20+ имен и фамилий, с которыми можно было бы жить спокойно, но судьба распорядилась иначе
Имена и фамилии часто добавляют в жизнь своих владельцев огонька, особенно, если эти паспортные данные какие-то нетипичные, например, Лорелея или Колбаса. Тут люди с детства привыкают к курьезам. Но иногда обычному Владику или человеку из семьи Ивановых приходится ой как непросто из-за своих имен и фамилий.
- Жена на сносях, ждем сына, решили назвать его Сергеем. Фамилия у меня Тян. Моя мама, узнав про Сергея, с разочарованием выдала: «Фу, простецкое какое-то имя!» Мы пообещали подумать и выдали ей варианты: Святополк, Ян, Джеки и Саб-Зиро. Мамуля сначала слегка подвисла, а потом вдруг спросила: «А как будет уменьшительно-ласкательное от Саб-Зиро?»
А потом добавила: «Сергей-то — отличное имя!» © Joecent / Pikabu
- Никак не можем с мужем выбрать имена детям, но у супруга есть гениальная, по его мнению идея. Он хочет назвать сына Роман, а дочь Олимпиадой! Спросите, что такого? В принципе ничего, только вот у него фамилия Школьный. А теперь представьте эти дразнилки в школе... © Мамдаринка / VK
- Мама назвала меня Вероникой, но старшему брату это имя категорически не понравилось. Ему было 3 года, и он начал вредничать: специально доводил и меня, и маму до слез. Она не выдержала и спросила, как бы он хотел назвать сестричку. А брат выдал: «Пусть она будет Танюшей!» Родители согласились. С того момента, как меня назвали Таней, брата как подменили: и покачает в коляске, и пустышку даст, и погремушкой поиграет... А все дело было только в имени. © Мамдаринка / VK
- Мою дочь зовут Луна (ударение на «у»). Да, необычно. И все считают нужным это нам озвучить. Когда малышке был месяц, и пришло время обходить всех врачей, пришли мы сдавать кровь. А там работает бабушка лет 65, которая, конечно же, не смогла промолчать по поводу имени: «Ну и назвали! И где откопали? Меня вот зовут чудно, но вас еще чуднее». А зовут ее Интерна. Ну да, куда уж нам. © Мамдаринка / VK
- Когда мама была беременна мной, она настаивала на том, чтобы назвать меня необычным именем. Предлагались варианты Розитта, Цвитана, Клеопатра, Шахроза. В один день папа психанул и сказал: «Либо Аня, либо Таня! Все!» Спасибо, папуль, огромное. Анна Павловна, 26 годиков. © Мамдаринка / VK
- Со мной в институте училась девчонка по фамилии Щукина. Однажды она, неожиданно для всех, пропустила целый семестр. Придя вновь на учебу, она сияла от счастья, и на вопрос завкафедрой иностранных языков относительно отсутствия гордо ответила:
— Я вышла замуж!
-Так... Щукина, поздравляю вас, — довольно сухо откликнулся педагог.
— Только я теперь не Щукина — я теперь Карпухина! — сияя улыбкой, добила она. © user7262822 / Pikabu
- Училась у нас в параллели Поносова (ударение на первый слог), которая, естественно, в среде школьных острословов по жизни была Поносовой с ударением на второй слог. Спустя лет 5 после выпуска встречаемся мы с ней в парке, и она мне гордо заявляет: «А я же теперь не Поносова! Я теперь — Золотарева!» Я уж не стал ей рассказывать, чем раньше золотари занимались, а просто поздравил с этим достижением в жизни. © NovoselovMore.ru / Pikabu
- Много лет назад у нас в городе директором ГРЭС был товарищ по фамилии Рабочий. Первое время, когда ему звонили, он отвечал: «Рабочий слушает!» На том конце провода возмущались: «Какой рабочий? Директора позови!» А он отвечал: «Это директор Рабочий». А в институте со мной учился студент по фамилии Директор. Так было бы прикольно, если б они работали на одном предприятии. © Тихая мышка / ADME
- У моей родственницы есть соседка по поселку. В девичестве у нее фамилия была Пирожок, а вышла замуж она за Невеселого и взяла двойную фамилию. И у их сына фамилия теперь — Невеселый-Пирожок. © 58474632839 / Pikabu
У нас работал Андрей Вагин... Страшно подумать, как будут звать жену или дочь...))
