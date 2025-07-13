16 доказательств того, что время — лучший художник

Старые фотографии — лучшее свидетельство того, как время меняет нас, рисуя на наших лицах все то счастье и ту печаль, которые мы пережили. Пользователи из сети поделились своими снимками, которые запечатлели это, и некоторым, кажется, удалось повернуть время вспять и остаться такими же, как 10, 20 и даже 30 лет назад. Взгляните.

«Мы с женой в 20 лет и в 58»

Подскажите, как ваша жена ухаживает за кожей? © coykoi314 / Reddit

«Моя жена в 2000-м и сейчас, когда у нас трое детей»

Да ты просто хвастаешься! © Unknown author / Reddit

«Женился на этой прекрасной леди 34 года назад и ни секунды не пожалел!»

«Мы с мужем в 2008-м году и сейчас. Мы вместе 23 года»

«Мы с сестрой в 1989-м и 2025-м году»

«В 1980-м году коллега показал мне фото дочери. Она только что рассталась с парнем. Мы пошли на свидание. Скоро 43-я годовщина свадьбы. У нас трое детей, жизнь прекрасна»

«Из 2005-го в 2025-й»

«Мои родители в 70-е и в их 70 лет»

«Мы встретились в школе и с тех пор вместе. Слева нам по 15, справа — 32»

«Моя мама со мной и я с дочкой»

«17 лет и 41 год»

«Я с сыном в 1998-м и в 2020-м»

«Наша семья в 1982 году и сейчас»

«Между этими фото — 14 лет»

«Из 2004-го в 2024-й»