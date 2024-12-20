20+ фотографий, которые доказывают, что зима — это не только холода, но и время чудес
Фотоподборки
22 часа назад
Какая зима без снега и льда? Наверное, в южных районах нашей планеты люди немножко завидуют тем, у кого холода. Но, к счастью, они всегда могут подглядеть в интернете эпичные фото природы из тех уголков Земли, где зима — это не просто отрезок в календаре.
«Моя жена искупалась в открытом бассейне при температуре −29º C»
- У меня мурашки по коже, когда я вижу это. © Unknown author / Reddit
«Я стану папой! Недавно выпал снег, и мы с женой решили, что это крутой способ сообщить всем такую новость»
«Так выглядит собака после первого крупного снегопада»
«Снег на стекле подтаял и скрутился в буррито»
«Кто-то слепил из снега это. Здоровенная игуана»
Классно! Занятие na всесь вечер для семьи, а заодно прикольный фон для фоточек всем соседям)
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- Они там со всей округи снег собрали что ли? © ikes**** / Reddit
«Мыльные пузыри на морозе»
«В моем районе орудуют „Снежные Бэнкси“, привносят частичку тепла. Надеюсь увидеть больше их работ»
«Не стал убирать рождественскую гирлянду. Моя лень окупилась»
«Чувствую себя негодяем...»
«Недалеко от нашего дачного участка есть маленький пожарный прудик. Сегодня моя мама, гуляя возле него с внуком, увидела это. Ледяной гербарий»
«Я думал, что закрыл окна»
«Кто-то слепил бюст»
«Я бразильянка. Я впервые в жизни вижу снег»
Не, я не представляю зиму без снега. Не смогла бы жить там, где его нет.
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«Если вы оставляете рождественские гирлянды включенными до февраля, иногда, в снежный день, это приносит свои плоды»
«„Оставьте тонкую струйку воды, чтобы трубы не лопнули...“. Да ладно»
«Это моя машина. Я живу в Северной Норвегии»
«Сосулька, которую я снял со своего дома в Орегоне. 81 см в длину»
«Мой папа разлил кипяток в очень морозный день»
«Не послушаешь ты музыку. Минус 36 °С»
«И это только за воскресенье насыпало... Вчера я чистила окно»
«Так выглядят 2,5 метра снега»
У нас есть и другие подборки с эпичными фото зимы:
Фото на превью Harvey***** / Reddit
Комментарии
Уведомления
После такого фонa наши +7 утром выглядят издевательством)
Но дома все равно зябко!
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Мы немножко до вас не дотянули, у нас +3 сегодня было. И все, что нападало, уже тает, похоже, хрен нам, а не белое рождество
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