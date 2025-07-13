Какой смысл шить под бюстгальтер еще один под-бюстгалтер? Наденьте уж тогда топик, сверху БГ, потом уж блузку. Ерунда какая-то. Уж лучше носить бюстье тогда
7 неочевидных лайфхаков, которые избавят вас от пота и натирания этим летом
Лето — это жара, липкость и бесконечное натирание? Забудьте об этом! Мы собрали для вас подборку простых, но эффективных лайфхаков, которые помогут пережить зной с максимальным комфортом. Какие-то из них могут показаться неожиданными, но именно такие решения нередко оказываются самыми действенными. Все это индивидуально, поэтому предлагаем вам попробовать разные способы.
Тэйпы
Вообще, тейпы обычно используют, когда хочется обойтись без бюстгальтера, но при этом придать груди нужную форму. Но их можно применять и как средство от пота — главное, выбирать дышащие модели. Использовать просто: достаточно приклеить тейпы в те места, которые чаще всего потеют. Эта эластичная лента круто справляется с таким деликатным вопросом.
Готовые и самодельные прокладки для груди
Существуют готовые прокладки, которые впитывают пот. Однако иногда девушки жалуются на качество: они отклеиваются и не справляются с задачей. Некоторые используют вместо них обычную туалетную бумагу, но и тут есть риск, что в самый неподходящий момент она может выпасть из одежды. Поэтому некоторые подходят к вопросу нестандартно и шьют собственные тканевые прокладки. Например, описанием своего творения поделилась пользовательница Reddit:
- Прошлым летом я сделала себе подкладки. Сначала измерила бюстгальтер и сделала что-то типа выкройки, где наметила ширину и длину. Далее сшила длинную полоску с «пухлыми» вставками. Прокладка сшита таким образом, чтобы вставки «залезали» внутрь и находились под грудью. Получилось классно. © Mela777 / Reddit
Бандалеттки
я носила бандалетки. красиво, но постоянное чувство, что они могу сползти (не могут)), заставило меня поменять их на шортики.
Бандалетки — специальные накладки для ног в районе бедер. Выглядят они как верхняя часть чулок. Они защищают кожу и предотвращают натирание. Пользовательницы отмечают, что бандалетки удобнее, чем шортики, поскольку в них чувствуешь себя свободнее. Главный совет — подбирать их по размеру: тогда они не будут скатываться и сползать.
Присыпка
Детская присыпка или кукурузный крахмал — один из самых распространенных способов борьбы с натиранием. Кому-то этот метод помогает, но многие жалуются, что он не работает, если ходить нужно много. Поэтому, если планируется долгая прогулка в жару, лучше выбрать другой лайфхак.
У присыпки есть и менее известное применение: если перед глажкой нанести ее на зону воротника и подмышек рубашки, это поможет предотвратить появление пятен от пота.
- В целом, присыпка — вещь классная. Но ровно на пять минут. Потом ноги начинают потеть, эффект исчезает, и круг замыкается. Отлично выручает, если вы на мероприятии, где в основном сидите и много ходить не нужно.
Крем от натирания
Бегуны и велосипедисты используют исключительно вазелин. Это единственное средство, которое работает, пока не смоешь.
Это классный и рабочий метод. Есть множество форматов: стики, кремы, гели. Применять просто: наносите средство на проблемные зоны — и отправляйтесь по своим делам. Обновлять его нужно реже, чем обычный дезодорант или присыпку. Эффект достигается за счет того, что кожа не трется, а скользит. Такие средства часто используют профессиональные спортсмены — например, бегуны или велосипедисты.
- Третье свидание с парнем. Лето, жара. Попросила его из сумочки достать мои очки, а оттуда выпал «Гель от натирания». У него аж глаза округлились, и он с придыханием выдал: «Маша, а это у вас что-то для уборки, да?»
Патчи
Патчи выглядят как большие пластыри. Их нужно наклеивать на те участки, где кожа трется друг о друга. Как правило, они прозрачные и практически незаметны под одеждой. Это может стать настоящим спасением для тех, кому не подходят стики или гели.
Уколы ботокса
"Препарат блокирует нервные импульсы, которые стимулируют работу потовых желез в этой зоне" и вы потеете в других зонах, возможно даже неожиданных.
Если все вышеперечисленное не помогает, остается более радикальный способ — «укол красоты», то есть инъекция ботокса в подмышки. Препарат блокирует нервные импульсы, которые стимулируют работу потовых желез в этой зоне, и она остается сухой. Эффекта хватает на несколько месяцев. Минус — высокая цена.
Теперь вы знаете, как сделать лето максимально комфортным и наслаждаться каждым днем. Поделитесь своими секретами в борьбе с жарой в комментариях. А пока — вот еще 12 хитростей, которые помогут приятно пахнуть даже в самый душный день.
Комментарии
Зачем я это прочитала? - это единственная мысль, возникшая после прочтения)
У нас дождь с утра, сижу н.а балконе, кофе пью. Не отказалась бы от жары!