15 бедолаг, которые даже предположить не могли, что разрушит их отношения

История про маму-коллегу напомнила

Была у меня одногруппница, по характеру - редкая крыса, я на неё даже как-то заяву в полицию написала. А потом волей случая получилось работать с её мамой в соседнем отделе - тихая, приятная и компетентная женщина. Видать, одногруппница в отца пошла. Или её мать на работе умело притворяется.