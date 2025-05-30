12 случаев, когда дизайнеры так переборщили с креативом, что просто мамочки мои
Народное творчество
5 часов назад
Иногда креатив — это то, что спасает от банальности. Но бывают случаи, когда дизайнеры заходят слишком далеко и вместо «вау-эффекта» получается «что это вообще было?» Поднимайте брови, готовьте фейспалмы — будет интересно!
Это не пианино, а ванна из мрамора
- Думаю, эта ванна стоит больше, чем вся моя квартира. © RISHI2144 / Reddit
- А я бы не рискнула в ней мыться. © 0o_hm / Reddit
Интересно, вкусный?
Всегда поражали такие торты, особенно в виде младенцев. Какой-то канибализм....
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Друзья, это зеркало
«Статуя садовника круглый год стоит перед их домом»
«Понятия не имею, что это»
«Подарили брату торт на день рождения. Он сначала решил, что это и правда жареная курочка»
наверное это мой рай))
не люблю сладкое вообще, но традиция с детства в именинный торт втыкать свечи в него. подруга печет торт мне каждый год, я задуваю свечи, а торт съедают друзья и родители.
вот бы можно было сделать торт не из бисквита, а из красной рыбы или стейков))))))
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Еще одна креативная лампа в этой подборке
«Мы вот думаем, а не заказать ли этот тако-торт из местной пекарни на нашу свадьбу»
Столик для больших фанатов ракушек
Продавалась на маркетплейсе
«Моя жена работает в ювелирном магазине высокого класса. Они только что получили это чудовище. Каждый камушек — настоящий бриллиант»
Ну там пару мелких бриллиантов, остальное походу бриллиантовая крошка - ценность такого кольца обычно не очень дорогая
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«Лампа в виде пиратского корабля, которую моей маме „пришлось“ купить на блошином рынке, потому что „она выглядела такой ужасной“»
Фото на превью RookieSpencer / Reddit
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