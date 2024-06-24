Дело не в прятать или не прятать тело. Любая одежда должна быть по фигуре, всё-таки размеры существуют не зря. Этот наряд просто мал размера на два.
15 женщин, которые плюнули на все предрассудки и оделись в свое удовольствие
Что можно и что нельзя носить — это вечный повод для споров. Возраст, особенности фигуры — и вот вы мишень для критиков. А еще есть люди, которые одеваются не по моде, и на каждом углу их также поджидают хейтеры. Но героини этой подборки надевают то, что им нравится.
«Если бы 2 года назад мне сказали, что я надену такой наряд, я бы поржала. Здорово носить красивые вещи, вместо того чтобы прятать свое тело»
«Мне очень нравится это фото. Но, боюсь, им я могу поделиться только тут»
Ладно,фиг с ним,с фото,вон там коммент огонь! Анастейша Стил ведёт рубрику о богинях?)
- Ты выглядишь потрясающе, размести это фото везде, потому что ты прекрасная богиня. Людям повезет увидеть тебя даже мельком! © project_dakota / Reddit
«Переживаю, не слишком ли молодежный образ? Я мама, мне 31»
Мне вот прям существенно больше лет, но если вдруг выпадет достаточно тёплый день, то такой прикид вполне могу надеть...дело не в возрасте, а в его качестве 😝
«Уже поздно такое носить? Мне 40 с хвостиком»
«Я достаточно смелая, чтобы выгулять это платьишко»
- Я теперь тоже хочу себе такое платье! © Twigisbaee / Reddit
«Мне почти 36. Это платье слишком молодежное и откровенное?»
«Мне потребовалось время, чтобы обрести уверенность в себе. Я никогда не мерила кроп-топы, а тут попробовала и поняла, что они мне нравятся»
Кто-нибудь,объясните уже юным,что кроптопы для демонстрации животика в тонусе,даже не худого,впалого,а именно подкаченного. Вот этот пояс вечной верности подчёркивать не за чем.
Но убедили,где мой трекер голодания...
- Хороша, чертовка! Вот бы мне вашу уверенность, нравится этот наряд. © flatlandembroidery / Reddit
«Мне 35. Можно ли мне носить кроп топ?»
- Ну, моя бабушка сказала бы, что жизнь слишком коротка, чтобы запрещать себе что-то. © Jurellai / Reddit
«Это нормально для моей формы тела? Или слишком откровенно»
Ну если вы работаете в стрип-баре ... Или танцовщица гоу-гоу...
Ну или низкая социальная ответственность...
«Хвастаюсь топом, который сшила сама. В магазинах просто нет топов для женщин с большими размерами — пришлось взять дело в свои руки!»
новый уровень леопардового принта: носить принт с леопардами))
«Увы, так и не научилась подбирать одежду после рождения ребенка. Собираюсь на концерт»
Платье жуть просто. Подчеркнуло всё что должно было скрыть🙈🙈🙈
«Я взрослая женщина, мама. Это не слишком?»
- Ты — взрослый человек и имеешь право решать, как тебе одеваться. Носи то, в чем ты чувствуешь себя комфортно. Ты же не хочешь, чтобы твой ребенок выбирал одежду, основываясь на мнении толпы. Ты выглядишь великолепно, и совсем не похоже, что пытаешься молодиться. Просто будь собой. © Onleki / Reddit
«Что сказать? Да, я люблю черный цвет и ношу только его»
«Первая пара кроссовок моей бабушки, что мы подарили ей на день рождения. Ей исполнилось 73 года»
«Мой вчерашний образ»
С бору по сосенке... Но при сейачасной моде "чем несовместимее и страшнее, тем лучше", наверное. самое оно...
Бедные мужики... На такое посмотрят и будут друг на друга смотреть...
А здесь у нас 14 девушек, которые устали бегать по магазинам в поисках идеального купальника и сшили его сами.
Комментарии
"Мама, папа только что упал со стремянки!
-И что же он сказал?
-Мат повторять?
-Нет, мат пропусти.
-Тогда он промолчал." (с)
Вообще всё равно, кто и что носит. Пока, правда, чье-нибудь голое жирное пузо, вываливающееся из топика не по размеру, не начнет тыкаться мне в лицо где-нибудь в общественном транспорте. Но от таких фото всегда неуютно. Имхо, кому искренне классно в своем XXL и леопадовых лосинах с розовым кроп-топом, тот вряд ли будет бегать по сайтам и писать, как ему классно. Ну, потому что о чем писать, если ты считаешь, что так нормально и естественно? А кто пишет, хочет одобрения. Причем даже от ноунеймов в сети сойдет. И сколько случаев, когда потом начинается заламывание рук, мол, ах какие люди жестокие, пишут мне гадости. Ну так если ты сообщила миру, какая ты звезда в этом наряде, то прими как данность, что кроме поддержки, ты получишь и мнение тех, кому не нравится. Но нет, нытье.