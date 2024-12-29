16 историй про то, как новогодний подарок стал главной изюминкой праздника
Воспоминания о подарке недолговечны? Как бы не так! Кто-то получает то, о чем долго грезил, а другие испытывают горькое разочарование после презента. Бывает и такое: даритель так преподнес подарок, что эмоции от него и стали главной изюминкой. Но одно неизменно — все презенты запомнились героям нашей подборки надолго.
- В этом году в офисе провели небезызвестную игру «Тайный Санта». Мне пришел ужасный подарок: коробка с фантиками от конфет, разным мелким мусором и запиской: «Не лезь к моему мужу!» Я в непонятках, ведь ни к чьему мужу я не лезла. Пошла разбираться. Оказалось, что муж моей коллеги изменяет ей с моей однофамилицей. Коллега подумала, что должна дарить подарок именно ей, поэтому и подсунула мне такое. Бедняжка сразу извинилась и на следующий день подарила мне классный презент. © Не все поймут / VK
- Бабушка подарила мне постер с любимой музыкальной группой на Рождество. Мы часто переезжали, но в каждой спальне я вешала его на стену. Однажды мама случайно порвала его и выкинула. Я рыдала несколько дней. Прошли годы. Рассказала эту историю свекрови, а та спустя 2 года нашла точно такой же постер и подарила мне его. Это был первый раз, когда я ревела из-за подарка. © smoltown / Reddit
- В детстве мы с мамой постоянно нуждались в деньгах, жили на грани нищеты, но она всегда старалась радовать меня какими-то мелочами. Помню, был один печальный Новый год, когда Дед Мороз не принес мне никакого подарка. Маме надо было как-то спасать ситуацию. И вот, она в ярости выбегает на улицу, а возвращается с белой бородой в руке. А потом вручает мне пакет с фруктами и конфетами. Объяснила это так, якобы она оторвала бороду этому негодяю и забрала подарок, который Дед Мороз не успел никому подарить. © Карамель / VK
- Я не любила Новый год. Семья неблагополучная, и праздника не было никогда. Сказала как-то об этом на работе, и с этого момента мне каждый день на столе кто-то оставлял маленький мешочек с милой записочкой-пожеланием и вкусняшками. Каждый день меня терзало предвкушение, но в последний рабочий день подарочка не было. А потом вдруг зашел мой милашка-коллега в костюме Деда Мороза с письмом и здоровенным подарком. В письме было приглашение отметить Новый год вместе, а в коробке парные кружки. Этот год будем праздновать в статусах невесты и жениха. © Карамель / VK
- Я такой человек, что на праздники ну просто не могу не купить маленькие подарочки своим коллегам. Вот только в этом году у меня случилось несчастье, да и урезали зарплату. Я с трудом приобрела подарки своей дочери и племяннику, на коллег просто не хватило. И, честно говоря, меня это жутко расстраивало, однако выше головы не прыгнешь. Так представьте мое удивление, когда я пришла на работу и увидела празднично украшенный кабинет, а все стояли с подарками. Они устроили «Тайного Санту», однако каждый из них еще и по мини-подарочку приготовил лично мне. Представляете? Приятно! © Не все поймут / VK
- Мы с подругой болтали по телефону каждую неделю. Оказывается, каждый раз она делала небольшие заметки обо мне. И вот в Рождество я получила от нее огромную коробку со всеми вещицами, которые я за год упоминала в телефонных разговорах. Это были мелочи, типа моей любимой газировки, набора для рукоделия, но такие приятные. Сказать, что я была удивлена — ничто не сказать. © pid247 / Reddit
Как говорится "дорог не подарок, дорого внимание". Но той тётке, что подарила мусор, я подарила бы ошейник, чтобы держала мужа нa привязи.
- На работе сделал анонимные подарки всем инженерам. Это был конверт с небольшой денежкой, новогодней открыткой и поздравлениями с наступающим Новым годом. Два дня споры идут, кто это подарил. Себе тоже сделал для отвода глаз. И так интересно наблюдать за счастливыми лицами, как они восторженно это обсуждают. Перебрали всех, начиная от бухгалтерии до директора, вроде мелочь, а им приятно. И на сердце от этого легко и хорошо. © Подслушано / VK
- Я жаловалась за семейным столом, что сейчас у меня очень сложный график работы. Так получается, что просыпаюсь ни свет ни заря и домой возвращаюсь ночью. Тем более, работаю в подвальном помещении. Сначала еще куда ни шло, но со временем такая обстановка все больше и больше начинает угнетать. И вот сидим на Новый год и открываем подарки. Младший братишка решил мне помочь с моей ситуацией и подарил то, отчего я прямо на месте расплакалась. Это была лампа с эффектом заката солнца. И он от себя добавил: «Ты же говорила как-то, что солнца почти не видишь, поэтому я решил подарить такую лампу». © Не все поймут / VK
- В 5 или 6 лет я с ума сходила по балету. И папа купил мне билеты на «Щелкунчика». Мы ходили с ним вдвоем. Я чувствовала себя такой взрослой, перед этим мы еще и сходили поужинать в ресторане. Представление было шикарным. До сих пор помню этот чудесный день. © pghdetdencol / Reddit
Билеты в театр - лучший подарок для меня нa любой праздник. Жаль, что никто никогда не дарил. Caмa ceбe дарю.
