Последняя капля для подачи на развод это букет ромашек от левого мужика? Л- логика. А, стоп. Это же придуманные истории на подслушено, в основном месте жительства автoров эдми
15 бедолаг, которые даже предположить не могли, что разрушит их отношения
Когда мы влюбляемся в человека, то, очарованные им, не видим никаких недостатков. А когда розовые очки спадают, не всегда остается шанс сохранить отношения. Кто-то расстается с некогда любимым человеком из-за неожиданно открывшихся тайн, а для кого-то последней каплей становится рулон туалетной бумаги.
- Мы с парнем расстались из-за картошки. Встречались пару лет. Он с виду серьезный и образованный человек, способный нести ответственность за свои поступки. Очень хотела за него замуж, но не судьба. А началось все с того, что ему в наследство оставили деревенский дом с огромнейшим огородом. Я сама городская до мозга костей, в деревне особо не была. И вот начинает он меня склонять поехать в тот дом на выходные посадить какую-то зелень. Согласилась. Самой было интересно, даже отпуск на работе взяла.
Позже оказалось, что с нами поедут его родственники. На месте выяснилось, что они решили засадить все поле картошкой. Заднюю включать было поздно — пахала я там целую неделю. Устала неимоверно. В последний день родственники устроили застолье. И там-то я узнала, что дом этот вообще не его. Все было придумано для того, чтобы я приехала помочь с картошкой какой-то его тетушке! Мне еще и нагло заявили, что ждут меня осенью помогать. Психанула я и молча свалила. © Как мы расстались... / VK
- Муж недавно выдал номер. Заметила, что волнуется, готовится к какому-то разговору. Долго мялся и предложил разделить пополам семейный бюджет — якобы ему ни на что не хватает и надоело жить без денег. У меня аж глаза на лоб полезли! Живем в моей квартире, отдавал раньше только часть своей небольшой зарплаты, этого реально хватало только на продукты! Конечно, согласилась. Подумала и выкатила ему прайс: за проживание в квартире, коммуналку, мои услуги повара, за уборку. Сумма вышла почти в 2 раза больше, чем он раньше отдавал. И тут уже я задумалась: а зачем мне это надо? Я и сама прекрасно зарабатываю. Думаю разводиться. © Откровенно говоря / VK
- Утром незнакомец подарил мне букетик ромашек. Маленький и очень милый букет моих любимых цветов. Мужчина просто подошел ко мне, когда я стояла на остановке, протянул букет, подмигнул и ушел. И я осознала, что это первый мой букет от мужчины за последние 12 лет. Угадайте, сколько лет я замужем. Сегодня иду подавать на развод. Конечно, цветы — не единственная причина. Но именно они стали последней каплей. © Палата № 6 / VK
- Сил моих больше нет! Собираюсь расстаться с парнем из-за денег. Я не меркантильная и не жадная, но иногда мне нужна помощь. Сломалась стиральная машинка, его слова: «Сочувствую». Чиню телефон сама, холодильник покупаю сама, зубы ремонтирую сама. На день рождения подарил мне шарики и цветы, на 8 Марта — носки. Откровенно говоря, я сейчас еле свожу концы с концами. Вчера чуть не расплакалась в магазине, когда он покупал себе ветровку за 20 тысяч. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Нашли с мужем классную квартиру в ипотеку, подали документы в банк. Мои накопления пошли бы в дело, мои родители предложили помощь, а он хотел машину свою продать и добавить. На следующий день после моего дня рождения банк одобрил кредит, но тут муж предложил кредит нам взять на него, а квартиру на его маму оформить. Мол, она ее сдавать будет, а мы за это сможем у нее жить. А то у меня паспорт другой страны и оформлять на меня недвижимость «неудобно». Я отказалась, в банк мы не поехали. Позже он прислал сообщение, что мы разводимся. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Я вышла замуж за нарцисса, который раскрывал свою истинную сущность постепенно. Он перестал заниматься домашними делами и прибирать за собой. К слову, мы не договаривались, что я стану домохозяйкой, ведь оба работаем полный день. На мои претензии он отвечал, мол, не нравится бардак — разгреби. Ну я собрала все его разбросанные шмотки и швырнула на его компьютерный стул, а он поднял ор выше гор. Я такая: «Ну ты же сам сказал, чтобы я разгребла бардак, если мне не нравится». После этого он начал за собой следить. Но развода избежать не удалось. © lOCAtek / Reddit
Вышла замуж за нарцисса, поэтому он свинячил. Одна рука левая, другая красивая.
- Мой начальник недавно развелся. Его жена рассказывала людям, что одна из причин — это то, что он использовал слишком много туалетной бумаги. Она вообще очень экономная женщина, умудрялась даже, когда муж был в ванной, слушать, не использует ли он там слишком много бумаги. © dizzylyingdown / Reddit
- Сижу жду его на работе, соскучилась. Приехал, взял мой телефон и без объяснений давай в нем рыться. К телефону подходить нельзя, смотреть нельзя, ноутбук брать нельзя. Я плачу, прошу объяснений, кричу. Говорит: «Потом». Закончив этот ужас, сказал, что увидел в записи с камеры наблюдения, как я какое-то неизвестное ему приложение закрыла. И еще обиделся на меня за то, что я просила объяснений. Так и расстались. © Подслушано / Ideer
- Мы развелись из-за тещи. Ее постоянные манипуляции добили наши отношения. Дошло до того, что жена проводила больше времени с ней и на работе, чем со мной. И мне это надоело. Я приходил домой с работы, а жены не было, потому что она до ночи торчала у своей мамочки. В выходные мы тоже не могли провести время вместе, потому что теще надо было срочно ехать покупать какую-то очередную фигню. Когда у нас родился ребенок, стало еще хуже. Я чувствовал себя как между молотом и наковальней. Короче, развелись, уже пару лет прошло. Бывшая все так же ссорится со своей матерью. © andyman171 / Reddit
- Пашу на двух работах, еще свой магазин есть. На быт катастрофически не хватает времени. Наняла домработницу, которая приходит 2 раза в неделю.
