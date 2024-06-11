15+ человек, которые сделали такие крутые подарки, что даже фея-крестная обзавидовалась
Истории
23 минуты назад
Иногда выбирать подарок близким — настоящий стресс. В отчаянии хочется закричать: «Да я бы лучше сотню задач по квантовой физике решил, чем вот это вот все!» В утешение беднягам мы нашли истории людей, которые точно знают, как осчастливить других по полной.
- Недавно подруга пригласила на свадьбу. Я долго ломала голову, что купить молодым. Хотела выбрать что-то такое, что останется в памяти навсегда. В итоге купила стиральную машину и, конечно, самый главный презент — с сюрпризом. Зато, когда я вручала подарок, жених с невестой ржали до слез и благодарили. Я подарила им красивый чайный сервиз, а в коробке с ним лежала записка: «Передайте его следующим». Два дня назад парень сделал мне предложение, и я уже знаю, что подруга подарит мне на свадьбу. © Палата № 6 / VK
- Мой отец всю жизнь вкалывал как проклятый, а зарплату тратил на нас: мог 20 лет не покупать себе одежду, у него всегда был самый древний телефон в семье. И меня это очень тяготило. Я знала, что папа уже давно хочет ноутбук, и в течение 2 лет я каждый месяц откладывала на него деньги. Получив от меня подарок, отец долго не мог поверить в это. Мои родители как раз собирались уезжать на выходные, но папа просто не хотел выпускать ноутбук из рук. Он был счастлив как ребенок. © CelliSweety / Reddit
- Во времена моего детства мы жили очень небогато, но у меня была подруга, которой повезло еще меньше. И как-то раз я пригласил на свой день рождения ее и ее брата. Аня, Славик, у меня в жизни было много дорогущих подарков, но статуэтку из пластилина и тетрадку с рассказом, написанным для меня, я буду помнить и ценить всю жизнь. А еще мы просто круто потусовались вместе. © FloeHetling / Pikabu
- У моих друзей была мечта — собственный дом. Я рад, что они ее осуществили. В воскресенье планируется новоселье, все приглашены. Я, честно, не мог придумать подарок. Потом думаю: «А куплю я им проектор, чтобы кино смотрели на большом экране!» Это же мечта каждого. Да, они стоят недешево, но я могу позволить себе сделать моим друзьям такой подарок. Ох, уже представляю, как они будут визжать! © Не все поймут / VK
- Я встречался с девушкой, у которой были плохие передние зубы. Я сделал ей подарок, оплатив визиты к стоматологу. © dmbgreen / Reddit
- Недавно признался жене, что мою голову мылом. Простым мылом. С детства родители приучили, что мужику не нужно тратить деньги на себя. Женаты 2 года, и все 2 года она думала, что я просто пользуюсь ее шампунями. Но это не так. Зарабатываю хорошо, на семью денег не жалею, а вот на себя тратить не привык. И в этот же вечер жена принесла мне огромную черную косметичку. В ней были и шампуни мужские, и бальзамы, и классный станок для бритья (я всегда пользовался одноразовым), и даже всякие кремы для лица и рук, гель для укладки волос. Вроде бы просто подарок, но я еще никогда не чувствовал себя таким любимым и значимым. © Не все поймут / VK
- Моя сестра купила мне огромный набор Lego на деньги, которые она заработала, развозя газеты. Мне тогда было 8, а ей 13. Она видела, как я играю с небольшим набором, доставшимся мне по наследству от старшего брата, и решила, что я заслуживаю большего. © papugapop / Reddit
- Папа с детства прожужжал нам все уши о том, как он мечтал сходить в поход, но все как-то не получалось. Когда я выросла, то начала ходить в походы со своим мужем. И как-то решила сделать папе сюрприз. Собрала свой рюкзак со снаряжением и подготовила рюкзак для папы. Привезла все это в родительский дом и сообщила папе, что мы идем в поход. Я никогда не видела, чтобы он был так взволнован. Его мечта наконец-то стала явью. © committedlikethepig / Reddit
- У меня совсем не было денег. Поэтому на день рождения лучшей подруги я купила в секонд-хенде джинсовку и расписала ее красками (я художница). На празднике несколько человек в нашей компании посмеялись над таким подарком и подруга резко попросила их уйти и даже исчезнуть из нашей жизни. Прошло 4 года, подруга все так же носит мой подарок и всегда с гордостью говорит всем интересующимся, что это моя работа. Сегодня ее день рождения. И сегодня мой подарок — последний айфон. Люблю ее и верю, что наша дружба настоящая. © Карамель / VK
