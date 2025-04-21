Собачку и кошечку завели? А то как не интересно без животных, если такие фамилии.
20+ имен и фамилий, которые добавили огонька в жизнь их обладетелей
Необычные фамилии и имена кому-то нравятся, а кому-то доставляют неудобства. Ведь быть Катей или Машей с фамилией Петрова или Иванова просто, а вот когда тебе досталось что-то пооригинальнее — тут уже бывает всякое. Хотя что греха таить — из-за, казалось бы, привычных имен тоже можно попасть в историю.
- Была у нас в универе красотка. И поглядывал на нее с интересом парень. Устроили им знакомство. Девушка первая протягивает руку и говорит: «Меня Оля зовут. Кошкина». А парень ей руку пожимает и как брякнет: «А я Коля Собакин». Оля обиделась тогда и убежала. Позже выяснилось, что парень над ней не прикалывался, его на самом деле звали Николай Собакин. А история закончилась хорошо, они в конце концов стали встречаться, поженились еще до окончания учебы и к моменту выпуска жили хорошей дружной семьей. © Дарья / ADME
- Сыну 9 лет, недавно забирала его из школы и опять увидела странные взгляды других мамаш. Они смотрели на нас и шептались о своем. Мне даже догадываться не нужно, я знаю, что они в очередной раз обсуждали странное имя сына. Это было с нами и в детском саду и вот повторяется уже в школе. И я бы поняла их удивление, если бы имя было действительно необычным, но нет! Сына зовут Сережа! Что такого в этом имени, чтобы постоянно обсуждать его? Ох и мамаши пошли... © Мамдаринка / VK
- Много лет назад у нас в городе директором ГРЭС был товарищ по фамилии Рабочий. Первое время, когда ему звонили, он отвечал: «Рабочий слушает!» На том конце провода возмущались: «Какой рабочий? Директора позови!» А он отвечал: «Это директор Рабочий». А в институте со мной учился студент по фамилии Директор. Так было бы прикольно, если б они работали на одном предприятии. © Тихая мышка / ADME
- У моей родственницы есть соседка по поселку. В девичестве у нее фамилия была Пирожок, а вышла замуж она за Невеселого и взяла двойную фамилию. И у их сына фамилия теперь — Невеселый-Пирожок. © 58474632839 / Pikabu
- Лежала в роддоме с очень милой женщиной. Ее повезли рожать первой, бедняга сильно намучилась. А пока она была без сознания, ее муж умудрился сам оформить ребенку свидетельство о рождении. Жена, когда проснулась, орала на всю палату: «Ты с ума сошел? Какой еще Джеймс?! Ну почему не Ваня? Представь, как его будут в школе травить за такое имя!» © Мамдаринка / VK
- Когда я была молода и хороша собой, работала в организации, кассиром в которой была Лорелея Леонидовна (фамилию за давностью лет не помню). Мне с музыкальной школой и, соответственно, хором со скороговорками в анамнезе было нетрудно произносить ее имя, но вот коллеге с легкой степенью косноязычности приходилось туго. Она долго тренировалась, чтобы научиться правильно выговаривать такое непростое сочетание. И вот очередной визит кассира коллега набирает полную грудь воздуха и на выдохе оттарабанивает: «Здравствуйте, Лорелея Леонидовна», на что та отвечает: «Господи, девочки, да не мучайтесь так, зовите меня Ларисой!» © Marina Veremeyevskaya / ADME
- Мама рассказывала: на работе появилась новая сотрудница. Слово за слово, и мама назвала ее деловой колбасой. А та и говорит: «Да! Я — Колбаса!» Оказалось, у нее фамилия такая — Колбаса. Вот как бывает. © v.azhure / Pikabu
- Сын пошел в садик. Забираю его как-то, а он сидит с другим мальчишкой на скамеечке, оба одеваются, и тут мой громким шепотом сообщает: «Мама, этого мальчика зовут Глазик!» А дедушка мальчика начинает хохотать и сквозь смех говорит: «Владик, его зовут Владик!» © Tigrovaya / Pikabu
- Решили с мужем дочь назвать Марией, Машей. Свекровь тут же взбеленилась: «Вы с ума сошли? У меня кошку Машкой зовут! Всю жизнь ее будут дразнить, мол, можно Машку за ляжку!» Мы ради интереса решили узнать, какое имя ей нравится, и свекровь выдала: «Девочку должны звать красиво: или Роза, или Лариса». Спрашиваем со смехом, мол, а если Ларису крысой дразнить будут, ничего страшного? И мама мужа такая: «Дразнят только дураки! Из-за них хорошее имя ребенку не давать — много чести». В общем, с логикой у нее не очень. Дочка, конечно, Машенька.
- Когда пошли подавать документы в ЗАГС, узнала, что жених по документам Шурик. Был шок! Не согласилась шуриковичей ему рожать. Дал слово, что переменит имя. И вот после смены его отец стал его называть Александр, официально. Главное, что отчество у детей нормальное. © Татьяна Абдуллаева / ADME
"И как часто тебя называют по отчеству? Раз в год? В паспортном столе?)"
Мамочка совсем от жизни отбилась ? По имени -отчеству её дочь будут называть большую часть жизни. Особенно если станет начальником.
Или она думает, что её Мирану до конца жизни в дворниках или секретаршах держать будут ?
Тогда будут говорить только имя или , например, "Мирка, вон окурки пропустила, мети лучше!".
- Наша принцесса родилась в начале июля, назвали Мирана. У меня уже нет сил отвечать на идиотские вопросы всех и каждого по поводу ее имени:
— А откуда имя? Сами придумали? (Нет, не сами, древне-славянское).
