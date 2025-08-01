14 имен и фамилий, которые невозможно произнести без улыбки

Необычные фамилии — это тест на стрессоустойчивость длиною в целую жизнь. И многие ведь нисколечко не стесняются передавать их по наследству и даже находят в них повод для гордости. Но что делать, если ваша фамилия из визитной карточки и правда превращается в очередную, не самую лучшую пародию на «Васю Пупкина»? Давайте разберемся вместе!