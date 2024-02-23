14 человек, которые живут по принципу «cам себе мастер», но справляются с переменным успехом
Народное творчество
1 час назад
Есть люди, которые обладают суперспособностью: у них нет специального образования, но они могут починить то, на что даже профессионалы махнули рукой. С другой стороны, некоторые мнят себя мастерами на все руки, но их руки будто немного не оттуда растут. В этой подборке поговорим о случаях, когда люди взялись починить что-то сами, а также о том, что из этого вышло.
- Мой телефон весь день пролежал на 40-градусной жаре. Как следствие, он сломался, ничего удивительного. 4 раза я относила его в ремонт, и везде говорили, что телефон невозможно починить, проще новый купить. Придя домой после очередной неудачи, я на нервах кинула мобильник в морозилку со словами: «Перегрелся, значит? Ну тогда охладись!» И что же в итоге? Он заработал. © Подслушано / Ideer
- Сломалась ручка на балконной двери. Уже полгода прошу своего мужика починить. И тут прихожу с работы, а он мне кричит: «Ничего не замечаешь?» Подводит меня к балконной двери и говорит: «Открой». Ну я открыла, а ручка, как обычно, осталась у меня в руке. Я: «И-и-и?» Видели бы вы выражение его лица... Он только и смог, что пробормотать себе под нос: «Да как, как так? Я только сделал, а ты опять сломала». © Подслушано / Ideer
- Унитаз сломался, муж пошел разбираться. В итоге доломал унитаз, разбил в ванной комнате зеркало, ничего не убрал и пошел играть в приставку. На днях его отец приедет из соседнего города все это дело ремонтировать. Нет слов. © Подслушано / Ideer
- Родители делали ремонт. Папа купил линолеум и, конечно же, решил сэкономить и самостоятельно уложить его. В итоге пол пошел волнами. Мама: «Это что?!» Батя: «Ой, да ладно, сойдет». Но мама не унималась. Пришлось старый линолеум выкинуть и купить новый. Потом мама нашла по объявлению парня, который за $ 10 (еще извинялся, что дорого берет) его уложил. Все идеально.
- С мужем уже не единожды делали ремонт, но при этом ни разу не поссорились. На цвет обоев мужу чихать, лишь бы не лютый треш, но такое я точно не выберу. В плане выполнения работ я доверяю ему и в точности выполняю все его указания. А он доверяет моему глазомеру. Если я сказала, что розетка криво прикручена, значит, он переделает. © SON5SON / ADME
- В моей семье было принято долго пользоваться испорченной вещью, сетовать на неисправность, а потом все же покупать новую. А муж умеет починить что угодно. Если техника выходит из строя, то к вечеру она уже работает лучше прежнего. Но как же, блин, хочется просто новый чайник купить! Подружка посоветовала приобрести дачу, чтобы обновить квартиру. Муж согласился. Говорит, в гараже полно исправной техники его дедов. © Подслушано / Ideer
- Я наняла женщину, которая специализируется на поклейке обоев. Она озвучила цену в половину моей зарплаты. Но я-то хотела, чтобы в новой квартире все было идеально. Брат узнал и начал бухтеть, мол, вот я обленилась. Говорит: «Лучше бы отдала мне эти деньги, я бы приехал и поклеил». Я отказалась от его щедрого предложения. Через неделю я ржала как конь, когда узнала новости. Брат тоже затеял ремонт. Купил дорогие обои, сам развел клей и все поклеил. А на следующий день обои пошли волнами и отвалились. Теперь их разве что выбросить можно. Скупой платит дважды.
- Мне уже 50 лет, и лишь сейчас я понимаю, что некоторые вещи должны делать только профессионалы. А по молодости пытался играть в электрика, и меня дважды било током. Мораль этой истории: нанимайте экспертов. © Steve Sewell / Quora
- Родители купили старый дом. Батя поднялся на крышу, чтобы починить дымоход. А его друг захотел помочь и отправился на чердак. Только вот парень этот ничего не смыслил в ремонте. Следующее, что мы увидели, — это его нога, торчащая с потолка кухни! Чувак не знал, что на недостроенном чердаке можно наступать только на обрешетку пола. © Arthur Renner / Quora
- Я девушка, мне 20 лет. Умею шпаклевать, клеить обои, класть и затирать плитку, чинить сантехнику. А все потому, что папа брал меня с собой на работу с 13 лет (мне это было только в радость). И как же бесят мужики, которые ничего по дому делать сами не умеют, но при этом скептически посмеиваются, когда я говорю о своих умениях! © Подслушано / Ideer
- Мой бывший муж думал, что сможет починить все, но своим «ремонтом» он делал только хуже. Как-то у нас протекла крыша, и надо было просмолить ее гудроном. Муж не стал искать дыры, а просто решил вылить расплавленный гудрон сверху, да побольше. Ладно, кое-как доделал крышу. Жизнь шла своим чередом, а потом мы развелись. И вот наступило лето, началась жара. Выхожу я на крыльцо и вижу, что весь потолок провис, а из щелей капает расплавленная смола. Крыша вот-вот рухнет. Пришлось вызывать специалистов, снимать всю крышу, класть новую и делать новый потолок. Это обошлось мне в кругленькую сумму. © Alison Hartough / Quora
- В нашей семье есть старые настенные часы с кукушкой. Однажды часы сломались, дед решил починить их сам. С тех пор часы показывают точное время, но кукушка кукует не каждый час, а абсолютно бестолково. Притом это всегда предшествует какому-то приятному сюрпризу: приходу гостей, посылке, хорошей новости, подарку, долгожданному звонку. Я всегда очень радуюсь, когда в гостях у деда слышу эту кукушку. Ощущение, будто к волшебству прикасаюсь. И день всегда складывается очень удачно. © Подслушано / Ideer
- У сына сломался водонагреватель: сдохла плата. В одной фирме сказали, что ремонту не подлежит, в другой — что ремонт стоит столько, что проще выбросить и купить новый. Сын разобрал агрегат, высыпал из него километр накипи и осадка. Заменил анод, пропаял плату, поставил на нее Wi-Fi — и опаньки, все заработало. Еще и включать этот водонагреватель можно теперь с телефона. © Аноним3576156 / Подслушано / Ideer
- Мы тогда были подростками. Родители спросили, что купить — посудомоечную машину или снегоочиститель. Я, будучи девочкой, все время мыла посуду, так что, конечно, проголосовала за первый вариант. Обязанность расчищать снег была на брате — естественно, он был за второй. Родители решили, что снегоочиститель нужен только зимой, поэтому лучше купить посудомойку. Но однажды что-то в ней забарахлило, и брат заявил: «Я могу починить!» Не спрашивайте меня, почему мама ему разрешила. Брат разобрал весь прибор и говорит: «Ага, вот в чем проблема!» Да только забыл, как собрать все обратно. Я всегда подозревала, что он сделал это из вредности. © Barbara Verry / Quora
Когда горе-ремонтники берутся за дело, жди беды. И ведь не переспоришь их, не докажешь, что надо вызвать профессионала. А некоторые родственники вообще могут сделать внезапный финт ушами. В этой подборке героиня узнала, почему вредная свекровь вдруг стала к ней очень добра.
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