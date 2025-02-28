19 женщин, которые будут еще долго вспоминать то, что им вручили на 8 марта
Народное творчество
2 часа назад
Цветы, конфеты, внимание, да еще и выходной день - 8 марта прекрасно со всех сторон. Однако порой в этот день люди вокруг могут преподнести такой подарок, что уж точно банальным не назовешь.
- У меня проблемы с обонянием, поэтому парфюм мне всегда покупала мама. И вот парень на 8 Марта сам мне подарил духи. Обрадовалась еще. А потом начала замечать, что люди шарахаются от меня. Приезжаю к маме, а она: "Фу, ну и вонь от тебя". Оказывается, мой мужик специально вонючие духи купил, чтобы от меня другие парни подальше держались. © Подслушано / Ideer
- Мой мужчина подарил мне шикарный букет на 8 марта. А потом попросил передать одну розу моей сестре. Я еще подумала: "Как это мило". Притащила розу сестре, а потом просто ошалела. Потому что сестра вдруг как ляпнула: "Почему он нас двоих любит, а мне досталась только роза?!" © Подслушано / Ideer
- Очень тупо спалила любовницу мужа. Он на 8 марта подарил мне духи. Запах сразу не понравился. Убрала их в шкаф, даже ни разу не побрызгалась, думала, что поменяюсь потом с кем-нибудь из подруг. А недавно учуяла запах этих духов от рубашки мужа. © Подслушано / Ideer
- Накануне праздника сказала парню: «Хочу мимозу. Ничего больше не надо». Он удивленно посмотрел, но вроде понял. И вот 8 Марта — тюльпаны, открытка, шоколадка. Поблагодарила его, но напомнила, что просила-то я мимозу. Тот снова вылупился на меня, извинился и ушел. Возвращается через полчаса, а в руках у него какой-то лоток из супермаркета. Беру, смотрю. Ну да, салат «Мимоза». Мне, конечно, говорили, что мужчины любят конкретику, но такого я не ожидала. © Карамель / VK
- На 8 марта многим одногруппницам подарили цветы, все ходили и хвастались ими. Мне никто ничего не подарил, я решила сама себе все организовать. Заваливаюсь с букетом на пары, все начинают интересоваться, откуда цветы. Я выдумываю историю про шикарного чуть ли не принца. Тут в аудиторию заходит преподаватель и ошарашенно так: «Доча, а зачем ты в университет притащила из дома букет, который мне папа подарил?» Да, моя мама еще и мой преподаватель. Испортила такую историю. © Палата № 6 / VK
Вот как раз салат "Мимоза" был бы конкретикой. А так - мимоза и мимоза. Просто мужик не знает, что это такое.
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- Училась я тогда в школе. С классом отношения нормальные были. Не звезда, но и не изгой. Как-то раз прогуляла школу, когда нас должны были поздравлять с 8 марта. Вечером кто-то из класса занес чахлый цветок и маленькую открытку для меня. Приятно было все равно, настроение на высоте. В тот вечер я еще не знала, что прогул спас меня от унижения. На следующий день прихожу в школу и выясняю, что другим девочкам подарили по розе, открытке и мягкой плюшевой игрушке. Одноклассники намеренно хотели вручить на линейке всем девочкам хорошие подарки, а мне - плохонькую гвоздику и кусочек картона. При всех. Я до сих пор не понимаю, зачем они так. © BlueberryWaffle / Pikabu
