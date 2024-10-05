18 человек попросили нарисовать их по фото и получили эпичные работы
Народное творчество
1 час назад
Недавно мы нашли потрясающую группу на Reddit. Там люди присылают свои фото и просят нарисовать их. Вроде бы ничего особенного, но изюминка в том, что такие заказы выполняются с изрядной долей юмора и порой нарочито плохо. Художники по всему миру соревнуются в том, кто изобразит людей или животных на фотографии особенно эпично. И знаете, порой так рождаются настоящие шедевры.
«Мой сын тут в такой великолепной позе, нарисуйте его, пожалуйста, как-нибудь по-дурацки»
- Как же это смешно, ору чайкой! © Squirrelinthemeadow / Reddit
«Мы с моей девушкой хотим татуировку с нашими котами»
«Моя подруга в последнее время плохо себя чувствует. Давайте порадуем ее»
«Я актриса. Моя цель — сделать как можно больше смешных выражений лица. Пожалуйста, увековечьте одно из них»
- Тулуз-Лотрек, это ты? © withyellowthread / Reddit
«Нарисуйте, пожалуйста»
- Не могу! Клянусь, я это распечатаю и повешу на стену. © Nyctangel / Reddit
«Сможете сделать меня таинственной и мистической?»
- Вот это угар! © ReserveHearingCenter / Reddit
«Пожалуйста, нарисуйте мою кошку в образе „Девушки с жемчужной сережкой“»
«Мне бы очень хотелось увидеть, как вы нарисуете меня в костюме чизбургера»
«Отец попросил прислать фото своего кота»
«Моя подруга просит одного из вас, талантливых гениев, нарисовать ее. Повеселитесь, она молодец»
«Нарисуйте эту чудачку»
«Я так сильно обгорела на солнце, пожалуйста, нарисуйте меня. Оба моих глаза смотрят в одном направлении, просто фото такое»
«Это моя лапусечка Дейзи»
«Я тут многих из вас нарисовал, теперь моя очередь»
- У меня нет слов. Это потрясающе, один из моих любимых рисунков. Спасибо. © tjayrocket / Reddit
«Кто-нибудь, нарисуйте эту вонючку. По лучшему рисунку я сделаю себе татуировку, так что выложитесь по полной!»
«Меня зовут Стивен, мне 56 лет. Вот бы и меня нарисовали»
«Очень горжусь этой презентацией. Пожалуйста, испортите это фото плохой рисовкой»
«Нарисуйте нас, пожалуйста, настолько по-дурацки, насколько это возможно»
«Давай мне больше молочной смеси, мама».
- Думала, что это мило, а потом посмотрела на мать. Ору! © Responsible_Crew_216 / Reddit
А вот какие фотошедевры получаются с помощью фотошопа:
Фото на превью little_snuggle_b*** / Reddit, Unknown author / Reddit
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