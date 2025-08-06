15 уморительных провалов, в которых так легко узнать себя

Онлайн-заказы — это всегда немного лотерея. То же самое касается кулинарных экспериментов. Яркие фото на сайтах доставки обещают что-то шикарное, а в итоге приходит нечто далекое от аппетитного. В этой подборке — реальные истории пользователей, которые решили поделиться своим опытом. Эти примеры еще раз доказывают: между ожиданиями и реальностью часто лежит огромная пропасть.

«Когда купила мороженку, но не радуешься»

«Торт на день рождение собаки»

«Бублики в форме сердечек на рекламных фото, следом те, что мы слепили, и, наконец, результат»

Ожидание-реальность

«Слева платье, которое я заказала. А справа то, что получила»

Вот почему я сначала читаю отзывы. © NoJellyfish5331 / Reddit

«Что я заказал своей девушке и что доставили. Кстати, я заплатил $ 150»

«Купила формочку для яичницы, попробовали. Мои дети разревелись»

А я б поржал. © VicarLos / Reddit

«Когда хотел устроить романтику и заказал номер в отеле с красивым видом»

Шоколад где-то потерялся

«Мы с сыном попытались испечь торт. В свою защиту скажу, что торт вышел очень вкусным»

С этим десертом явно что-то не то

Идея милая, а вот реализация — не очень

«Мама заказала у знакомой такой торт. Теперь знакомая не понимает, почему мама не хочет ей платить. Я ржу»

«Не думаю, что я надену это в люди»

Жаль, что вы потратили деньги, но это так смешно! © Notquitechaosyet / Reddit