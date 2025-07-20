17 неожиданных находок, которые поставили людей в тупик

Иногда самая обычная прогулка, уборка в доме или поездка может обернуться настоящим квестом с загадками. Люди натыкаются на странные предметы, назначения которых они не могут угадать — и тогда на помощь спешит интернет. В этой подборке — находки, которые настолько сбили с толку пользователей, что без коллективного мозгового штурма было не обойтись. Попробуйте угадать, что это, прежде чем прокрутите вниз!

Это просто разделительная сетка между обычным эконом классом и классом эконом-комфорт. Обратите внимание, даже обивка кресел разного цвета. © criscrisscl / Reddit

«В этот карман на спине даже ключи не влезут. Для чего он?!»

А это специальный элемент на импортных рубашках. Чтобы они классифицировались как особый предмет одежды, не облагаемый пошлиной. © Technical_Anteater45 / Reddit

«Красный шнур с ручками, свисающий с потолка туалета на заправке»

Этот шнур должен доходит до пола, а тут кто-то его завязал. Если человек упадет на пол, он сможет таким образом позвать на помощь. © pleasesendsloths / Reddit

«Странные резинообразные предметы без запаха »

Похоже на жевательные палочки для собак! © Careful_Coffee5313 / Reddit

«Зачем 2 сидушки?»

Вероятно, это для удобства. Низкие люди будут использовать одну сидушку, высокие — две. © Apachez / Reddit

«Найдены на пляже на западном побережье Шотландского нагорья»

Похоже на яйца трубача — это такая морская улитка с закрученной конусообразной раковиной (прим. ADME). © AF_II / Reddit

«Помогите идентифицировать это странное мохнатое растение»

Это похоже на спелый стручок с семенами магнолии. © MischievousSquid / Reddit

«Что это за силиконовая штука в общественном туалете?»

«Что это за странной формы отсек в ванной комнате?»

Туалетная бумага раньше продавалась в виде сложенных листов, как сегодня салфетки. Вы разворачивали сложенную стопку листов и заправляли их в этот отсек. © ZweitenMal / Reddit

«Я сейчас в Дании. Обнаружил коробку и два провода, которые ни к чему не подключены. Это какой-то счетчик?»

Когда по ним проезжает транспортное средство, в коробке срабатывает счетчик. Думаю, раз на дороге 2 провода, это значит, что они проверяют скорость. Устройство подсчитывает скорость авто по времени между срабатыванием первого и второго провода. © Bizzle***/ Reddit

«Нашел спрятанным в коробке с салфетками на работе. Маленькая печатная плата с батарейкой и чем-то, похожим на динамик»

Оказывается, это вещь используется для розыгрышей коллег. Она передает звуки, например, щебетание птиц или просто «бип». Люди не могут понять, откуда исходит звук.

«Что это за штука у парня в руке?»

© sungam321 / Reddit Iosi Merson 42 минуты назад Есть конечно и такие приборы. Но они не заканчиваються шипом. У них наконце как у стетоскопа раструб. Этот прибор явно втыкают в землю, наверное с целью измерить электр. сопротивление... - - Ответить

Я раньше занимался ремонтом водопроводов. Это прибор, который ищет место утечки воды. Вы кладете зонд на землю и слышите его в наушниках воду, утечку можно найти по громкости звука. © Sumdood_89 / Reddit

«Выбросило на берег»

Это — сидение от лодки. © TheEVegaExperience / Reddit

«Странная штука с заклепками. Не уверен, крепится ли она к шлему, куртке или к голове»

Эта вещь крепится к волосам и называется «байкерский конский хвост». © Unknown author / Reddit

«Странные новые электронные коробки появились у нас над входом в продуктовый магазин»

Я думаю, они считывают RFID-метки купленных товаров, что помогает следить за запасом продукции магазина. © HMS_Hexapuma / Reddit

«Нашла красоту в музее. Я бы ни за что не догадалась, для чего эта штука. А раньше в ней подавали десерты»

«Моя гостиная пополнилась этим милашкой-пуфиком за смешные деньги»