- В школе перед 8 марта мальчики тянули жребий, кого из девочек будут поздравлять. Меня хотели поздравить три мальчика, но один оказался настойчивее, вызвался без жребия. После уроков начинают дарить подарки. И вот очередь доходит до меня, одноклассник вручает пакет. А в нем штук 20 старых аудиокассет с пожелтевшими фотографиями и разбитыми пластмассовыми коробками. Еле сдержалась, чтобы не заплакать. Дома дала волю слезам. Позвонили те два одноклассника, которые тоже хотели поздравить. Я говорить не могла - плакала. Моя сестра объяснила им, в чем причина слез. Через минут 30 звонок в дверь. На пороге стояли два друга. Принесли мне новые духи. Оказывается, они пошли в ближайший магазин, и продавец подобрала им аромат для меня. Прошло больше 20 лет, я до сих пор помню. А кассеты выкинула, хоть сестра и говорила вернуть их. © Подслушано / Ideer
- Дело было 8 марта. Мы гуляли с молодым человеком. Он говорил, что это тупой праздник, и поздравлять он меня не будет. Меня это так задело, ведь повсюду гуляли парочки, девушки с охапками цветов, конфетами. Естественно, мне тоже хотелось внимания. Поэтому, когда мы проходили мимо очередного ларька с цветами, я попросила его остановиться и подождать. Купила себе веточку мимозы и подошла к парню со словами: "Ой, это мне? Спасибо огромное за цветы, любимый. Но на следующий раз подсказка: мне больше розы нравятся". Никогда в жизни не видела столь офигевшее лицо. © Карамель / VK
- В студенческие времена я встречалась с очень экономным парнем. На 8 марта он вручил мне подарок, сделанный своими руками: то была вырезанная из сероватого картона коробка в виде цифры "8". Она была обмотана нитками для шитья и раскрашена по каемке красной ручкой. Этой же ручкой внутри были нарисованы три цветочка. В коробке лежали конфеты, штук восемь. "Половину мы съели с соседом, пока коробку клеили", - поделился он. Я была воспитанной и вежливой. Сейчас я бы эту коробку ему на голову надела. А тогда поблагодарила за подарок. Зашла к себе в комнату, села, покрутила, сфотографировала, потом удалила фото, снова покрутила. Радости от подарка не прибавлялось. Выкинула эту коробку, конфеты высыпала в общую вазочку. Тюльпаны в то 8 марта я все-таки получила. Мне их подарила соседка, чтобы я не грустила. Но с парнем я поговорила, мне даже удалось донести, что подарок не вызвал радости. В итоге он понял, следующие подарки были приятнее. © Tamanojoh / Pikabu
- Было мне лет семь, накануне 8 марта нашла деньги на улице и решила утром купить маме цветы. Хватило на три тюльпана. Прихожу домой, гордая своим самостоятельным ранним подъемом и героическим путешествием на городской базар, захожу в комнату, робко протягиваю букетик, а она как давай кричать, что я ее разбудила. Мама у меня хорошая, но спасибо она так и не сказала. Много лет прошло, а обидно до сих пор. © Подслушано / VK
- Свекровь очень привередлива в плане подарков. Настолько, что ее родной сын сдался и просто свалил все на меня, мол, я 30 лет мучился, теперь твоя очередь голову ломать. Стала выбирать, но каждый раз слышала лишь: "Бу-бу-бу, что за фигня?” В итоге тоже сдалась, подарили ей на 8 марта деньги. Свекровь весь вечер, не стесняясь гостей, бухтела, что мы от нее откупились, что подарок без души. Решила ее проучить и придумала гениальный подарок на ее день рождения, который через неделю. Приготовила два конверта. В одном будут деньги, а в другом - листок с надписью “душа”. Пусть только попробует возмутиться. © Мамдаринка / VK
- Было это лет 20 назад, но помню как сегодня. Я закончила медколледж на массажиста, меня взяли работать в санаторий. И вот накануне 8 марта на прием приходит мужчина. Я его записала, сделала процедуру. Уходя, он сказал, что чуть позже придет его компаньон.
