12 случаев, когда дизайнеры так переборщили с креативом, что просто мамочки мои

Народное творчество
5 часов назад

Иногда креатив — это то, что спасает от банальности. Но бывают случаи, когда дизайнеры заходят слишком далеко и вместо «вау-эффекта» получается «что это вообще было?» Поднимайте брови, готовьте фейспалмы — будет интересно!

Это не пианино, а ванна из мрамора

Интересно, вкусный?

villiss
1 час назад

Всегда поражали такие торты, особенно в виде младенцев. Какой-то канибализм....

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Друзья, это зеркало

«Статуя садовника круглый год стоит перед их домом»

«Понятия не имею, что это»

«Подарили брату торт на день рождения. Он сначала решил, что это и правда жареная курочка»

Black Pearl
45 минут назад

наверное это мой рай))
не люблю сладкое вообще, но традиция с детства в именинный торт втыкать свечи в него. подруга печет торт мне каждый год, я задуваю свечи, а торт съедают друзья и родители.
вот бы можно было сделать торт не из бисквита, а из красной рыбы или стейков))))))

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Еще одна креативная лампа в этой подборке

«Мы вот думаем, а не заказать ли этот тако-торт из местной пекарни на нашу свадьбу»

Столик для больших фанатов ракушек

Продавалась на маркетплейсе

«Моя жена работает в ювелирном магазине высокого класса. Они только что получили это чудовище. Каждый камушек — настоящий бриллиант»

Ksenia UK
17 минут назад

Ну там пару мелких бриллиантов, остальное походу бриллиантовая крошка - ценность такого кольца обычно не очень дорогая

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«Лампа в виде пиратского корабля, которую моей маме „пришлось“ купить на блошином рынке, потому что „она выглядела такой ужасной“»

ucTepu4ka
23 часа назад

Пришлось купить, потому что это ужасно. Мне не понять никогда 🤷

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Фото на превью RookieSpencer / Reddit

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