Стала я встречаться с мужчиной, его все устраивало. И вот как-то остался он у меня на ночь, задержался и вдруг встретился нос к носу с моей помощницей. И разразился скандал. Мол, как это так, я не сама все делаю! Женщина же должна сама вести хозяйство, даже если вкалывает 25/8. На том и разбежались. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Я обожаю мужиков, которые держат свое слово. Балаболов мне в жизни хватило. Бывший постоянно что-то обещал и не выполнял. Однажды сказал, что в выходные сходим в кино. В итоге проснулись в субботу, а он благополучно забыл и запланировал уже себе что-то другое. Или пообещал сделать предложение на 3-летие отношений. В итоге вместо кольца получила билеты на море. Тоже неплохо, но договаривались ведь о другом! Устала я от вранья. Ушла от него. © Карамель / VK
- Спустя годы после развода до меня дошло, что муж видел во мне фигуру матери. Реально хотел жить как с мамой, даже говорил: «Тебе нужны другие хобби: шить или вышивать». А я на природу люблю ездить, на рыбалку, на концерты. Шить вообще не умею. И одеваться просил более классически. По сути, как его мама, которая учительницей работала. Капризничал и не всегда ел мою стряпню. Я вкусно готовлю, но с тех пор готовлю только для родных, а мужчинам могу максимум чай заварить.
Сыпалась наша любовь, сыпалась и рассыпалась. Он саботировал все домашние дела, игнорировал сына, денег ему тоже было жалко. На продукты давал — и на том спасибо. Потом сказал, что у него депрессия, а мы с ребенком тормозим его развитие своим присутствием. А после развода стал жаловаться, что неудобно одному жить. Пока с работы придешь, пока приготовишь, за компьютером посидишь — уже спать пора. © nesradio / Pikabu
Ммда,великовозрастное сыно(противно было даже читать,как женщина это дома терпела?..
- Жили с парнем 5 лет, все было хорошо. А тут он вдруг решил, что нам нужен раздельный бюджет. Аргументировал это тем, что хочет накопить на машину, поэтому будем все траты делить 50/50. И именно это разрушило наши отношения. Зачем мне мужик, если я сама за себя плачу в заведении? Дико злилась на него. Доходило до того, что он покупал сырки в магазине, а я не могла их взять из холодильника. Ведь у меня тоже есть деньги, я могу пойти и купить такие же. Стал скупердяем, считал каждую копеечку. Мне такое не подходило — мы расстались. Пусть трясется над своими деньгами, но уже без меня. © Карамель / VK
- Муж всегда требует оваций за подаренные цветы. Тащит мне огромные букеты роз. Я поначалу, конечно, радовалась, но тонко намекала, что люблю ромашки. Потом уже прямо говорила. И просила. Практически умоляла уже подарить мне эти ромашки! А ему будто все равно — каждый праздник дарит розы. И ждет же от меня радости, счастья, восторга! А я молчу. Молчу и вспоминаю моего университетского парня — первую любовь. Который сразу запомнил, что я люблю ромашки. И покупал их раз в месяц в день стипендии. Такие красивые и пахучие ромашки. Каждый раз завернутые в разного цвета бумагу. Скучаю по тем временам, да и по тому парню, если честно. Наверное, будет развод. © Палата № 6 / VK
- Бывший не выкладывал наши фото в сеть и не рассказывал никому, что мы вместе. О знакомстве с родителями даже речи не шло. Я стала подозревать неладное. В какой-то момент собралась с мыслями и сказала прямо. Оказалось, мой кавалер просто боялся, что я не понравлюсь его маме. Я в свой 21 год понимала, что это какой-то бред и надо ему взрослеть. Из-за этого мы и расстались. А потом так вышло, что я стала работать с его мамой. Я видела ее фотки, поэтому узнала ее, но все стеснялась заговорить. Однако сейчас мы хорошо общаемся. И знаете что? Я ей очень нравлюсь. Она время от времени даже спрашивает, не хочу ли я снова сойтись с ее сыном. Я, конечно, не хочу. © Карамель / VK
Когда приходится расставаться, кажется, что наступил конец света и в жизни больше не будет ничего хорошего. Но это не так. Если одни отношения разрушились, значит, впереди ждут новые и, возможно, очень-очень классные.
Комментарии
История про маму-коллегу напомнила
Была у меня одногруппница, по характеру - редкая крыса, я на неё даже как-то заяву в полицию написала. А потом волей случая получилось работать с её мамой в соседнем отделе - тихая, приятная и компетентная женщина. Видать, одногруппница в отца пошла. Или её мать на работе умело притворяется.