— А что обозначает? (Возьми, блин, да в интернете посмотри!).
— А как коротко? (А как Марина коротко? Если хочется сократить, так возьми да сократи, как тебе надо).
— Звучит грубо как-то («Ты дурак» звучит грубо, а имя как произнесешь, так и будет звучать).
— С отчеством и фамилией не сочетается (Мне вот очень нравится, как сочетается! И как часто тебя называют по отчеству? Раз в год? В паспортном столе?).
В общем, достали знатно. Неужели все родители деток с редкими именами так же мучаются? © Мамдаринка / VK
- Устроилась на новую работу. С начальницей отдела была еще не знакома, потому что она находилась в отпуске. Коллега, которая сидит рядом со мной, постоянно болтала про какую-то ювелирку (я особо не вслушивалась, много работы). Ну, думаю, мало ли, у всех разные увлечения.
Выходит из отпуска начальница, и выясняется, что у нее фамилия — Ювелирко, а коллега все время пыталась мне рассказать о ней... © Подслушано / VK
- Муж не общается со своей семьей практически совсем. Родители там своеобразные, при этом максимально авторитарные (есть только их мнение и неправильное). Последний раз мы с ними общались год назад. И тут звонок от свекра! Думаем: «Вдруг случилось что?» Но нет. Свекор хочет, чтобы муж сменил фамилию. Мол, ты же с семьей не общаешься, и я тебе не отец больше, так, биологический донор, поэтому ты не имеешь права носить нашу семейную фамилию! И ладно бы та была редкая, но они... Ивановы. © Подслушано / VK
- Больница. В моей палате были Шубина и Шапкина. Врач во время обхода говорил: «Ну и где этот зимний гардероб?» © GrumpyKat / Pikabu
- Спустя 3 месяца после родов повезли знакомить дочку с прабабушкой. Та сразу же спросила, как мы назвали малышку. Я говорю: «Аделя». Мы заранее приготовились к бухтению, мол, странное имя, почему не Маша, почему не Даша. Прабабушка округлила глаза, странно на меня посмотрела и пробормотала: «Это ж надо так еду любить!» А потом взяла малышку на руки и говорит такая: «Ну привет, Сарделя». Я чуть не умерла от смеха, но объяснила бабуле, что она немного неправильно услышала имя. Облегчение на лице прабабушки можно было бы увидеть и из другой комнаты. Зато после Сардели она была рада любому имени и не бухтела. © Мамдаринка / VK
- Мою дочь зовут Луна (ударение на «у»). Да, необычно. И все считают нужным это нам озвучить. Когда малышке был месяц, и пришло время обходить всех врачей, пришли мы сдавать кровь. А там работает бабушка лет 65, которая, конечно же, не смогла промолчать по поводу имени: «Ну и назвали! И где откопали? Меня вот зовут чудно, но вас еще чуднее». А зовут ее Интерна. Ну да, куда уж нам. © Мамдаринка / VK
- Когда мама была беременна мной, она настаивала на том, чтобы назвать меня необычным именем. Предлагались варианты Розитта, Цвитана, Клеопатра, Шахроза. В один день папа психанул и сказал: «Либо Аня, либо Таня! Все!» Спасибо, папуль, огромное. Анна Павловна, 26 годиков. © Мамдаринка / VK
- Со мной в институте училась девчонка по фамилии Щукина. Отличница и рвач (в хорошем смысле этого слова). Однажды она, неожиданно для всех, пропустила целый семестр. Придя вновь на учебу, она сияла от счастья, и на вопрос завкафедрой иностранных языков относительно отсутствия гордо ответила:
— Я вышла замуж!
-Так... Щукина, поздравляю вас, — довольно сухо откликнулся педагог.
— Только я теперь не Щукина — я теперь Карпухина! — сияя улыбкой, добила она. © user7262822 / Pikabu
- Училась у нас в параллели Поносова (ударение на первый слог), которая, естественно, в среде школьных острословов по жизни была Поносовой с ударением на второй слог. Спустя лет 5 после выпуска встречаемся мы с ней в парке, и она мне гордо заявляет: «А я же теперь не Поносова! Я теперь — Золотарева!» Я уж не стал ей рассказывать, чем раньше золотари занимались, а просто поздравил с этим достижением в жизни. © NovoselovMore.ru / Pikabu
- Билеты покупал, а потом попросил поменять. Женщина сказала: «Хорошо, я сегодня добрая» и улыбнулась мне. Я ей тоже улыбнулся. А потом увидел ее бейдж: «Добрая Л.». Оказывается, это ее фамилия. © zloy123 / Pikabu
- В студии у нас есть мама по фамилии Небесная, а у дочки ее другая фамилия — Сатанина. Я не могу читать чат родителей без смеха. Дочкину фамилию почему-то всегда читаю как «Сатанина» с ударением на «и». Ну и извещения от Небесной: «Сатанина не придет!» вызывают дикий ржач. © ZarYanka / Pikabu
- Знакомая была по фамилии Волкова. Жаловалась, что в школе дразнили волчицей, все мечтала замуж поскорее выйти и фамилию сменить. Встретила она свою большую любовь почти сразу после первого курса. Поженились. Мужа зовут Серегой, а фамилия у него Волков. © nnka / Pikabu
А вот еще подборка историй про нетипичные имена и фамилии:
Комментарии
По логике всех таких историй с фамилиями - знакомая Волкова должна была стать Зайцевой)