я деньги не нашла, и вот звоню, пишу подруге, а та оффлайн. И в посылке в том числе лежали 2 упаковки туалетной бумаги, и один рулон отдельно. Заходит в гости соседка. Я ее за стол, и разговорились, у нее оказывается сегодня тоже день рождения. Мы ей в шутку дарим этот рулон туалетной бумаги со словами, что этот подарок она надолго запомнит. Как в воду глядела. Через пару дней меня подруга из Германии спрашивает, нашла ли я в рулоне бумажку 100 евро. У меня душа в пятки ушла. Деньги то не мне. Я пулей к соседке. Говорю, так и так, деньги не мои, мне их по курсу переслать надо. Она типа искать пошла, и типа в мусорном ведре нашла. У нее 2 дочки-подростка типа выбросили. Они что, евро в глаза не видели, мама же сама ездила на заработки и привозила. Ну, да ладно, главное вернула. Да уж, надолго мы обе этот подарок запомнили. Подруге потом рассказала, та смеялась.