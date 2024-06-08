14 девушек, которые устали бегать по магазинам в поисках идеального купальника и сшили его сами
Фотоподборки
2 часа назад
Любая женщина знает, как нелегко бывает подобрать одежду, а уж про купальники и говорить нечего. Особенно когда фигура отличается от стандартных объемов и роста. Модели из магазинов то маломерят, то наоборот; то ничего не поддерживают, то все перетягивают... Героини нашей статьи решили взять дело в свои золотые руки, сделали идеальные купальники самостоятельно и встречают лето во всем великолепии.
«Мой первый успешно сшитый купальник!»
«Сшила вот такой купальник в стиле ретро, а на ткани напечатала собственные рисунки»
«Ты похожа на ретро-Барби у бассейна!»
«А я смастерила и купальник, и накидку в пару к нему»
«Это я сшила для подружки»
«Мой первый купальник»
- Отличная работа! Но из-за красного цвета в белый горошек ты похожа на Минни Маус. © shinracompany / Reddit
«Я вдохновлялась вот этой Барби»
«Решила опубликовать свое главное достижение — вот этот купальник»
- Я начала шить себе одежду, потому что рост у меня 185 см, и мне ничего не подходило. Теперь у меня есть настоящий Святой Грааль — этот цельный купальник! Вчера опробовала его в бассейне. © SorryBeautiful / Reddit
«Связала сестре в подарок на день рождения»
«Впервые попробовала что-то сшить из эластичной ткани»
«Ну наконец-то купальник, который сидит на мне как надо!»
«Моя первая удачная работа из эластичной пряжи»
Это не купальник скорее боди, юбка или шорты в комплект напрашиваются
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«Решила попробовать новую схему, но не разобралась до конца, пришлось импровизировать»
«Я катаюсь на сапборде и на каяке в бурной реке, и в этом купальнике я чувствую себя надежно — он держится как влитой»
Я бы предпочла более закрытый вариант, с рукавами и шортами. На сапе и каяке обгореть - как нечего делать.
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Знаете, кто точно знал толк в пляжной моде? Женщины предыдущих поколений. Взгляните на этих ретро-красавиц, например.
Фото на превью SorryBeautiful / Reddit
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