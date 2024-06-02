20 историй о любви, после прочтения которых рот сам в улыбке расплывается

Всё баяны кроме девушки с гроулом.

Поэтому расскажу свою историю знакомства с прекрасным мужчиной. Я шаталась по горам и встретила в соседней группе парня. Он постоял на голове, попросил его сфоткать. Сфоткала. Ну, парень, ну, симпатичный. Но мне есть дело только до гор)). Потом периодически на тропе встречала. Все пытался поболтать). На следующий день восхождение было несложное, и снова встретила его на вершине. Парень теперь нас пофоткал, и мой номер стрельнул, чтобы фото скинуть.

Потом через неделю присылает видео, из моего родного города. Я удивилась, чего он тут забыл?

Оказалось, что влюбился с первого взгляда, и свою группу развернул (он инструктором был), чтобы меня встретить во второй раз на следующий день. Но большая часть моей группы у озера осталась (большинство походов идут до него), а я и несколько человек дальше на вершину пошли. Там тяжеловато считается, мало кто идет. И принц мой в шоке полез, чтобы поймать меня наконец. Причем в драных кроссовках! Номер стрельнул, но я как-то вяло отвечала на сообщения. Поэтому ему пришлось автостопом тысячу километров в мой город ехать.

Ну, тут уже до меня дошло что это по мою душу балбес явился😁

Хеппи энд был. Хотя я и считаю что он пстхопатина и это скорее маньячество, нежели романтика.