Всё баяны кроме девушки с гроулом.
Поэтому расскажу свою историю знакомства с прекрасным мужчиной. Я шаталась по горам и встретила в соседней группе парня. Он постоял на голове, попросил его сфоткать. Сфоткала. Ну, парень, ну, симпатичный. Но мне есть дело только до гор)). Потом периодически на тропе встречала. Все пытался поболтать). На следующий день восхождение было несложное, и снова встретила его на вершине. Парень теперь нас пофоткал, и мой номер стрельнул, чтобы фото скинуть.
Потом через неделю присылает видео, из моего родного города. Я удивилась, чего он тут забыл?
Оказалось, что влюбился с первого взгляда, и свою группу развернул (он инструктором был), чтобы меня встретить во второй раз на следующий день. Но большая часть моей группы у озера осталась (большинство походов идут до него), а я и несколько человек дальше на вершину пошли. Там тяжеловато считается, мало кто идет. И принц мой в шоке полез, чтобы поймать меня наконец. Причем в драных кроссовках! Номер стрельнул, но я как-то вяло отвечала на сообщения. Поэтому ему пришлось автостопом тысячу километров в мой город ехать.
Ну, тут уже до меня дошло что это по мою душу балбес явился😁
Хеппи энд был. Хотя я и считаю что он пстхопатина и это скорее маньячество, нежели романтика.
20 историй о любви, после прочтения которых рот сам в улыбке расплывается
Современного человека очень сложно поразить лихо закрученным сюжетом в романтичных сериалах и фильмах. Но когда яркие истории происходят в жизни, то трудно удержаться и не поведать их в сети.
- Позвонила девушка, с которой недавно расстались, и произошел такой диалог:
— Привет, вспоминаешь обо мне?
— Конечно, мы же пять лет провели вместе, ты была большой частью моей жизни, это естественно, что я иногда вспоминаю о тебе...
— Отлично! А ты не помнишь, куда я обычно кладу свои заколки, а то я опять их потеряла... © ozymandia / Pikabu
- Отдыхали у подруги на даче. У нее есть парень, но она на моего мужа глаз положила. И глазки ему строила, и за стол села рядом. Он все в шутку переводил. Тут я поняла, что их обоих из вида потеряла, пошла в сторону речки. Что она ему сказала не знаю, а он ее за запястья держит и говорит: «Зря ты так себя ведешь, самой же потом стыдно за свои поступки будет. У тебя есть парень, а у меня жена, и я люблю ее.» Я тихо ушла. Люблю его! © Подслушано / Ideer
- Еду с собакой в автобусе. Машинально глажу ее висячее ухо. Рядом сидит пара, лет под 75. Опрятного вида бабулечка в шутку говорит мужу: «А ты мне когда так последний раз ушко гладил?» На что он выдает: «Я тебе каждый вечер позвоночник вправляю, а ушко у тебя только отобрать могу за мои страдания!» © Подслушано / Ideer
- Прихожу домой, а моя ревет. Дико дико ревет. Весь вечер колдовал, чтобы разузнать в чем же дело! А оказалось, что после переезда, милая нашла мой журнал, где я описывал свои чувства к ней на протяжении многих лет. После нескольких часов успокаивания, сказала, что это была самая лучшая неожиданная находка. © Подслушано / Ideer
- После нескольких свиданий в школе мы с будущим мужем на долгое время потеряли друг друга. Как-то я садилась в автобус после очередного собеседования. Я сидела впереди и была в наушниках. Чувствую прикосновение к плечу. Это он. Он был сзади с приятелем, и они как раз говорили обо мне. © Unknown author / Reddit
- Мое знакомство с будущей женой было как в кино. Мы оба были в кафе, и когда она тянулась за сливками, ее рукав зацепил мой кофе, и он пролился повсюду. До этого момента мы друг друга даже не замечали. Как только мы встретились глазами, то — искра-буря-безумие! Она купила мне еще кофе, и мы проболтали несколько часов. А недавно поженились. © BionicGimpster / Reddit
- Я, замужняя, вышла в обеденный перерыв на встречу с бывшим (ничего такого, просто разговор). Сидим в кафе. Заходит мой коллега, с которым у меня не состоялся роман до моего замужества, с букетом белых роз. Дарит их мне и целует. Настолько этого не ожидала, что не успела отвернуться от его губ. И вот сижу я в шоке, бывший в шоке, муж, если бы узнал, тоже был бы в шоке. И коллега (видимо, ожидал застать меня с мужем) в шоке. И люди пялятся. Как в кино какое-то попала! Сюр. © Подслушано / Ideer
- Почти год с милой девушкой, низкая, худенькая, часто носит платья, любит мюзиклы. Решил однажды приехать к ней в гости неожиданно. Открываю дверь и слышу нечеловеческие звуки. Испугался, заскочил к ней, а мое милое создание подпевает рок-группе. Подпевает — не то. Гроул. На всю квартиру. Такой, что любой металлист позавидует. Все мои стереотипы побиты, и я попросил только, что колыбельные детям буду петь я. © Подслушано / Ideer
- Училась на драматурга. Мой старый друг — на математика. Гуляли однажды, и завязался у нас жаркий спор. Он сказал, мол, писать каждый может и без образования, и я ему пари предложила. Я — заказчик, он — сценарист. Я требую сопливую драму. Напишет хорошо — правда его, щелбан мой, а плохо — наоборот. Написал. Сценарий про любовь парня- математика к девушке-драматургу. Написал откровенно плохо, но вместо щелбана получил наш первый поцелуй. Судьба нас развела, но вспоминаю о нем, и сразу на душе тепло. © Подслушано / Ideer
