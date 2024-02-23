14 человек, которые живут по принципу «cам себе мастер», но справляются с переменным успехом

Есть люди, которые обладают суперспособностью: у них нет специального образования, но они могут починить то, на что даже профессионалы махнули рукой. С другой стороны, некоторые мнят себя мастерами на все руки, но их руки будто немного не оттуда растут. В этой подборке поговорим о случаях, когда люди взялись починить что-то сами, а также о том, что из этого вышло.