20 гениев бережливости, чьи лайфхаки сразили нас наповал
Фотоподборки
1 час назад
Кажется, экономия — это скучно и сложно? Вовсе нет! Мы в ADME — вашем ежедневном источнике вдохновения — собрали потрясающие истории из социальных сетей. Вы увидите, как люди экономят значительные суммы, просто чиня, переделывая и давая вторую жизнь тому, что раньше предназначалось для свалки. Многие герои этой подборки создали настоящие шедевры своими руками! Эти истории не только вдохновляют, но и показывают, что каждый может по-новому взглянуть на свой бюджет. Кстати, одна из героинь даже построила успешный бизнес на переработанной пряже. Готовы узнать, как это возможно?
«Умудрилась и себе сшить купальник, и мужу плавки»
- Вот это сочетание! © ttuilmansuunta / Reddit
«Сделано из пустых флаконов из-под инсулина»
«Мы с сестрой начали вязать крючком сумки из переработанной хлопковой пряжи в качестве хобби. Теперь это небольшой бизнес»
«Связала платье из остатков пряжи!»
От пряжи всегда остаются короткие обрезки, которые разве что выкинуть. Но я решила собрать такие остатки и соорудила из них наряд!
- Вау! Тоже такое хочу! © swapThing / Reddit
«Сшила чехол для кушетки из образцов тканей. Своих не хватило — попросила у друзей. Я очень довольна результатом!»
«Мы взяли бетонные керны (столбики) из мусорного контейнера с местного предприятия. Сделали себе бордюр»
«Сшила кросс-боди из остатков льна и обрезков ткани»
«Нашла на улице деревянную основу от дизайнерского стула — превратила ее в эту лампу! Что думаете?»
«Декорирование тканью — это очень простой способ повторно использовать старые горшки и контейнеры. До и после!»
«Для готовки нужен был зеленый лук, он продавался только в больших пачках. Я поставила остатки в воду — и теперь у меня всегда есть свежий лук»
«Я сделала игрушку для кота из его же шерсти и старого носка, добавила немного кошачьей мяты и пищащий мячик. Ему нравится»
«Купила в комиссионке старенький столик-тумбу за $ 6 и дала ему новую жизнь»
«Корзина, которую я сплела из старых пакетов из-под молока и сока»
«Догадалась упаковывать подарки бабушкам и дедушкам в рисунки моего ребенка. Я в восторге!»
«Я сшила себе платье из старой шторы»
Из обрезков кожи можно сшить прикольную сумочку
«Кто-то выкинул этот комод, а я подобрал и дал ему второй шанс»
«Сшила панамку из старых джинсов»
«Нужна была вешалка для верхней одежды. Доску я состарил легко: отдубасил молотком и покрыл кремом для обуви. А крючки сделал из старых ключей»
«Я сшила сумку из старых джинсов»
Фото на превью betty_baphomet / Reddit
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