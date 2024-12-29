16 историй про то, как новогодний подарок стал главной изюминкой праздника

Истории
1 день назад

Воспоминания о подарке недолговечны? Как бы не так! Кто-то получает то, о чем долго грезил, а другие испытывают горькое разочарование после презента. Бывает и такое: даритель так преподнес подарок, что эмоции от него и стали главной изюминкой. Но одно неизменно — все презенты запомнились героям нашей подборки надолго.

  • В этом году в офисе провели небезызвестную игру «Тайный Санта». Мне пришел ужасный подарок: коробка с фантиками от конфет, разным мелким мусором и запиской: «Не лезь к моему мужу!» Я в непонятках, ведь ни к чьему мужу я не лезла. Пошла разбираться. Оказалось, что муж моей коллеги изменяет ей с моей однофамилицей. Коллега подумала, что должна дарить подарок именно ей, поэтому и подсунула мне такое. Бедняжка сразу извинилась и на следующий день подарила мне классный презент. © Не все поймут / VK
  • Бабушка подарила мне постер с любимой музыкальной группой на Рождество. Мы часто переезжали, но в каждой спальне я вешала его на стену. Однажды мама случайно порвала его и выкинула. Я рыдала несколько дней. Прошли годы. Рассказала эту историю свекрови, а та спустя 2 года нашла точно такой же постер и подарила мне его. Это был первый раз, когда я ревела из-за подарка. © smoltown / Reddit
  • В детстве мы с мамой постоянно нуждались в деньгах, жили на грани нищеты, но она всегда старалась радовать меня какими-то мелочами. Помню, был один печальный Новый год, когда Дед Мороз не принес мне никакого подарка. Маме надо было как-то спасать ситуацию. И вот, она в ярости выбегает на улицу, а возвращается с белой бородой в руке. А потом вручает мне пакет с фруктами и конфетами. Объяснила это так, якобы она оторвала бороду этому негодяю и забрала подарок, который Дед Мороз не успел никому подарить. © Карамель / VK
  • Я не любила Новый год. Семья неблагополучная, и праздника не было никогда. Сказала как-то об этом на работе, и с этого момента мне каждый день на столе кто-то оставлял маленький мешочек с милой записочкой-пожеланием и вкусняшками. Каждый день меня терзало предвкушение, но в последний рабочий день подарочка не было. А потом вдруг зашел мой милашка-коллега в костюме Деда Мороза с письмом и здоровенным подарком. В письме было приглашение отметить Новый год вместе, а в коробке парные кружки. Этот год будем праздновать в статусах невесты и жениха. © Карамель / VK
  • Я такой человек, что на праздники ну просто не могу не купить маленькие подарочки своим коллегам. Вот только в этом году у меня случилось несчастье, да и урезали зарплату. Я с трудом приобрела подарки своей дочери и племяннику, на коллег просто не хватило. И, честно говоря, меня это жутко расстраивало, однако выше головы не прыгнешь. Так представьте мое удивление, когда я пришла на работу и увидела празднично украшенный кабинет, а все стояли с подарками. Они устроили «Тайного Санту», однако каждый из них еще и по мини-подарочку приготовил лично мне. Представляете? Приятно! © Не все поймут / VK
  • Мы с подругой болтали по телефону каждую неделю. Оказывается, каждый раз она делала небольшие заметки обо мне. И вот в Рождество я получила от нее огромную коробку со всеми вещицами, которые я за год упоминала в телефонных разговорах. Это были мелочи, типа моей любимой газировки, набора для рукоделия, но такие приятные. Сказать, что я была удивлена — ничто не сказать. © pid247 / Reddit
Светлана БМВ
1 день назад

Как говорится "дорог не подарок, дорого внимание". Но той тётке, что подарила мусор, я подарила бы ошейник, чтобы держала мужа нa привязи.

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  • На работе сделал анонимные подарки всем инженерам. Это был конверт с небольшой денежкой, новогодней открыткой и поздравлениями с наступающим Новым годом. Два дня споры идут, кто это подарил. Себе тоже сделал для отвода глаз. И так интересно наблюдать за счастливыми лицами, как они восторженно это обсуждают. Перебрали всех, начиная от бухгалтерии до директора, вроде мелочь, а им приятно. И на сердце от этого легко и хорошо. © Подслушано / VK
  • Я жаловалась за семейным столом, что сейчас у меня очень сложный график работы. Так получается, что просыпаюсь ни свет ни заря и домой возвращаюсь ночью. Тем более, работаю в подвальном помещении. Сначала еще куда ни шло, но со временем такая обстановка все больше и больше начинает угнетать. И вот сидим на Новый год и открываем подарки. Младший братишка решил мне помочь с моей ситуацией и подарил то, отчего я прямо на месте расплакалась. Это была лампа с эффектом заката солнца. И он от себя добавил: «Ты же говорила как-то, что солнца почти не видишь, поэтому я решил подарить такую лампу». © Не все поймут / VK
  • В 5 или 6 лет я с ума сходила по балету. И папа купил мне билеты на «Щелкунчика». Мы ходили с ним вдвоем. Я чувствовала себя такой взрослой, перед этим мы еще и сходили поужинать в ресторане. Представление было шикарным. До сих пор помню этот чудесный день. © pghdetdencol / Reddit
Светлана БМВ
1 день назад

Билеты в театр - лучший подарок для меня нa любой праздник. Жаль, что никто никогда не дарил. Caмa ceбe дарю.

