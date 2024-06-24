15 женщин, которые плюнули на все предрассудки и оделись в свое удовольствие

Что можно и что нельзя носить — это вечный повод для споров. Возраст, особенности фигуры — и вот вы мишень для критиков. А еще есть люди, которые одеваются не по моде, и на каждом углу их также поджидают хейтеры. Но героини этой подборки надевают то, что им нравится.

«Если бы 2 года назад мне сказали, что я надену такой наряд, я бы поржала. Здорово носить красивые вещи, вместо того чтобы прятать свое тело»

© rachii73 / Reddit Bisquit 6 минут назад Дело не в прятать или не прятать тело. Любая одежда должна быть по фигуре, всё-таки размеры существуют не зря. Этот наряд просто мал размера на два. - - Ответить

«Мне очень нравится это фото. Но, боюсь, им я могу поделиться только тут»

Ты выглядишь потрясающе, размести это фото везде, потому что ты прекрасная богиня. Людям повезет увидеть тебя даже мельком! © project_dakota / Reddit

«Переживаю, не слишком ли молодежный образ? Я мама, мне 31»

«Уже поздно такое носить? Мне 40 с хвостиком»

«Я достаточно смелая, чтобы выгулять это платьишко»

Я теперь тоже хочу себе такое платье! © Twigisbaee / Reddit

«Мне почти 36. Это платье слишком молодежное и откровенное?»

«Мне потребовалось время, чтобы обрести уверенность в себе. Я никогда не мерила кроп-топы, а тут попробовала и поняла, что они мне нравятся»

© Feelnoway99 / Reddit Lilit1313 8 минут назад Кто-нибудь,объясните уже юным,что кроптопы для демонстрации животика в тонусе,даже не худого,впалого,а именно подкаченного. Вот этот пояс вечной верности подчёркивать не за чем.

Но убедили,где мой трекер голодания... - - Ответить

Хороша, чертовка! Вот бы мне вашу уверенность, нравится этот наряд. © flatlandembroidery / Reddit

«Мне 35. Можно ли мне носить кроп топ?»

Ну, моя бабушка сказала бы, что жизнь слишком коротка, чтобы запрещать себе что-то. © Jurellai / Reddit

«Это нормально для моей формы тела? Или слишком откровенно»

«Хвастаюсь топом, который сшила сама. В магазинах просто нет топов для женщин с большими размерами — пришлось взять дело в свои руки!»

«Увы, так и не научилась подбирать одежду после рождения ребенка. Собираюсь на концерт»

«Я взрослая женщина, мама. Это не слишком?»

Ты — взрослый человек и имеешь право решать, как тебе одеваться. Носи то, в чем ты чувствуешь себя комфортно. Ты же не хочешь, чтобы твой ребенок выбирал одежду, основываясь на мнении толпы. Ты выглядишь великолепно, и совсем не похоже, что пытаешься молодиться. Просто будь собой. © Onleki / Reddit

«Что сказать? Да, я люблю черный цвет и ношу только его»

«Первая пара кроссовок моей бабушки, что мы подарили ей на день рождения. Ей исполнилось 73 года»

«Мой вчерашний образ»

© kanina2- / Reddit Конфуз 37 минут назад С бору по сосенке... Но при сейачасной моде "чем несовместимее и страшнее, тем лучше", наверное. самое оно...

Бедные мужики... На такое посмотрят и будут друг на друга смотреть... - - Ответить