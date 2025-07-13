7 неочевидных лайфхаков, которые избавят вас от пота и натирания этим летом

Детская присыпка или кукурузный крахмал — один из самых распространенных способов борьбы с натиранием. Кому-то этот метод помогает, но многие жалуются, что он не работает, если ходить нужно много. Поэтому, если планируется долгая прогулка в жару, лучше выбрать другой лайфхак.

У присыпки есть и менее известное применение: если перед глажкой нанести ее на зону воротника и подмышек рубашки, это поможет предотвратить появление пятен от пота.