14 фото, на которых наши бати молоды и горячи

Ностальгия
1 час назад

Когда мы пересматриваем старые фотографии наших пап, часто поражаемся, насколько стильными и харизматичными они были в молодости. Снимки, сделанные задолго до появления фильтров и фотошопа, демонстрируют уверенность и дерзость этих мужчин в кадре. Закатанные рукава, пронзительный взгляд, небрежная элегантность — элементы образа, который и сегодня выглядит актуально и притягательно. Фотографии пользователей из нашей подборки — доказательство того, что харизма не выходит из моды.

«Мой папка в 1983. В выпускном альбоме он написал: „Мои хобби — это лыжи, вечеринки и девушки“»

«Мой отец играл в рок-группе, он в центре»

«Папаня в 80-е»

«Мы поехали на Ибицу в отпуск и брат сфоткал, как папа выходит из самолета. Парниша с чемоданом сзади — это я»"

  • Он мне чем-то напоминает композитора Жана-Мишеля Жарра. © sir-diesalot / Reddit

«Мой отец покидает Калифорнию и отправляется в одиночку на Аляску, 1957 год»

  • Это такое вневременное фото, чистая сила воли и независимость! Есть что-то крутое в том, чтобы отправиться в одиночку в такую поездку. Твой отец выглядит как тот парень, о котором потом рассказывают истории. © StarryPeachyy / Reddit

«Папа и я в 1996-м»

«Сказала папе, что в 90-е он был похож на Остина Батлера и Тома Круза одновременно»

«Мой отец на съемках фильма»

«Мои родители были невероятно привлекательной парой»

«Все мои подружки были влюблены в папу, лол».

«Батя в Хьюстоне»

«У папы это был первый День отца со всеми его девочками. Новорожденная — это я!»

«20-летний папа со своей сестрой. Эти двое — мои самые любимые люди на земле»

«Фото папы в футбольной форме»

«Селфи из 1951 года»

Фото на превью SEPTI1K / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее