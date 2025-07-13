16 доказательств того, что время — лучший художник
Фотоподборки
6 часов назад
Старые фотографии — лучшее свидетельство того, как время меняет нас, рисуя на наших лицах все то счастье и ту печаль, которые мы пережили. Пользователи из сети поделились своими снимками, которые запечатлели это, и некоторым, кажется, удалось повернуть время вспять и остаться такими же, как 10, 20 и даже 30 лет назад. Взгляните.
«Мы с женой в 20 лет и в 58»
- Подскажите, как ваша жена ухаживает за кожей? © coykoi314 / Reddit
«Моя жена в 2000-м и сейчас, когда у нас трое детей»
- Да ты просто хвастаешься! © Unknown author / Reddit
«Женился на этой прекрасной леди 34 года назад и ни секунды не пожалел!»
«Мы с мужем в 2008-м году и сейчас. Мы вместе 23 года»
«Мы с сестрой в 1989-м и 2025-м году»
«В 1980-м году коллега показал мне фото дочери. Она только что рассталась с парнем. Мы пошли на свидание. Скоро 43-я годовщина свадьбы. У нас трое детей, жизнь прекрасна»
Как здорово, когда люди находят настоящую взаимную любовь. Это благословение свыше.
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«Из 2005-го в 2025-й»
«Мои родители в 70-е и в их 70 лет»
«Мы встретились в школе и с тех пор вместе. Слева нам по 15, справа — 32»
«Моя мама со мной и я с дочкой»
«17 лет и 41 год»
- Серьезно?! Это какая-то генетическая магия! © CooCooKaChooie / Reddit
«Я с сыном в 1998-м и в 2020-м»
«Наша семья в 1982 году и сейчас»
«Между этими фото — 14 лет»
«Из 2004-го в 2024-й»
«Моя дочь в свой первый и последний день в школе»
А вот и еще несколько статей со снимками, которые наглядно демонстрируют то, как летит время:
Фото на превью oldboy_and_the_sea / Reddit
Комментарии
Уведомления
Тест))) Найдите меня) подсказка:на фото только два подростка))))
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