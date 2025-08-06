15 уморительных провалов, в которых так легко узнать себя
Народное творчество
2 часа назад
Онлайн-заказы — это всегда немного лотерея. То же самое касается кулинарных экспериментов. Яркие фото на сайтах доставки обещают что-то шикарное, а в итоге приходит нечто далекое от аппетитного. В этой подборке — реальные истории пользователей, которые решили поделиться своим опытом. Эти примеры еще раз доказывают: между ожиданиями и реальностью часто лежит огромная пропасть.
«Когда купила мороженку, но не радуешься»
«Торт на день рождение собаки»
«Бублики в форме сердечек на рекламных фото, следом те, что мы слепили, и, наконец, результат»
Если тесто поднялось и булочки пропеклись, то пофиг, какой они формы)
-
-
Ответить
Ожидание-реальность
«Слева платье, которое я заказала. А справа то, что получила»
- Вот почему я сначала читаю отзывы. © NoJellyfish5331 / Reddit
«Что я заказал своей девушке и что доставили. Кстати, я заплатил $ 150»
«Купила формочку для яичницы, попробовали. Мои дети разревелись»
- А я б поржал. © VicarLos / Reddit
«Когда хотел устроить романтику и заказал номер в отеле с красивым видом»
Шоколад где-то потерялся
«Мы с сыном попытались испечь торт. В свою защиту скажу, что торт вышел очень вкусным»
С этим десертом явно что-то не то
Идея милая, а вот реализация — не очень
понять не могу какой материал так размотало, если бы на тесте сделали отпечаток и пытались выпечь, было бы понятно
-
-
Ответить
«Мама заказала у знакомой такой торт. Теперь знакомая не понимает, почему мама не хочет ей платить. Я ржу»
«Не думаю, что я надену это в люди»
- Жаль, что вы потратили деньги, но это так смешно! © Notquitechaosyet / Reddit
«Съедобный домик, что я пыталась построить, и мой результат»
Вот что у нас есть еще из свеженького:
Фото на превью bullfrogbullfrog / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
14 случаев, когда ревность привела к неожиданным последствиям
Истории
4 месяца назад
17 человек, которые с помощью остроумия выходят из любой передряги
Народное творчество
9 месяцев назад
14 сотрудников, чьи рабочие будни точно не назовешь рутиной
20+ женщин, которые вдруг получили замечание из разряда «ну ты же девочка» и просто выпали в осадок
Народное творчество
3 года назад
14 историй о мести, про которую немного стыдно рассказать, но так приятно вспомнить
20+ случаев, когда детская непосредственность просто сшибала с ног
Народное творчество
2 года назад
16 пар, которые на первый взгляд не подходят друг другу, но им это не мешает
Истории
11 месяцев назад
12 историй о том, как судьба подкладывала людям свинью, но они не растерялись
15 человек, которых поймали на лжи так эффектно, что им стало не по себе
Истории
4 месяца назад
17 историй о неловких ситуациях, в которые мог бы влипнуть любой из нас
Народное творчество
1 год назад
14 человек, которые убедились на собственном опыте: что посеешь, то и пожнешь
Истории
9 месяцев назад
15 объявлений, после которых хочется найти автора и пожать ему руку (или совсем наоборот)
Фотоподборки
3 месяца назад