- Сын пошел в садик. Забираю его как-то, а он сидит с другим мальчишкой на скамеечке, оба одеваются, и тут мой громким шепотом сообщает: «Мама, этого мальчика зовут Глазик!» А дедушка мальчика начинает хохотать и сквозь смех говорит: «Владик, его зовут Владик!» © Tigrovaya / Pikabu
- Знакомая была по фамилии Волкова. Жаловалась, что в школе дразнили волчицей, все мечтала замуж поскорее выйти и фамилию сменить. Встретила она свою большую любовь почти сразу после первого курса. Поженились. Мужа зовут Серегой, а фамилия у него Волков. © nnka / Pikabu
- Спустя 3 месяца после родов повезли знакомить дочку с прабабушкой. Та сразу же спросила, как мы назвали малышку. Я говорю: «Аделя». Мы заранее приготовились к бухтению, мол, странное имя, почему не Маша, почему не Даша. Прабабушка округлила глаза, странно на меня посмотрела и пробормотала: «Это ж надо так еду любить!» А потом взяла малышку на руки и говорит такая: «Ну привет, Сарделя». Я чуть не умерла от смеха, но объяснила бабуле, что она немного неправильно услышала имя. Облегчение на лице прабабушки можно было бы увидеть и из другой комнаты. Зато после Сардели она была рада любому имени и не бухтела. © Мамдаринка / VK
- Когда я была молода и хороша собой, работала в организации, кассиром в которой была Лорелея Леонидовна (фамилию за давностью лет не помню). Мне с музыкальной школой и, соответственно, хором со скороговорками в анамнезе было нетрудно произносить ее имя, но вот коллеге с легкой степенью косноязычности приходилось туго. Она долго тренировалась, чтобы научиться правильно выговаривать такое непростое сочетание. И вот очередной визит кассира коллега набирает полную грудь воздуха и на выдохе оттарабанивает: «Здравствуйте, Лорелея Леонидовна», на что та отвечает: «Господи, девочки, да не мучайтесь так, зовите меня Ларисой!» © Marina Veremeyevskaya / ADME
- Лежала в роддоме с очень милой женщиной. Ее повезли рожать первой, бедняга сильно намучилась. А пока она была без сознания, ее муж умудрился сам оформить ребенку свидетельство о рождении. Жена, когда проснулась, орала на всю палату: «Ты с ума сошел? Какой еще Джеймс?! Ну почему не Ваня? Представь, как его будут в школе травить за такое имя!» © Мамдаринка / VK
- Мама рассказывала: на работе появилась новая сотрудница. Слово за слово, и мама назвала ее деловой колбасой. А та и говорит: «Да! Я — Колбаса!» Оказалось, у нее фамилия такая — Колбаса. Вот как бывает. © v.azhure / Pikabu
Штааааа???? Сколько без сознания была женщина, что муж успел оформить свидетельство о рождении?!
- Наша принцесса родилась в начале июля, назвали Мирана. У меня уже нет сил отвечать на идиотские вопросы всех и каждого по поводу ее имени:
— А откуда имя? Сами придумали? (Нет, не сами, древне-славянское).
— А что обозначает? (Возьми, блин, да в интернете посмотри!).
— А как коротко? (А как Марина коротко? Если хочется сократить, так возьми да сократи, как тебе надо).
— Звучит грубо как-то («Ты дурак» звучит грубо, а имя как произнесешь, так и будет звучать).
— С отчеством и фамилией не сочетается (Мне вот очень нравится, как сочетается! И как часто тебя называют по отчеству? Раз в год? В паспортном столе?).
В общем, достали знатно. Неужели все родители деток с редкими именами так же мучаются? © Мамдаринка / VK
- Муж не общается со своей семьей практически совсем. Родители там своеобразные, при этом максимально авторитарные (есть только их мнение и неправильное). Последний раз мы с ними общались год назад. И тут звонок от свекра! Думаем: «Вдруг случилось что?» Но нет. Свекор хочет, чтобы муж сменил фамилию. Мол, ты же с семьей не общаешься, и я тебе не отец больше, так, биологический донор, поэтому ты не имеешь права носить нашу семейную фамилию! И ладно бы та была редкая, но они... Ивановы. © Подслушано / VK
- Устроилась на новую работу. С начальницей отдела была еще не знакома, потому что она находилась в отпуске. Коллега, которая сидит рядом со мной, постоянно болтала про какую-то ювелирку (я особо не вслушивалась, много работы). Ну, думаю, мало ли, у всех разные увлечения.
Выходит из отпуска начальница, и выясняется, что у нее фамилия — Ювелирко, а коллега все время пыталась мне рассказать о ней... © Подслушано / VK
Назвать Мираной и агрессировать на окружающих? Не готовы к расспросам называйте Дашенькой или Леночкой, а теперь только смириться. Ждать от всех вокруг принятия и тактичности слишком энергозатратно.
- В студии у нас есть мама по фамилии Небесная, а у дочки ее другая фамилия — Сатанина. Я не могу читать чат родителей без смеха. Дочкину фамилию почему-то всегда читаю как «Сатанина» с ударением на «и». Ну и извещения от Небесной: «Сатанина не придет!» вызывают дикий ржач. © ZarYanka / Pikabu
- Больница. В моей палате были Шубина и Шапкина. Врач во время обхода говорил: «Ну и где этот зимний гардероб?» © GrumpyKat / Pikabu
- Билеты покупал, а потом попросил поменять. Женщина сказала: «Хорошо, я сегодня добрая» и улыбнулась мне. Я ей тоже улыбнулся. А потом увидел ее бейдж: «Добрая Л.». Оказывается, это ее фамилия. © zloy123 / Pikabu
Комментарии
*А пока она была без сознания, ее муж умудрился сам оформить ребенку свидетельство о рождении*
Ложь, 3,14здежь и провокация! Свидетельство о рождении без справки из роддома не оформят! А справку эту выдают только при выписке!
*Наша принцесса родилась в начале июля, назвали Мирана. У меня уже нет сил отвечать на идиотские вопросы всех и каждого по поводу ее имени:*
А нефиг выëживаться 🤷♀️
Имя моего сына пишут правильно, но выговорить не могут 😁 , слишком сложно для европейцев , поэтому мой ребенок там - Кане 😀
1. Жили однажды по соседству с девочками-близняшками ЭМИЛИ и АМЕЛИЯ🤦
2. Есть знакомый Иванов Иван ЛЕОНИДОВИЧ. любил прикалываться, что назовет сына Иваном. Когда долгожданный сын родился все знакомые затаили дыхание, но план провалился, сына зовут Фёдор Иванович Иванов😟
3. Такие персонажи, как мэр города Городецкий, тренер по скалолазанию Лазорский, эколог Дубынина тоже не редки)
4. Бала однокурсница Герасимова Варвара Владимировна, ничего особенного, но не для Картавых!
5. И, наконец, моя мама Наталья с немецкой фамилией и Литовским отчеством. В детстве она для меня была Наталья Ананасов на, и никак иначе😆 Дед Ионас