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  • Когда я была в начальной школе, у меня была мечта — найти в шоколадном яйце штампик. Я написала письмо Деду Морозу, и в новогоднюю ночь положила его под елку. Родители не знали, что делать: было множество идей вплоть до разрезания яйца нагретым ножом и закладывания туда штампика. Но в тот момент все штампики исчезли из продажи. Перед самым Новым годом мама в отчаянии пошла в магазин, чтобы подарить хотя бы просто шоколадное яйцо. И вот она купила его и положила в мешок с подарками от деда Мороза. На следующий день я обнаружила этот мешок и киндер в нем. Мама в соседней комнате сжалась в комочек. И вдруг она услышала мой визг: «Штампик!» В тот момент мама сама поверила в Деда Мороза. © Just Story / VK
  • Я самый младший из 7 детей в моей семье. Помню год, когда папа брал несколько подработок, чтобы у нас, как говорится, были хлеб и крыша над головой. А потом я проснулся и увидел под елкой 5 велосипедов (у двух старших уже были велосипеды). Я не могу представить, через что пришлось пройти родителям, чтобы купить их, но мы были очень счастливы. © What_if_I_fly / Reddit
  • Самый крутой подарок на Новый Год я получила от мужа в прошлом году. Он, зная, что у меня всегда мерзнут ноги, сам связал мне две пары шерстяных носков! Ездил к маме каждые два дня, чтобы она учила и поправляла, держал все в тайне и вот наконец вручил мне их. Лучший подарок в моей жизни. © Подслушано / Ideer
Нина С
22 часа назад

Семь детей.в семье без денег.а руками хуже работать получается?🤦🏼‍♀️

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  • Мечтала в детстве о кукле с домиком, но денег у семьи тогда не было. 1 января нашла под елкой жуткого пластикового пупса. «Дают — бери» — мой принцип, и я начала с ним нянчиться. А через пару дней бабуля заботливо передарила его внучке своей соседки. А я рыдала. А когда мама вернулась и узнала все, то ей пришлось серьезно поговорить с бабушкой. Оказалось, что это был не просто жуткий пупс, а какой-то дорогущий, ручной работы. Так вот мне дважды испортили настроение в тот Новый год. © Just Story / VK
  • Мне муж подарил хлебопечку. Конечно, я ее хотела, но никогда бы сама себе не купила. И вот весь день я пекла хлеб. А потом, когда дети уснули, я сидела и смотрела на нее. © Slushytradwife / Reddit
  • 31 декабря. Моя мама заскочила к нам ненадолго, подарила бокалы. Мы поставили их на стол, а коробку выкинули. И вот сидим, празднуем, как вдруг звонок от мамы. Спрашивает, нашли ли мы подарочек. Я в непоянтках, мол, бокалы же — вот они. А потом оказалось, что мама в коробку положила еще конвертик с деньгами. Представьте себе картину, как я в платье с мужем бегу на помойку. Баки там высокие, поэтому мы не придумали ничего лучше, чем забросить меня в бак. Да, именно в платье в мусорном баке я встречала Новый год. © Не все поймут / VK
  • Как-то раз у нас на работе проводили «Тайного Санту». И помощник начальника подарил мне немецкую овчарку, которую он собственноручно сварил из проволоки. Он просто услышал, что я сильно люблю свою собаку. Это бесспорно лучший подарок, который я когда-либо получал, он до сих пор у меня. © oobee** / Reddit

А еще у нас есть подборка с эпичными зимними фотографиями, которыми поделились пользователи сети.

Комментарии

Уведомления
Юлия Шарунова
6 дней назад

У меня на день рождения был "сюрприз". Моя подруга из Германии деньги в открытую послать не может. Вот она и решила их в коробку с посылкой положить. Деньги не мне, а ее сыну. А я типа ему по курсу переслать должна была. Об этом она как-то нечётко по телефону сказала, что я не знала, будут ли деньги в посылке. И вот извещение о посылке приходит как раз в мой день рождения (так просто получилось). Я деньги не нашла, и вот звоню, пишу подруге, а та оффлайн. И в посылке в том числе лежали 2 упаковки туалетной бумаги, и один рулон отдельно. Заходит в гости соседка. Я ее за стол, и разговорились, у нее оказывается сегодня тоже день рождения. Мы ей в шутку дарим этот рулон туалетной бумаги со словами, что этот подарок она надолго запомнит. Как в воду глядела. Через пару дней меня подруга из Германии спрашивает, нашла ли я в рулоне бумажку 100 евро. У меня душа в пятки ушла. Деньги то не мне. Я пулей к соседке. Говорю, так и так, деньги не мои, мне их по курсу переслать надо. Она типа искать пошла, и типа в мусорном ведре нашла. У нее 2 дочки-подростка типа выбросили. Они что, евро в глаза не видели, мама же сама ездила на заработки и привозила. Ну, да ладно, главное вернула. Да уж, надолго мы обе этот подарок запомнили. Подруге потом рассказала, та смеялась.

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Кристина Морвей
6 дней назад

Про бабушку, передаривную подарок ребенка совсем не поняла. Бабушка ненавидела внучку? Пупса таки вернули?

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Мария
1 день назад

"подарил мне немецкую овчарку, которую он собственноручно сварил..." аж свет в глазах померк, пока до конца фразы не дочитала)))

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Светлана БМВ
1 день назад

Что в голове у таких бабушек, которые, не спросив ребёнка, забирают его игрушки и дарят чужим детям?!

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Skunks_not_dead
7 часов назад

мама "случайно порвала и выкинула"... нет, детка, не случайно, она просто ненавидела этот твой плакат и не хотела его видеть в своем доме

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