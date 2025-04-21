20+ имен и фамилий, которые добавили огонька в жизнь их обладетелей

"И как часто тебя называют по отчеству? Раз в год? В паспортном столе?)"



Мамочка совсем от жизни отбилась ? По имени -отчеству её дочь будут называть большую часть жизни. Особенно если станет начальником.

Или она думает, что её Мирану до конца жизни в дворниках или секретаршах держать будут ?

Тогда будут говорить только имя или , например, "Мирка, вон окурки пропустила, мети лучше!".