14 девушек, которые устали бегать по магазинам в поисках идеального купальника и сшили его сами

Любая женщина знает, как нелегко бывает подобрать одежду, а уж про купальники и говорить нечего. Особенно когда фигура отличается от стандартных объемов и роста. Модели из магазинов то маломерят, то наоборот; то ничего не поддерживают, то все перетягивают... Героини нашей статьи решили взять дело в свои золотые руки, сделали идеальные купальники самостоятельно и встречают лето во всем великолепии.

«Мой первый успешно сшитый купальник!»

«Сшила вот такой купальник в стиле ретро, а на ткани напечатала собственные рисунки»

«Ты похожа на ретро-Барби у бассейна!»

«А я смастерила и купальник, и накидку в пару к нему»

«Это я сшила для подружки»

«Мой первый купальник»

Отличная работа! Но из-за красного цвета в белый горошек ты похожа на Минни Маус. © shinracompany / Reddit

«Я вдохновлялась вот этой Барби»

«Решила опубликовать свое главное достижение — вот этот купальник»

Я начала шить себе одежду, потому что рост у меня 185 см, и мне ничего не подходило. Теперь у меня есть настоящий Святой Грааль — этот цельный купальник! Вчера опробовала его в бассейне. © SorryBeautiful / Reddit

«Связала сестре в подарок на день рождения»

«Впервые попробовала что-то сшить из эластичной ткани»

«Ну наконец-то купальник, который сидит на мне как надо!»

«Моя первая удачная работа из эластичной пряжи»

«Решила попробовать новую схему, но не разобралась до конца, пришлось импровизировать»

«Я катаюсь на сапборде и на каяке в бурной реке, и в этом купальнике я чувствую себя надежно — он держится как влитой»