12 случаев, когда дизайнеры так переборщили с креативом, что просто мамочки мои

наверное это мой рай))

не люблю сладкое вообще, но традиция с детства в именинный торт втыкать свечи в него. подруга печет торт мне каждый год, я задуваю свечи, а торт съедают друзья и родители.

вот бы можно было сделать торт не из бисквита, а из красной рыбы или стейков))))))