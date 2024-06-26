20+ имен и фамилий, с которыми можно было бы жить спокойно, но судьба распорядилась иначе

1. Жили однажды по соседству с девочками-близняшками ЭМИЛИ и АМЕЛИЯ🤦

2. Есть знакомый Иванов Иван ЛЕОНИДОВИЧ. любил прикалываться, что назовет сына Иваном. Когда долгожданный сын родился все знакомые затаили дыхание, но план провалился, сына зовут Фёдор Иванович Иванов😟

3. Такие персонажи, как мэр города Городецкий, тренер по скалолазанию Лазорский, эколог Дубынина тоже не редки)

4. Бала однокурсница Герасимова Варвара Владимировна, ничего особенного, но не для Картавых!

5. И, наконец, моя мама Наталья с немецкой фамилией и Литовским отчеством. В детстве она для меня была Наталья Ананасов на, и никак иначе😆 Дед Ионас