- Моя жизнь — дешевая драма. На 1-м курсе меня угораздило влюбиться в молодого научного сотрудника. Он был женат, и я сутками лила крокодильи слезы. Потом прошло. Встретились через 5 лет — искра, безумие, а потом из его кармана выпадает обручальное кольцо. И снова рыдания. Еще через три года случайно пересеклись по работе. Он выдает фразу: «Я разведен» — и из кармана падает кольцо. Только на сей раз из моего кармана. © Подслушано / Ideer
- Мои дедушка и бабушка были женаты почти шестьдесят лет, последние десять из которых дедушка страдал от болезни Альцгеймера. Он забыл своих детей, забыл, как заботиться о себе, и, казалось, забыл жену. И тут бабушки не стало. Мы знали, что он не поймет, но решили, что должны сказать ему, что ее больше нет. Дедушка посмотрел на нас с полным пониманием и грустью в глазах и выдавил фразу, от которой до сих пор больно: «Но она не может уйти! Она моя девочка!» © Critical_Miss / Reddit
- Я училась в колледже и встретила знакомого, которого не видела больше года. Он хотел познакомить меня со своим другом. Меня это не особо интересовало, но я встретилась с этим человеком, и мы просто бегло поболтали. Несколько месяцев спустя я познакомилась с парнем в соцсети, дело дошло до свидания. Во время свидания мы поняли, что оба знаем одного и того же человека. Того самого знакомого, который свел нас до этого. Мы женаты уже 10 лет! © psychkitty / Reddit
- Мы были лучшими друзьями в течение многих лет. Cказала ему в день моей свадьбы, что он был и всегда будет единственным мужчиной, которого я по-настоящему любила. Мы оба женились на других людях, обзавелись детьми, которых назвали в честь друг друга. А потом развелись с нашими партнерами и в конечном итоге сошлись. © pekarica / Reddit
- Мой теперь уже муж подвозил меня в аэропорт, когда мы встречались. У нас еще не было ничего серьезного, просто проводили время вместе. Он смотрел, как я вхожу в аэропорт, а затем сказал себе: «К черту, мне нужно рассказать ей, что я чувствую». Он поставил свою машину там, где этого делать было нельзя, побежал к терминалу, нашел на табло мой рейс, побежал к стойкам регистрации и нашел меня там. Я все еще не прошла в самолет из-за проблем с багажом. Повернулась и увидела его. Он рассказал мне, что чувствует ко мне, мы поцеловались. А самым шокирующим было то, что его так и не оштрафовали, когда он вышел к машине на улицу! © Weird-Traditional / Reddit
- Когда у меня была первая любовь, мы мечтали с ней жить рядом, чтобы можно было чаще встречаться, а не раз в полгода, потому что жили в разных городах. Прошло время, мы сейчас живем совсем рядом, но у каждого теперь своя семья. Наша мечта сбылась, но слишком поздно. © Unknown author / Pikabu
- Приехала в гости к родителям. С ними живет бабушка, уже три года прикована к постели. Родители ушли, мы с ней дома. Стук в дверь. Открываю, а там старик с гармошкой. Спрашивает: «Как Ритуля (бабушка)? Скажи ей, что Санек пришел ей песни под окном петь.» И ведь правда час распевал! Бабушка слушает, улыбается. Это ее первая школьная любовь, оказывается. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась в интернете с молодым человеком. Веселый, образованный, добродушный. Плюс ко всему весьма приятной внешности. Несколько лет общались в Скайпе. Потом я поняла, что люблю его. Ответил взаимностью, но встретиться боялся. Настояла на своем, приехала к нему за тысячу километров. Оказалось, что молодой человек — инвалид. Не может ходить. Провели вместе три месяца. Скоро подаем заявление в ЗАГС. Он самый лучший — мой профессор Икс! © Подслушано / Ideer
- Подруга рассказала. «Встречалась я с пареньком. Милаха такой. И вот идем однажды по узкому тротуару друг за другом, я впереди. Через полминуты оборачиваюсь — парня нет. Звоню, кричу, телефон выключен. Подняли всех на уши, искали с полицией — ничего, будто в воздухе растворился. А спустя год внезапно его родители говорят, что он объявился! Живет за тысячу километров! На закономерный вопрос «Какого черта?!» — ответил, что ему внезапно все надоело, и он решил что-то поменять в своей жизни. Поменял. © Подслушано / Ideer
- После травмы я забыла последние четыре года своей жизни: переезд, знакомство с парнем, свадьбу с ним, покупку дома. Муж заново добивался меня, помогал, знакомил по новой с друзьями. Когда меня накрывало от горя — не дал оступиться. Как-то на отдыхе я начала уходить под воду, и в этот момент перед глазами картинками пронеслись события всех забытых лет. Муж вытащил, а я в слезах умоляла простить меня за то, что забыла его. Не сдался, не бросил, мой герой. © Подслушано / Ideer
- На работе одной из коллег сделали предложение, роскошный букет, красивое кольцо, нежные слова — в общем, все как в кино. В результате, мы несколько часов успокаивали девчонку. Зареванная, с отекшим от слез лицом, она повторяла: «Не он пришел, не он». © Подслушано / Ideer
А если вам не хватило крутых сюжетов из жизни, то вот еще подборки историй:
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Всё баяны кроме девушки с гроулом.