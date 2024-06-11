15+ человек, которые сделали такие крутые подарки, что даже фея-крестная обзавидовалась

Иногда выбирать подарок близким — настоящий стресс. В отчаянии хочется закричать: «Да я бы лучше сотню задач по квантовой физике решил, чем вот это вот все!» В утешение беднягам мы нашли истории людей, которые точно знают, как осчастливить других по полной.