14 имен и фамилий, которые невозможно произнести без улыбки

А госпожа Фуфлова не знала, что замужество - не единственный способ сменить фамилию?
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Необычные фамилии — это тест на стрессоустойчивость длиною в целую жизнь. И многие ведь нисколечко не стесняются передавать их по наследству и даже находят в них повод для гордости. Но что делать, если ваша фамилия из визитной карточки и правда превращается в очередную, не самую лучшую пародию на «Васю Пупкина»? Давайте разберемся вместе!
А госпожа Фуфлова не знала, что замужество - не единственный способ сменить фамилию?
Про Ивановых не совпадение это, вас, наверное, специально так отбирали в отдел🤣🤣🤣по фамилиям 🤣🤣🤣
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