- Когда я была в начальной школе, у меня была мечта — найти в шоколадном яйце штампик. Я написала письмо Деду Морозу, и в новогоднюю ночь положила его под елку. Родители не знали, что делать: было множество идей вплоть до разрезания яйца нагретым ножом и закладывания туда штампика. Но в тот момент все штампики исчезли из продажи. Перед самым Новым годом мама в отчаянии пошла в магазин, чтобы подарить хотя бы просто шоколадное яйцо. И вот она купила его и положила в мешок с подарками от деда Мороза. На следующий день я обнаружила этот мешок и киндер в нем. Мама в соседней комнате сжалась в комочек. И вдруг она услышала мой визг: «Штампик!» В тот момент мама сама поверила в Деда Мороза. © Just Story / VK
- Я самый младший из 7 детей в моей семье. Помню год, когда папа брал несколько подработок, чтобы у нас, как говорится, были хлеб и крыша над головой. А потом я проснулся и увидел под елкой 5 велосипедов (у двух старших уже были велосипеды). Я не могу представить, через что пришлось пройти родителям, чтобы купить их, но мы были очень счастливы. © What_if_I_fly / Reddit
- Самый крутой подарок на Новый Год я получила от мужа в прошлом году. Он, зная, что у меня всегда мерзнут ноги, сам связал мне две пары шерстяных носков! Ездил к маме каждые два дня, чтобы она учила и поправляла, держал все в тайне и вот наконец вручил мне их. Лучший подарок в моей жизни. © Подслушано / Ideer
- Мечтала в детстве о кукле с домиком, но денег у семьи тогда не было. 1 января нашла под елкой жуткого пластикового пупса. «Дают — бери» — мой принцип, и я начала с ним нянчиться. А через пару дней бабуля заботливо передарила его внучке своей соседки. А я рыдала. А когда мама вернулась и узнала все, то ей пришлось серьезно поговорить с бабушкой. Оказалось, что это был не просто жуткий пупс, а какой-то дорогущий, ручной работы. Так вот мне дважды испортили настроение в тот Новый год. © Just Story / VK
- Мне муж подарил хлебопечку. Конечно, я ее хотела, но никогда бы сама себе не купила. И вот весь день я пекла хлеб. А потом, когда дети уснули, я сидела и смотрела на нее. © Slushytradwife / Reddit
- 31 декабря. Моя мама заскочила к нам ненадолго, подарила бокалы. Мы поставили их на стол, а коробку выкинули. И вот сидим, празднуем, как вдруг звонок от мамы. Спрашивает, нашли ли мы подарочек. Я в непоянтках, мол, бокалы же — вот они. А потом оказалось, что мама в коробку положила еще конвертик с деньгами. Представьте себе картину, как я в платье с мужем бегу на помойку. Баки там высокие, поэтому мы не придумали ничего лучше, чем забросить меня в бак. Да, именно в платье в мусорном баке я встречала Новый год. © Не все поймут / VK
- Как-то раз у нас на работе проводили «Тайного Санту». И помощник начальника подарил мне немецкую овчарку, которую он собственноручно сварил из проволоки. Он просто услышал, что я сильно люблю свою собаку. Это бесспорно лучший подарок, который я когда-либо получал, он до сих пор у меня. © oobee** / Reddit
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Комментарии
У меня на день рождения был "сюрприз". Моя подруга из Германии деньги в открытую послать не может. Вот она и решила их в коробку с посылкой положить. Деньги не мне, а ее сыну. А я типа ему по курсу переслать должна была. Об этом она как-то нечётко по телефону сказала, что я не знала, будут ли деньги в посылке. И вот извещение о посылке приходит как раз в мой день рождения (так просто получилось). Я деньги не нашла, и вот звоню, пишу подруге, а та оффлайн. И в посылке в том числе лежали 2 упаковки туалетной бумаги, и один рулон отдельно. Заходит в гости соседка. Я ее за стол, и разговорились, у нее оказывается сегодня тоже день рождения. Мы ей в шутку дарим этот рулон туалетной бумаги со словами, что этот подарок она надолго запомнит. Как в воду глядела. Через пару дней меня подруга из Германии спрашивает, нашла ли я в рулоне бумажку 100 евро. У меня душа в пятки ушла. Деньги то не мне. Я пулей к соседке. Говорю, так и так, деньги не мои, мне их по курсу переслать надо. Она типа искать пошла, и типа в мусорном ведре нашла. У нее 2 дочки-подростка типа выбросили. Они что, евро в глаза не видели, мама же сама ездила на заработки и привозила. Ну, да ладно, главное вернула. Да уж, надолго мы обе этот подарок запомнили. Подруге потом рассказала, та смеялась.
Про бабушку, передаривную подарок ребенка совсем не поняла. Бабушка ненавидела внучку? Пупса таки вернули?
"подарил мне немецкую овчарку, которую он собственноручно сварил..." аж свет в глазах померк, пока до конца фразы не дочитала)))
Что в голове у таких бабушек, которые, не спросив ребёнка, забирают его игрушки и дарят чужим детям?!
мама "случайно порвала и выкинула"... нет, детка, не случайно, она просто ненавидела этот твой плакат и не хотела его видеть в своем доме