20 гениев бережливости, чьи лайфхаки сразили нас наповал

Кажется, экономия — это скучно и сложно? Вовсе нет! Мы в ADME — вашем ежедневном источнике вдохновения — собрали потрясающие истории из социальных сетей. Вы увидите, как люди экономят значительные суммы, просто чиня, переделывая и давая вторую жизнь тому, что раньше предназначалось для свалки. Многие герои этой подборки создали настоящие шедевры своими руками! Эти истории не только вдохновляют, но и показывают, что каждый может по-новому взглянуть на свой бюджет. Кстати, одна из героинь даже построила успешный бизнес на переработанной пряже. Готовы узнать, как это возможно?

«Умудрилась и себе сшить купальник, и мужу плавки»

«Сделано из пустых флаконов из-под инсулина»

«Мы с сестрой начали вязать крючком сумки из переработанной хлопковой пряжи в качестве хобби. Теперь это небольшой бизнес»

«Связала платье из остатков пряжи!»

От пряжи всегда остаются короткие обрезки, которые разве что выкинуть. Но я решила собрать такие остатки и соорудила из них наряд!

«Сшила чехол для кушетки из образцов тканей. Своих не хватило — попросила у друзей. Я очень довольна результатом!»

«Мы взяли бетонные керны (столбики) из мусорного контейнера с местного предприятия. Сделали себе бордюр»

«Сшила кросс-боди из остатков льна и обрезков ткани»

«Нашла на улице деревянную основу от дизайнерского стула — превратила ее в эту лампу! Что думаете?»

«Декорирование тканью — это очень простой способ повторно использовать старые горшки и контейнеры. До и после!»

«Для готовки нужен был зеленый лук, он продавался только в больших пачках. Я поставила остатки в воду — и теперь у меня всегда есть свежий лук»

«Я сделала игрушку для кота из его же шерсти и старого носка, добавила немного кошачьей мяты и пищащий мячик. Ему нравится»

«Купила в комиссионке старенький столик-тумбу за $ 6 и дала ему новую жизнь»

«Корзина, которую я сплела из старых пакетов из-под молока и сока»

«Догадалась упаковывать подарки бабушкам и дедушкам в рисунки моего ребенка. Я в восторге!»

«Я сшила себе платье из старой шторы»

Из обрезков кожи можно сшить прикольную сумочку

«Кто-то выкинул этот комод, а я подобрал и дал ему второй шанс»

«Сшила панамку из старых джинсов»

«Нужна была вешалка для верхней одежды. Доску я состарил легко: отдубасил молотком и покрыл кремом для обуви. А крючки сделал из старых ключей»