Буквально через полчаса два веселых дружбана ввалились в мой кабинет с половинкой туши молодого барана! Затащили ее на балкон и такие, мол, вот вам, барышня, подарок, пусть ваш стол будет богатым, а вы всегда такая же приветливая и с золотыми ручками. Оказалось, что у них свое животноводческое подворье, и они привезли много баранов именно для того, чтобы дарить медсестрам и врачам вместо букетов. На мой взгляд, это прекрасный подарок! © Палата № 6 / VK
- Мне мой парень подарил на 8 марта искусственную розу и медвежонка со словами: «Я зашел в цветочный магазин, увидел эту розу и понял, что она хотя бы не завянет через три дня». А потом добавил: «Я буду любить тебя, пока эта роза не завянет». © Карамель / VK
- 5-летний сын сидит, рисует таракана. Подхожу, спрашиваю, мол, что это. А тот в ответ: «Это тете Оле подарок на 8 марта». Я в непонятках: «А почему таракан?» А тот так невозмутимо: «Я сначала хотел мороженое или торт нарисовать. Но Оля постоянно говорит, что хочет похудеть. Если я ей вкусненькое нарисую, она же будет смотреть и есть захочет. А на таракана посмотрит и перехочет». © Мамдаринка / VK
«Я буду любить тебя, пока эта роза не завянет». Эта музыка будет вечной....
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- Звонит курьер в домофон — доставка цветов. Муж открывает, принимает букет, отдает мне 7 желтых хризантем в обычной обертке и такой: «Кто тебе их прислал?» Я-то подумала, что это от него, обрадовалась, но тот не унимался: «Кто прислал?!» Уже назревал скандал. Подумала на маму, позвонила ей, но та тоже в отказ. В итоге выяснилось, что адресом ошиблись. Женщина, которая отправляла цветы своей маме, живет в другом городе, она перепутала номер дома. За цветами вернулся курьер, извинился. А цветы от мужа я так и не получила. © Палата № 6 / VK
- Замужем. В декрете. Муж все время прячет телефон, отношения сложные. Залезла в его почту и увидела, что на 8 марта он сделал два заказа цветов. Один для меня, второй — в два раза дороже, на секундочку — для бывшей, с которой они расстались из-за меня 5 лет назад. Кажется, теперь я бывшая, хотя он все отрицает. © Подслушано / VK
- У меня серо-русые волосы, всю жизнь мечтала перекраситься в блондинку. Но, увы, то родители не разрешали, то потом не было денег. Подруга устала смотреть, как я страдаю, и на 8 марта подарила сертификат к колористу в новый салон. Я мечтала туда попасть хотя бы на консультацию. Она просто не оставила мне выбора. Сама отвела туда и сказала, что сейчас самое время, чтобы воплощать свои мечты в реальность! Во время окрашивания она была рядом и развлекала меня. А когда кресло развернули к зеркалу, я просто не сдержалась и заплакала. Результат был даже лучше, чем я себе представляла. И все благодаря подруге, которая верила в то, что это будет круто. Люблю ее. © Карамель / VK
- Бухгалтер Анечка, ответственная за закупку подарков, отозвала меня в сторонку: «Мужчины будут поздравлять женщин с 8 марта, но вашей Гале подарка не положено, не скидывалась на другие праздники». Я говорю, что тогда и мне дарить ничего не нужно. И вообще, я свой отдел на это мероприятие не пущу. Рабочее время — имею право. Анечка не унимается: «Все должно быть по справедливости! Халявщиков никто не любит». Я от греха подальше иду к главбуху разбираться. Та закатывает глаза: «Я же запретила ей поднимать этот вопрос! Просто у нее пунктик. Она ведет учет тех, кто скидывается, кто не скидывается, кто мало скидывается, и считает, что халявщиков надо пресекать». Соглашаюсь, что дело благое, но нюансы тоже нужно учитывать. У Гали умер муж, у нее сейчас денег нет совсем, одна теперь выплачивает ипотеку. Поздравили нас всех одинаково. Свои хризантемы Галя бережно завернула в два слоя бумаги и унесла домой. © SallyKS / Pikabu
- Подругу угораздило рожать на 8 марта. Врачей нет, а ребенок уже головку показал. Она враскорячку топает по роддому, наконец видит молодого студента в белом халате, хватает его и тащит в родовую. Бедняга, со страху забыв, что делать, берет раствор зеленки и мажет ей все — обеззараживает типа. Ей жжет, она как закричит: «Дуй!» В итоге родила мальчугана, назвала в честь того студента. © Подслушано / VK
А вот еще подборка статей о подарках, которые вовек не забудешь:
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