- У меня хорошие отношения со свекровью, и мне казалось, что мы всегда друг друга понимаем. Перед днем рождения она спросила, что мне подарить. «Духи», — говорю. В итоге на празднике свекор со свекровью торжественно вручили мне вафельницу. Я была в шоке, но делать нечего. Промямлила: «Спасибо» — и отложила в сторону. А где-то через 2 дня решила приготовить вафли. Открываю подарок — внутри вафельницы куча денег и записка: «Прости, меня муж заставил купить эту чертову вафельницу. Отдай ее Сереже [это мой муж], пусть он жарит вафли — нечего тебе маникюр портить. А деньги тебе на духи и помаду. Люблю, целую». Вот какая у меня милая и классная свекровь! © Палата № 6 / VK
- Пошел с девушкой на первое свидание. Гуляем, и речь зашла об очках, которые она носила. Говорит, не очень удобно, диоптрии не подходят. И тут проходим мимо оптики, где написано, мол, проверка зрения бесплатно. Я и говорю: «Давай уточним, сколько у тебя». Заходим, ей зрение проверяют и тут же предлагают купить очки. Я спрашиваю: «Сколько стоят?» Отвечают: что-то около 5 тысяч. Говорю: «Пусть девушка выберет оправу». Она обалдела, выбрала. Я все оплатил, вручил ей чек и говорю: «Сама придешь, когда готово будет». Я как-то этому не придал значения, потому что обычно раскошеливался на первых свиданиях. Но она мне потом припоминала, говорила, что ни один мужчина ей таких дорогих подарков не делал, а тут на первом свидании! © KNeaDeD / Pikabu
- Как-то бабушка мужа подарила мне, тогда еще девушке, панталоны. Новые, с бирочками даже. Знаете, такие теплые, с начесом, длиной до колен, ярких расцветок. Подаренная мне пара была кислотно-розовая. Я за подарок вежливо поблагодарила, чтобы не обидеть пожилого человека. Выкинуть рука не поднялась — положила на самую дальнюю полку шкафа. И ведь они пригодились! Как-то зимой на улице сильно замерзли ноги, в результате застудилась — цистит. Вот тогда вспомнила про бабушкин подарок. И эти теплые панталоны меня просто спасли! © Валентина Уцеховская / Dzen
- Когда у моей мамы был день рождения, папа подарил ей чехол для телефона. Мама примерила и сказала, что он не подошел. И тут папа вручил ей вторую коробку со словами: «Попробуй надеть на этот». Боже, самый оригинальный и неожиданный способ подарить телефон! Это было классно и мило. © Evg**59 / Pikabu
- Я фанат ретроавтомобилей. А "кадиллак«1989 года — машина моей мечты. И как-то вижу: к маме заехал ее кавалер и — не может быть! — на той самой машине! Я вел себя как ребенок в Рождество. Увидев это, мамин друг предложил мне прокатиться. Пока мы ехали, болтали о жизни и тачках. Затем он спокойно так заявил, что отдаст мне этот «кадиллак» через несколько лет. Я переспросил его раз пятьдесят, серьезно ли он. Оказалось, они уже обсудили все с моей мамой и договорились. © Suspicious_Chain1226 / Reddit
- На 18-летие дедушка подарил мне красивущую деревянную шкатулку ручной работы. Я ее просто обожаю и храню там свои украшения. Но родители и бабушка (они с дедом в разводе) тогда шушукались, мол, мог бы что и подороже выбрать. А я всегда очень любила дедушку и защищала. Шли годы, он заболел. Навестила его в больнице, а он говорит: «Внуча, мне 97 лет. Из больницы я уже не выйду, но прошу тебя: развей мой прах в Швейцарии». Мне стало очень жаль дедушку, и я искренне пообещала ему заработать денег на поездку и выполнить обещание. Тогда он говорит: «Проверь свою шкатулку, там двойное дно». У меня чуть глаза не выпали: в тайник дедуля спрятал номер счета на мое имя в банке. И там лежит невообразимая сумма! Завтра мы с дедушкой вместе летим в Швейцарию. Ему стало гораздо лучше, и его выписали. И я надеюсь, что мы успеем вместе посмотреть мечту дедушки. © Не все поймут / VK
- Однажды папа позвонил и попросил выйти на улицу — там якобы ждал его знакомый, чтобы передать мне какую-то машинку (папа переехал в другой город, потому не мог сам передать). Пока спускалась, думала: что за машинка? Стиральная, что ли? Мы как раз съехались с молодым человеком и надо было квартиру обставлять. Вышла, поздоровались, и знакомый протягивает мне ключи от Hyundai. Стояла минут пять в ступоре. Оказалось, такой вот подарок на день рождения, который у меня был через 3 дня. © zheeharka / Pikabu
А вот здесь у нас приготовлены 20 историй о любви, после прочтения которых рот сам в улыбке расплывается.
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